Basket, Cosenza passa al Pala Di Concilio: Agropoli sconfitta 61-72

Basket Agropoli ko. Terza sconfitta consecutiva per gli uomini di coach Grande, che al Pala Di Concilio cedono alla formazione di Cosenza con il punteggio finale di 61-72.

Avvio di gara favorevole a Cosenza nel primo quarto

Nel primo quarto sono gli ospiti a partire meglio, mostrando buone percentuali al tiro sia dalla media distanza sia dal campo. L’Agropoli prova a reagire, ma Cosenza riesce a chiudere la prima frazione avanti sul 14-22.

Reazione dell’Agropoli prima dell’intervallo lungo

Nel secondo periodo gli ospiti mantengono il controllo della gara, ma i delfini aumentano l’efficacia offensiva grazie ai canestri di Casagrande e Marino. I padroni di casa riescono così a ridurre il divario, andando all’intervallo lungo sul 30-37.

Aggancio sfiorato dai delfini nella terza frazione

Al rientro dagli spogliatoi, l’Agropoli cambia passo, mostrando maggiore solidità difensiva e più determinazione in attacco. Le conclusioni di Di Mauro e Lepre permettono ai padroni di casa di ricucire ulteriormente lo strappo, arrivando a un solo possesso di distanza: al termine del terzo quarto il tabellone segna 48-50.

Cosenza gestisce il finale e chiude il match

Nell’ultima frazione i delfini provano a completare la rimonta e a riaprire definitivamente l’incontro. Cosenza, però, riesce a gestire meglio i momenti decisivi e a imporsi nel finale, allungando il vantaggio fino al definitivo 61-72.

Terzo stop consecutivo per la squadra di coach Grande

Per l’Agropoli arriva dunque un’altra battuta d’arresto, la terza consecutiva, al termine di una gara in cui la squadra ha mostrato segnali di reazione nel terzo quarto, senza però riuscire a completare la rimonta.