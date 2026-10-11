Almanacco 11 ottobre 2026: meteo, eventi, santo e accadde oggi

Oggi è domenica 11 ottobre 2026, il 284° giorno dell’anno: ne mancano 81 alla fine del 2026. Nel calendario liturgico è la XXVIII domenica del Tempo Ordinario. Dopo un fine settimana avviato all’insegna del maltempo, la giornata promette un graduale ritorno alla normalità, con l’alta pressione che rimette in ordine il cielo e le temperature su valori da metà ottobre.

È anche una data che unisce piccole e grandi ricorrenze: si celebra la Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze, istituita dalle Nazioni Unite nel 2012 per richiamare l’attenzione sui diritti e sulle sfide che le giovani incontrano nel mondo. Un buon motivo, in una domenica d’autunno, per fermarsi a riflettere.

Meteo in provincia di Salerno

Dopo le piogge e i temporali di venerdì e sabato, che hanno interessato in modo intenso la Campania meridionale (con allerta arancione diramata venerdì su parte della regione e rischio di nubifragi tra bassa Campania e Cilento), domenica è attesa una netta attenuazione dell’instabilità. Il campo di alta pressione in avanzata garantirà più sole, anche se non sono esclusi residui acquazzoni isolati sui rilievi della Campania centro-meridionale e qualche annuvolamento più persistente verso il basso Tirreno.

Le temperature restano vicine alle medie stagionali: massime intorno ai 22-24 gradi lungo le zone costiere e nelle aree pianeggianti, mentre le minime risulteranno ancora fresche, soprattutto nelle zone interne e collinari del Cilento e del Vallo di Diano. Il consiglio per chi si muove verso i borghi e le sagre è di portare con sé un ombrello leggero e un capo per la sera. Mare da mosso a poco mosso, in miglioramento nel corso della giornata.

Eventi in provincia di Salerno

Domenica 11 ottobre chiude un fine settimana ricco di appuntamenti tra costa, borghi e aree interne.

Oktoberfest Cilento, Agropoli. Ultimo giorno per la seconda edizione della manifestazione ospitata nell’area mercatale di Agropoli Sud: tensostruttura da 1.500 posti, cucina e birra, apertura anche a pranzo nel weekend, concerti con tribute band e dj set serale. Ingresso e parcheggio gratuiti.

Campionato regionale di canoa polo, Agropoli. Gli sport acquatici protagonisti nel porto cittadino, con gli atleti impegnati nelle gare regionali; ingresso gratuito per il pubblico. Sempre ad Agropoli parte oggi la rassegna velica “Vela d’Autunno – Trofeo Nino Rainis”.

Festa della Castagna, Scala. Nel borgo della Costiera Amalfitana si vive la 49ª edizione, con stand gastronomici, mercatini e la tradizionale corsa degli asini; si replica anche nel fine settimana del 17-18 ottobre.

Giornate FAI d’Autunno. Sabato e domenica tornano per la quindicesima edizione le visite a luoghi di solito chiusi al pubblico in diverse località della provincia, con contributo a partire da 3 euro e prenotazione consigliata sui canali ufficiali FAI.

Mostra mercato nazionale del tartufo, Colliano. Dal 9 al 12 ottobre (alcune fonti indicano l’8) degustazioni e prodotti tipici dell’Alto Sele.

Sapori d’Autunno, Laureana Cilento. Piatti tipici e atmosfera di borgo; le date vanno verificate, perché alcune fonti indicano 9-11 ottobre e altre 16-18 ottobre.

Sietipico, Sieti (Giffoni Sei Casali). Appuntamento enogastronomico in programma l’11 e il 12 ottobre.

Notti dei Briganti, Pontecagnano Faiano. Gli ultimi giorni, fino al 12 ottobre, con spettacoli dal vivo e proposte gastronomiche al Briganti Village.

Nota redazionale (da rimuovere prima della pubblicazione): programmi, orari e date possono cambiare all’ultimo momento, soprattutto in caso di maltempo. Controllare i canali ufficiali dei Comuni, delle Pro Loco e degli organizzatori. Verificare in particolare le date di Sapori d’Autunno e Colliano e gli orari di canoa polo e vela.

Santo del giorno: San Giovanni XXIII

L’11 ottobre la Chiesa ricorda San Giovanni XXIII, papa. Angelo Giuseppe Roncalli nacque il 25 novembre 1881 a Sotto il Monte, nel Bergamasco, in una famiglia di contadini. Ordinato sacerdote nel 1904, svolse incarichi diplomatici in Bulgaria, Turchia, Grecia e Francia, fu patriarca di Venezia dal 1953 ed eletto papa il 28 ottobre 1958.

Passato alla storia come il “Papa buono”, convocò il Concilio Vaticano II e legò il suo nome all’enciclica Pacem in terris. La data della memoria richiama proprio l’apertura del Concilio, l’11 ottobre 1962, quando pronunciò il celebre “discorso della luna” con l’invito a dare una carezza ai bambini. Morì il 3 giugno 1963; fu beatificato nel 2000 e canonizzato da papa Francesco il 27 aprile 2014.

Nello stesso giorno il Martirologio ricorda anche, tra gli altri, Sant’Alessandro Sauli, San Filippo diacono e Santa Maria Soledad Torres Acosta.

Nota redazionale (da rimuovere prima della pubblicazione): nel 2026 l’11 ottobre cade di domenica, che nel calendario liturgico generale prevale sulla memoria facoltativa del santo. Il testo lo presenta quindi come “santo che la Chiesa ricorda”: confermare con il calendario liturgico della CEI o della diocesi di competenza.

Accadde oggi

1531. Nella battaglia di Kappel, in Svizzera, i cattolici sconfiggono i protestanti e muore il riformatore Huldrych Zwingli.

Nella battaglia di Kappel, in Svizzera, i cattolici sconfiggono i protestanti e muore il riformatore Huldrych Zwingli. 1811. Entra in servizio tra New York e Hoboken la Juliana, considerata il primo traghetto a vapore.

Entra in servizio tra New York e Hoboken la Juliana, considerata il primo traghetto a vapore. 1954. Nella guerra d’Indocina i Viet Minh prendono il controllo del Vietnam del Nord.

Nella guerra d’Indocina i Viet Minh prendono il controllo del Vietnam del Nord. 1962. Papa Giovanni XXIII inaugura il Concilio Vaticano II, che si concluderà nel 1965.

Papa Giovanni XXIII inaugura il Concilio Vaticano II, che si concluderà nel 1965. 1968. Parte Apollo 7, la prima missione con equipaggio del programma Apollo, comandata da Wally Schirra.

Parte Apollo 7, la prima missione con equipaggio del programma Apollo, comandata da Wally Schirra. 1975. Va in onda negli Stati Uniti la prima puntata di quello che diventerà il Saturday Night Live.

Va in onda negli Stati Uniti la prima puntata di quello che diventerà il Saturday Night Live. 1984. Kathryn Sullivan, a bordo dello Space Shuttle Challenger, è la prima donna americana a compiere una passeggiata spaziale.

Kathryn Sullivan, a bordo dello Space Shuttle Challenger, è la prima donna americana a compiere una passeggiata spaziale. 2021. Najla Bouden Ramadan giura come prima donna a capo del governo in Tunisia e nel mondo arabo.

Nati l’11 ottobre: Eleanor Roosevelt (1884) e il ginnasta Jury Chechi (1969, Prato).

Le notizie di ieri

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