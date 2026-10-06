Inaugurazione murales per Gerardo D’Alessandro e Stefano Barra: il ricordo a Battipaglia

L’intera comunità di Battipaglia si prepara a vivere un momento di profonda emozione e condivisione. Domenica 11 ottobre, a partire dalle ore 17:00, si terrà l’inaugurazione del murales dedicato a Gerardo D’Alessandro, un’opera voluta e realizzata per immortalare il ricordo di “Gerardo, il gigante dal cuore d’oro”, una figura rimasta nel cuore di quanti lo hanno conosciuto e amato, deceduto in un incidente nel giorno del suo 31° compleanno. L’appuntamento è fissato nell’area retrostante lo stadio Pastena, un luogo simbolico per stringersi attorno alla sua memoria.

Un tributo collettivo per un ricordo indelebile

L’iniziativa nasce dalla forte volontà di amici, familiari e di quanti hanno condiviso momenti di vita con Gerardo. Attraverso l’affetto e la partecipazione collettiva, il suo volto e la sua presenza continueranno a vivere sui muri del quartiere e della città che lo hanno visto crescere. Gli organizzatori sottolineano il valore di questo segno tangibile: “Per tutto ciò che ha fatto per noi e per gli altri, era giusto lasciare un segno che raccontasse quanto è stato importante per tutti noi”.

Il nuovo murales per Stefano Barra

Nel corso dello stesso evento, spazio a un altro ricordo che tocca profondamente il tessuto cittadino. Per l’occasione, infatti, è stato realizzato nuovamente da zero il murales dedicato al compianto Stefano Barra. Un momento di unione e raccoglimento che vedrà la partecipazione della sua famiglia, degli amici più cari e di tutti coloro che hanno voluto bene a Stefano, rinnovandone il ricordo nella quotidianità della comunità.

I dettagli della partecipazione e l’appuntamento in moto

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza, ai residenti e a chiunque desideri semplicemente essere presente per ammirare le opere e tributare un saluto affettuoso. Un dettaglio organizzativo importante riguarda gli appassionati delle due ruote: chi desidera partecipare con le moto è pregato di arrivare entro le ore 16:30, così da coordinare al meglio l’arrivo e la presenza in vista dell’inizio della cerimonia fissata per le 17:00.