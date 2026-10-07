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Santa Marina: iniziati i lavori sulla Strada provinciale 82

Al via i lavori sulla SP82 tra Policastro Bussentino e Santa Marina: un intervento da 700mila euro per ricostruire la strada crollata e riaprire la viabilità

Di:
Maria Emilia Cobucci
Santa Marina: iniziati i lavori sulla Strada provinciale 82

Sono partiti questa mattina i lavori di messa in sicurezza e ripristino della carreggiata lungo la Strada Provinciale 82, nel tratto che collega la frazione costiera di Policastro Bussentino al capoluogo comunale di Santa Marina. L’importante arteria stradale era stata colpita, in località Salise, da un grave dissesto idrogeologico e da una frana che avevano provocato il crollo del muro di sostegno e del piano viario.

Crolli e disagi: la cronistoria del dissesto

Il cedimento principale si è verificato nello scorso mese di marzo, rendendo inevitabile la chiusura totale dell’arteria al traffico. La viabilità era già compromessa nelle settimane precedenti a causa di un primo crollo che ne aveva decretato la parziale inagibilità. Una situazione di emergenza che per mesi ha provocato notevoli disagi alla popolazione locale e a quanti avevano la necessità di raggiungere la sede municipale situata nel capoluogo.

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Un intervento da 700mila euro per la messa in sicurezza

Dopo le segnalazioni inviate alla Provincia di Salerno per evidenziare la gravità dello stato dell’arteria, è stato avviato l’iter burocratico per il finanziamento e l’affidamento delle opere. Nello specifico, il progetto — del valore complessivo di circa 700mila euro — prevede la realizzazione di due muri di sostegno in cemento armato fondati su pali. L’opera servirà a consolidare i tratti colpiti dal dissesto e dalle infiltrazioni d’acqua, restituendo piena fruibilità e sicurezza all’intera infrastruttura.

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