Almanacco 7 ottobre 2026: Madonna del Rosario, meteo ed eventi a Salerno

Oggi è mercoledì 7 ottobre 2026, il 280º giorno dell’anno: ne restano ancora 85 prima del 31 dicembre. Siamo nel cuore dell’autunno e ottobre mostra due facce. Da una parte le sagre della castagna e del tartufo, che iniziano a riempire il calendario dei borghi. Dall’altra un tempo che dopo giorni di clima quasi estivo comincia a cambiare. Il 7 ottobre è anche la data in cui la Chiesa ricorda la Madonna del Rosario, una ricorrenza molto sentita nel Sud Italia, e la Giornata mondiale per il lavoro dignitoso.

Questo Almanacco raccoglie in un’unica pagina le informazioni utili della giornata per chi vive o frequenta la provincia di Salerno: previsioni, appuntamenti, santo e un po’ di storia.

Meteo a Salerno e provincia

La giornata di oggi segna la fine del lungo periodo stabile. Le previsioni per la Campania concordano su un aumento della nuvolosità, con qualche pioggia possibile soprattutto nelle ore centrali e nella parte settentrionale della regione. Sul Salernitano ci si aspetta quindi cielo spesso coperto, con rovesci sparsi più probabili al mattino e un graduale miglioramento verso sera. I venti soffieranno in prevalenza da sud e il mare si presenterà mosso, in particolare nel pomeriggio: chi esce in barca farà bene a informarsi prima.

Le temperature restano sopra la media del periodo. Come riferimento regionale, a Napoli le massime sono attese intorno ai 23 gradi, e valori simili sono plausibili lungo la costa salernitana. La Protezione Civile regionale ha indicato per oggi il codice verde: nessuna criticità idrogeologica segnalata al momento.

Attenzione a giovedì 8 e venerdì 9 ottobre. Una seconda perturbazione, più estesa, dovrebbe portare maltempo autunnale con piogge anche abbondanti e un calo delle temperature. Le previsioni sull’intensità vanno ancora affinate, quindi conviene seguire gli aggiornamenti ufficiali.

Eventi in provincia di Salerno

A metà settimana il calendario è meno fitto rispetto al weekend, ma diversi appuntamenti sono in corso o stanno per partire.

In corso oggi

Music for Freedom a Paestum. Fino a giovedì 8 ottobre un’orchestra di studenti suona davanti al Tempio di Nettuno, nel Parco Archeologico. Ingresso gratuito.

Fino a giovedì 8 ottobre un’orchestra di studenti suona davanti al Tempio di Nettuno, nel Parco Archeologico. Ingresso gratuito. Oktoberfest Cilento ad Agropoli. La seconda edizione si chiude domenica 11 ottobre nell’area mercatale di Agropoli Sud, con birre bavaresi, piatti tipici e concerti ogni sera. Ingresso e parcheggio sono gratuiti, le consumazioni a pagamento.

La seconda edizione si chiude domenica 11 ottobre nell’area mercatale di Agropoli Sud, con birre bavaresi, piatti tipici e concerti ogni sera. Ingresso e parcheggio sono gratuiti, le consumazioni a pagamento. Simposio internazionale di scultura a Roccagloriosa. Gli artisti lavorano la pietra per le strade del borgo fino al 10 ottobre.

Gli artisti lavorano la pietra per le strade del borgo fino al 10 ottobre. Teatro Arbostella a Salerno. Il teatro ha aperto la sua XIX stagione e propone “Madama quatte solde” di Sasà Palumbo fino al 18 ottobre.

Il teatro ha aperto la sua XIX stagione e propone “Madama quatte solde” di Sasà Palumbo fino al 18 ottobre. Mostra “Cose di pazzi” all’Archivio di Stato di Salerno. Un percorso tra documenti e immagini sulla storia degli ospedali psichiatrici, a ingresso gratuito fino al 15 ottobre.

Da domani

Salerno Tango Fest 2026 , giovedì 8 ottobre dalle 20:00 al Mediterranea Hotel and Convention Center di Salerno.

, giovedì 8 ottobre dalle 20:00 al Mediterranea Hotel and Convention Center di Salerno. Mostra mercato nazionale del tartufo a Colliano, da giovedì 8 a domenica 11 ottobre, con stand e degustazioni.

Per il weekend sono già in programma le Giornate FAI d’Autunno (10 e 11 ottobre) in vari luoghi della provincia, oltre a diverse feste della castagna e sagre di borgo.

Santo del giorno: Beata Vergine Maria del Rosario

Il 7 ottobre la Chiesa cattolica celebra la Beata Vergine Maria del Rosario. La festa è legata alla battaglia di Lepanto del 1571: papa Pio V, domenicano, la istituì per ringraziare la Madonna dell’esito della battaglia, e per questo in origine era chiamata Madonna della Vittoria. In seguito prese il nome attuale. Il Rosario è la preghiera mariana scandita dai grani della corona, che accompagna la meditazione sui momenti principali della vita di Gesù e di Maria.

Il culto è molto vivo in Campania, anche per la presenza del Santuario della Beata Vergine del Rosario a Pompei, meta di pellegrini da tutto il mondo. Ottobre è tradizionalmente dedicato proprio al Rosario.

Onomastico. Auguri a chi si chiama Rosario, Rosaria, Saro e Sara.

Tra gli altri santi ricordati oggi ci sono san Marco I, papa, e santa Giustina.

Accadde oggi

1492. Durante il primo viaggio verso ovest, Cristoforo Colombo fa cambiare rotta alla flotta per seguire uno stormo di uccelli. Pochi giorni dopo, la spedizione avvista terra nelle Bahamas.

Durante il primo viaggio verso ovest, Cristoforo Colombo fa cambiare rotta alla flotta per seguire uno stormo di uccelli. Pochi giorni dopo, la spedizione avvista terra nelle Bahamas. 1571. Nelle acque davanti al golfo di Patrasso, in Grecia, la flotta della Lega Santa, guidata da Giovanni d’Austria, sconfigge quella ottomana nella battaglia di Lepanto . Fu uno degli scontri navali più grandi della storia e fermò l’espansione turca nel Mediterraneo occidentale.

Nelle acque davanti al golfo di Patrasso, in Grecia, la flotta della Lega Santa, guidata da Giovanni d’Austria, sconfigge quella ottomana nella . Fu uno degli scontri navali più grandi della storia e fermò l’espansione turca nel Mediterraneo occidentale. 1885. Nasce a Copenaghen il fisico Niels Bohr , premio Nobel per la fisica nel 1922 e tra i padri della meccanica quantistica.

Nasce a Copenaghen il fisico , premio Nobel per la fisica nel 1922 e tra i padri della meccanica quantistica. 1931. Nasce a Klerksdorp, in Sudafrica, Desmond Tutu , arcivescovo anglicano e premio Nobel per la pace nel 1984 per la lotta all’apartheid.

Nasce a Klerksdorp, in Sudafrica, , arcivescovo anglicano e premio Nobel per la pace nel 1984 per la lotta all’apartheid. 1949. Nasce la Repubblica Democratica Tedesca (DDR), nella zona di occupazione sovietica della Germania.

Le notizie di ieri

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