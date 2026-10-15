Almanacco 15 ottobre 2026: meteo, eventi e santo del giorno

Oggi è giovedì 15 ottobre 2026, il 288° giorno dell’anno: ne mancano 77 alla fine del 2026. L’autunno è ormai nel vivo e in provincia di Salerno si lavora tra vendemmie concluse, raccolta delle olive ormai alle porte e le prime sagre dedicate ai sapori di stagione, dalle castagne agli street food.

Il 15 ottobre è una data speciale anche per il calendario: è il giorno che, nel 1582, seguì direttamente il 4 ottobre quando entrò in vigore la riforma gregoriana. Dieci giorni cancellati per sempre, e con loro una storia che intreccia la santa che oggi ricordiamo.

Il 15 ottobre si celebra inoltre la Giornata internazionale delle donne rurali, istituita dall’ONU per riconoscere il ruolo di chi lavora la terra e sostiene le comunità agricole: un tema che il Cilento, terra di agricoltura e di dieta mediterranea, conosce bene. Ricorre anche la Giornata mondiale del lavaggio delle mani e il Baby Loss Awareness Day, dedicato alla consapevolezza sulla perdita perinatale e infantile.

Meteo a Salerno e provincia

La giornata si presenta mite e stabile. Per Salerno le previsioni indicano temperature minime attorno ai 13°C e massime tra i 24 e i 25°C: valori leggermente sopra la media di metà ottobre, che nel capoluogo si aggira tra i 13 e i 23 gradi. Il quadro generale sulla Campania è quello di un’alta pressione che garantisce cieli sereni o poco nuvolosi, con qualche nube sparsa soprattutto nelle zone interne e sui rilievi.

Le temperature tenderanno a restare simili anche nei giorni successivi: nel weekend del 17 e 18 ottobre le massime dovrebbero mantenersi attorno ai 23-24°C. Il consiglio è il classico vestirsi “a cipolla”: fresco al mattino e alla sera, piacevolmente tiepido nelle ore centrali.

Eventi in provincia di Salerno

Oggi, giovedì 15 ottobre

Smash Fest 2026 – Salerno. Da oggi a domenica 18 ottobre il Parco dell’Irno (ex Salid) ospita il festival dedicato allo smash burger, al barbecue di qualità e allo street food d’autore, con musica e intrattenimento.

Da oggi a domenica 18 ottobre il Parco dell’Irno (ex Salid) ospita il festival dedicato allo smash burger, al barbecue di qualità e allo street food d’autore, con musica e intrattenimento. 53ª Festa della Castagna – Salento. Da oggi a domenica 18 ottobre il borgo cilentano si anima con quattro giornate di sapori tipici, musica e serate in piazza.

Da oggi a domenica 18 ottobre il borgo cilentano si anima con quattro giornate di sapori tipici, musica e serate in piazza. Mostra “Cose di pazzi” – Archivio di Stato di Salerno. Ultimo giorno utile per visitare l’esposizione, aperta dal 22 settembre al 15 ottobre.

Ultimo giorno utile per visitare l’esposizione, aperta dal 22 settembre al 15 ottobre. Teatro – Piccolo Teatro Porta Catena, Salerno. Appuntamento in programma stasera all’interno della rassegna in corso, con un secondo incontro previsto il 22 ottobre.

Da segnare in agenda

Sapori d’Autunno – Laureana Cilento. Dal 16 al 18 ottobre la settima edizione: apertura dalle 20 il 16 e il 17, domenica 18 solo a pranzo dalle 12.

Dal 16 al 18 ottobre la settima edizione: apertura dalle 20 il 16 e il 17, domenica 18 solo a pranzo dalle 12. Stagione Lirica del Teatro Verdi – Salerno. Il Macbeth inaugura il cartellone da domenica 18 a martedì 20 ottobre.

Santo del giorno: Santa Teresa d’Avila

La Chiesa cattolica ricorda oggi Santa Teresa di Gesù, più nota come Teresa d’Avila. Nata ad Ávila, in Spagna, nel 1515, entrò giovane nel Carmelo e dedicò la vita alla riforma dell’ordine, dando origine al ramo dei Carmelitani Scalzi. Mistica e scrittrice di straordinaria profondità, ci ha lasciato opere come Il castello interiore e Il cammino di perfezione, ancora oggi considerate capolavori della letteratura spirituale.

Morì ad Alba de Tormes nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 1582: proprio quella notte, in Spagna, il calendario saltò direttamente al 15 ottobre per effetto della riforma gregoriana. Per questo la sua memoria liturgica cade oggi. Fu canonizzata nel 1622 e nel 1970 Paolo VI la proclamò Dottore della Chiesa, tra le prime donne a ricevere questo titolo.

Il nome Teresa viene dal greco e viene spesso interpretato come “cacciatrice”: auguri a tutte le Teresa e a quanti festeggiano l’onomastico.

Accadde oggi, 15 ottobre

1582 – Entra in vigore il calendario gregoriano in Italia, Spagna, Portogallo e Polonia: al 4 ottobre segue direttamente il 15.

– Entra in vigore il calendario gregoriano in Italia, Spagna, Portogallo e Polonia: al 4 ottobre segue direttamente il 15. 1764 – A Roma, tra le rovine del Campidoglio, Edward Gibbon concepisce l’idea della Storia della decadenza e caduta dell’Impero romano.

– A Roma, tra le rovine del Campidoglio, Edward Gibbon concepisce l’idea della Storia della decadenza e caduta dell’Impero romano. 1783 – Jean-François Pilâtre de Rozier compie il primo volo umano in mongolfiera, ancorata a terra.

– Jean-François Pilâtre de Rozier compie il primo volo umano in mongolfiera, ancorata a terra. 1793 – Maria Antonietta di Francia viene condannata a morte: sarà ghigliottinata il giorno dopo.

– Maria Antonietta di Francia viene condannata a morte: sarà ghigliottinata il giorno dopo. 1815 – Napoleone Bonaparte arriva a Sant’Elena, dove trascorrerà l’esilio.

– Napoleone Bonaparte arriva a Sant’Elena, dove trascorrerà l’esilio. 1822 – Il re di Sardegna Carlo Felice istituisce l’Amministrazione forestale, antenata del Corpo Forestale.

– Il re di Sardegna Carlo Felice istituisce l’Amministrazione forestale, antenata del Corpo Forestale. 1878 – Thomas Edison fonda la Edison Electric Light Company.

– Thomas Edison fonda la Edison Electric Light Company. 1917 – A Parigi viene fucilata la danzatrice Mata Hari, condannata per spionaggio.

Nati il 15 ottobre: Friedrich Nietzsche (1844), Mario Puzo (1920), Italo Calvino (1923), Michel Foucault (1926), Antonino Zichichi (1929).

Le notizie di ieri