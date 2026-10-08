Incendio a San Nicola di Centola: bruciati quattro ettari di macchia

Un vasto incendio è scoppiato nella tarda mattinata odierna nella frazione di San Nicola di Centola, generando alte colonne di fumo visibili a chilometri di distanza. Le fiamme hanno rapidamente invaso una collina caratterizzata anche dalla presenza di alcune abitazioni, che al momento non risultano in pericolo. Il fronte del fuoco, esteso per oltre un chilometro, ha divorato più di quattro ettari di macchia mediterranea.

Intervento dei soccorsi e mezzi aerei

La macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente con l’arrivo di due squadre della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo, provenienti da Torre Orsaia e Futani, coordinate dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento dell’ente montano. Data la vastità del rogo, si è resa necessaria la richiesta di un mezzo aereo regionale per accelerare le operazioni di spegnimento, valutando inoltre l’impiego di un velivolo nazionale.

Accertamenti sulle cause dell’incendio

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri Forestali della Stazione di Pisciotta. Alle forze dell’ordine spetterà il compito di effettuare i rilievi necessari e di risalire alle cause che hanno determinato il divampare delle fiamme nell’area collinare.