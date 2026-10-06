Arrestato a Battipaglia 19enne con hashish e coltello: blitz della Polizia nel centro cittadino

I controlli del territorio nell’area urbana di Battipaglia portano a un nuovo risultato nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nella giornata dello scorso 3 ottobre, gli agenti della Polizia di Stato appartenenti al Commissariato di P.S. locale hanno tratto in arresto un ragazzo di 19 anni, accusato del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione rientra nel quadro dei servizi mirati di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa predisposti dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza nelle aree a maggior frequentazione giovanile della città.

Il sospetto andirivieni e l’intervento della Polizia di Stato

L’intervento è scattato in seguito alle segnalazioni relative a un insolito e continuo andirivieni di giovani in una zona centrale di Battipaglia. Il movimento sospetto ha spinto gli operatori ad effettuare un sopralluogo tempestivo nell’area indicata per verificare la situazione.

All’arrivo delle pattuglie, l’attenzione degli agenti si è concentrata sul diciannovenne che, accortosi della presenza delle forze dell’ordine, ha tentato di cambiare strada ed allontanarsi rapidamente per evitare il controllo.

La perquisizione: sequestrati droga, contanti e un coltello da cucina

La manovra evasiva non è servita a far perdere le proprie tracce: i poliziotti hanno bloccato il ragazzo e hanno proceduto con una perquisizione personale sul posto.

I controlli hanno confermato i sospetti degli investigatori. L’indagato è stato trovato in possesso di:

Circa 37 grammi di hashish, materiale già confezionato e suddiviso in singole dosi pronte per la vendita;

Un coltello da cucina della lunghezza complessiva di circa 20 centimetri;

Una somma di denaro contante in banconote di vario taglio, ritenuta probabile provento dell’attività di spaccio.

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro, mentre per il giovane sono scattate le procedure d’arresto previste dalla legge.