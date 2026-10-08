Almanacco 8 ottobre 2026: Santa Pelagia, meteo ed eventi

Oggi è giovedì 8 ottobre 2026, il 281° giorno dell’anno: mancano 84 giorni alla fine del 2026. L’autunno entra nel vivo e porta con sé il primo vero assaggio di maltempo, ma anche l’avvio della stagione di sagre, mostre mercato e appuntamenti culturali che animano la provincia di Salerno.

L’8 ottobre è anche la Giornata Mondiale della Vista, che si celebra ogni secondo giovedì del mese. A Salerno è in programma un convegno dedicato alla degenerazione maculare (dettagli nella sezione eventi). Il calendario ricorda inoltre Santa Pelagia, protagonista del santo del giorno.

Meteo a Salerno e provincia

Giovedì 8 ottobre la Campania si troverà sotto una circolazione depressionaria che porterà cielo molto nuvoloso e un peggioramento delle condizioni. Per tutta la regione resta attiva l’allerta gialla per rischio idrogeologico, valida fino alle 14 di oggi secondo il bollettino della Protezione Civile regionale.

Per Salerno e dintorni sono attese piogge e rovesci a tratti anche temporaleschi, alternati a pause. Le previsioni non sono del tutto concordi sull’intensità: alcuni modelli indicano deboli piogge soprattutto nel pomeriggio e schiarite sul litorale meridionale, altri prospettano fenomeni più decisi nel corso della giornata. Il peggioramento dovrebbe farsi più evidente tra sera e notte, con temporali possibili sulla Campania.

Temperature: in calo, con massime intorno ai 21-22 gradi.

in calo, con massime intorno ai 21-22 gradi. Venti: in rinforzo dai quadranti meridionali (sud-ovest).

in rinforzo dai quadranti meridionali (sud-ovest). Mare: mosso, localmente molto mosso o agitato.

mosso, localmente molto mosso o agitato. Tendenza: instabilità anche nella prima parte di venerdì 9 ottobre, poi miglioramento graduale nel weekend, con tempo più stabile da domenica 11 ottobre.

Chi deve spostarsi in macchina o in zone collinari e montuose farà bene a procedere con prudenza, perché la visibilità può ridursi durante i rovesci più intensi.

Eventi in provincia di Salerno

Anche con il tempo incerto, la giornata offre diversi appuntamenti, molti dei quali al chiuso:

Giornata Mondiale della Vista – Salerno, ore 10:00. Nella Sala Torre della Provincia, conferenza regionale dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI) sulla degenerazione maculare, con la firma del rinnovo della convenzione tra il Comune di Salerno e l’UICI per il Centro Oculistico Sociale.

Nella Sala Torre della Provincia, conferenza regionale dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI) sulla degenerazione maculare, con la firma del rinnovo della convenzione tra il Comune di Salerno e l’UICI per il Centro Oculistico Sociale. Convegno sulla storia della psichiatria – Salerno, ore 14:00. Alla sede dell’Ordine dei Medici si apre una due giorni (8 e 9 ottobre) dal titolo “Eventi e protagonisti nella storia della psichiatria dal XVIII al XX secolo e oltre”.

Alla sede dell’Ordine dei Medici si apre una due giorni (8 e 9 ottobre) dal titolo “Eventi e protagonisti nella storia della psichiatria dal XVIII al XX secolo e oltre”. Salerno Tango Fest 2026 – Salerno, dalle 20:00. Serata dedicata al tango al Mediterranea Hotel and Convention Center.

Serata dedicata al tango al Mediterranea Hotel and Convention Center. Mostra mercato nazionale del tartufo – Colliano, dall’8 all’11 ottobre. Stand, prodotti tipici e degustazioni, con ingresso gratuito.

Stand, prodotti tipici e degustazioni, con ingresso gratuito. Music for Freedom – Paestum, ultimo giorno. Fino all’8 ottobre l’orchestra di studenti si esibisce davanti al Tempio di Nettuno, nel Parco Archeologico, con ingresso gratuito.

Fino all’8 ottobre l’orchestra di studenti si esibisce davanti al Tempio di Nettuno, nel Parco Archeologico, con ingresso gratuito. Teatro Arbostella – Salerno. Fino al 18 ottobre in scena “Madama quatte solde” di Sasà Palumbo, nella XIX stagione del teatro.

Fino al 18 ottobre in scena “Madama quatte solde” di Sasà Palumbo, nella XIX stagione del teatro. Mostra “Cose di pazzi” – Archivio di Stato di Salerno. Percorso tra documenti e immagini sulla storia degli ospedali psichiatrici, a ingresso gratuito fino al 15 ottobre.

Guardando avanti: venerdì 9 ottobre a Eboli, nella Basilica di San Pietro Alli Marmi, è in programma la terza edizione del “Sono Terra Festival”, mentre il 9 ottobre a Pontecagnano Faiano sono previste “Le Notti dei Briganti”. Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano le Giornate FAI d’Autunno in vari luoghi della provincia, insieme a feste della castagna come quella di Scala, in Costiera Amalfitana.

Santo del giorno: Santa Pelagia di Antiochia

L’8 ottobre la Chiesa ricorda Santa Pelagia di Antiochia, detta anche Pelagia la Penitente. La tradizione la descrive come una celebre attrice e cortigiana della città siriana di Antiochia, che si convertì dopo aver ascoltato la predica di un vescovo e scelse una vita di penitenza, ritirandosi in preghiera a Gerusalemme.

Il nome Pelagia deriva dal greco pelagos, “mare”. Nel calendario di oggi si ricorda anche Santa Reparata. Auguri a chi festeggia l’onomastico.

Accadde oggi, 8 ottobre

1582 – Il giorno che non esiste. In Italia, Spagna, Portogallo e Polonia l’8 ottobre non è mai esistito: con l’introduzione del calendario gregoriano voluto da Papa Gregorio XIII, i giorni dal 5 al 14 ottobre furono saltati per riallineare il calendario alle stagioni.

In Italia, Spagna, Portogallo e Polonia l’8 ottobre non è mai esistito: con l’introduzione del calendario gregoriano voluto da Papa Gregorio XIII, i giorni dal 5 al 14 ottobre furono saltati per riallineare il calendario alle stagioni. 1600 – San Marino adotta la propria costituzione.

1829 – Il trionfo della Rocket. La locomotiva di Stephenson vince le prove di Rainhill, tappa chiave nella storia delle ferrovie.

La locomotiva di Stephenson vince le prove di Rainhill, tappa chiave nella storia delle ferrovie. 1871 – Il Grande incendio di Chicago. Un rogo devastante distrugge il centro della città statunitense.

Un rogo devastante distrugge il centro della città statunitense. 1985 – Dramma sull’Achille Lauro. Sulla nave da crociera italiana, dirottata da un commando, viene ucciso il passeggero americano Leon Klinghoffer.

Nati l’8 ottobre: la poetessa russa Marina Cvetaeva (1892), il politico argentino Juan Domingo Perón (1895), lo scrittore di fantascienza Frank Herbert (1920), l’attrice Sigourney Weaver (1949), lo chef Carlo Cracco (1965) e l’attore Matt Damon (1970).

Scomparsi l’8 ottobre: il conduttore televisivo Aldo Biscardi (2017), storico volto del “Processo del lunedì”.

Le notizie di ieri

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