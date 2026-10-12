Almanacco 12 ottobre 2026: meteo, eventi e santo a Salerno

Oggi è lunedì 12 ottobre 2026, il 285° giorno dell’anno, e mancano ancora 80 giorni alla fine del 2026. L’autunno è ormai nel vivo e, dopo un weekend dedicato a sagre, passeggiate nei borghi e giornate culturali, la settimana riparte tra gli impegni di lavoro e di scuola e gli ultimi appuntamenti del ponte di ottobre.

Il 12 ottobre è una data che lega mondi lontani: è il giorno in cui, nel 1492, Cristoforo Colombo toccò terra nelle Americhe, e per questo in molti Paesi si celebra la Giornata della Scoperta, il Columbus Day negli Stati Uniti (che quest’anno cade proprio oggi), la Fiesta Nacional in Spagna e il Día de la Hispanidad. Per la tradizione cattolica è invece la festa della Madonna del Pilar, patrona della Spagna e dei Paesi di lingua spagnola, accanto alla memoria di San Serafino da Montegranaro.

Ecco allora tutto quello che c’è da sapere per vivere al meglio la giornata in provincia di Salerno: meteo, eventi, santo del giorno e le pagine di storia dell'”accadde oggi”.

Meteo in provincia di Salerno

Per oggi, lunedì 12 ottobre, le previsioni indicano una giornata all’insegna di un clima tipicamente autunnale su gran parte della Campania. Sulla costa salernitana e nelle aree interne ci si può aspettare cielo da poco nuvoloso a nuvoloso, con qualche addensamento più consistente e il rischio di brevi e isolati rovesci o pioviggine, più probabili nelle ore centrali e sulle zone appenniniche. Le piogge, quando presenti, saranno comunque di modesta entità.

Le temperature si manterranno miti: minime intorno ai 16-18 °C e massime tra i 22 e i 24 °C, valori in linea con la media del periodo. I venti saranno generalmente deboli, in prevalenza dai quadranti meridionali, mentre i mari risulteranno da poco mossi a mossi.

Con l’avvicinarsi della sera è attesa una graduale attenuazione della nuvolosità. Un consiglio per chi si muove in auto o a piedi: tenere a portata di mano un ombrello e una giacca leggera, soprattutto per le uscite fuori porta.

Eventi in provincia di Salerno

Il 12 ottobre propone un calendario più raccolto rispetto al weekend, ma ricco di occasioni per chi vuole concedersi una pausa culturale o gastronomica.

Mostra Mercato Nazionale del Tartufo a Colliano. Ultimo giorno per la rassegna che dal 9 al 12 ottobre porta nel borgo dei Monti Picentini il tartufo e i prodotti tipici locali, tra degustazioni, stand e appuntamenti enogastronomici.

“Briganti Village” a Pontecagnano Faiano. Ultimo appuntamento della quinta edizione de “Le Notti dei Briganti”, rassegna dedicata a tradizioni, musica e sapori del territorio, con spettacoli dal vivo e proposte gastronomiche in via Amerigo Vespucci (10, 11 e 12 ottobre).

Mostre a Salerno. Per chi preferisce l’arte, all’Archivio di Stato è visitabile gratuitamente fino al 15 ottobre la mostra “Cose di pazzi. Memorie di vite poi recluse”, dedicata alla storia degli ospedali psichiatrici attraverso documenti e immagini. Alla Dadart Gallery prosegue fino al 10 dicembre la personale di Ciro Palumbo “L’Altrove nella pittura”, mentre al Pavilion Lautania Valley è aperta fino al 22 novembre la retrospettiva dedicata a Franco Panella.

Teatro. Al Teatro Arbostella di Salerno è in corso la stagione teatrale comica, che prosegue fino a maggio 2027.

Santo del giorno: San Serafino da Montegranaro

Il 12 ottobre la Chiesa cattolica ricorda San Serafino da Montegranaro, frate cappuccino nato nel 1540 a Montegranaro, nelle Marche, da una famiglia di umili condizioni. Semianalfabeta ma dotato di una straordinaria capacità di ascolto e di dialogo, fece dell’umiltà e del servizio ai poveri la sua cifra: gli viene attribuito il motto “la via per andare in su è quella di scendere in giù”. Morì il 12 ottobre 1604 ad Ascoli Piceno, di cui è uno dei patroni, e fu canonizzato nel 1767 da papa Clemente XIII. Il suo nome, di origine ebraica, richiama la parola “ardente”.

Nello stesso giorno la Chiesa celebra la Beata Vergine Maria del Pilar, venerata in Spagna e nel mondo ispanico, e ricorda anche San Carlo Acutis, il giovane canonizzato il 7 settembre 2025, la cui memoria liturgica cade il 12 ottobre. Si ricordano inoltre papa San Felice IV e i martiri Santi Felice, Cipriano e compagni.

Auguri a chi porta il nome di Serafino, Serafina e Pilar.

Accadde oggi, 12 ottobre

1492 : dopo settimane di navigazione, Cristoforo Colombo sbarca nelle isole delle Bahamas, convinto di aver raggiunto le Indie. È l’inizio dell’incontro, spesso drammatico, tra Europa e Americhe.

: dopo settimane di navigazione, Cristoforo Colombo sbarca nelle isole delle Bahamas, convinto di aver raggiunto le Indie. È l’inizio dell’incontro, spesso drammatico, tra Europa e Americhe. 1492 : a Sansepolcro muore il pittore Piero della Francesca, uno dei grandi maestri del Rinascimento italiano.

: a Sansepolcro muore il pittore Piero della Francesca, uno dei grandi maestri del Rinascimento italiano. 1810 : a Monaco di Baviera si festeggiano le nozze del principe ereditario Ludovico con Teresa di Sassonia. La festa popolare ebbe tanto successo da essere ripetuta ogni anno: nasce così l’Oktoberfest.

: a Monaco di Baviera si festeggiano le nozze del principe ereditario Ludovico con Teresa di Sassonia. La festa popolare ebbe tanto successo da essere ripetuta ogni anno: nasce così l’Oktoberfest. 1946 : l’Italia adotta provvisoriamente “Il Canto degli Italiani” di Goffredo Mameli come inno nazionale, dopo l’abbandono della Marcia Reale in seguito al referendum del 2 giugno.

: l’Italia adotta provvisoriamente “Il Canto degli Italiani” di Goffredo Mameli come inno nazionale, dopo l’abbandono della Marcia Reale in seguito al referendum del 2 giugno. 1968 : a Città del Messico si aprono i Giochi della XIX Olimpiade, i primi disputati in America Latina.

: a Città del Messico si aprono i Giochi della XIX Olimpiade, i primi disputati in America Latina. 2002: a Bali, in Indonesia, tre attentati simultanei causano la morte di 202 persone, in gran parte turisti stranieri.

Tra i nati di oggi: Enrico Montesano (1945), attore e regista romano, e Tiziana Rivale (1960), vincitrice del Festival di Sanremo 1983.

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