Incidente sulla A2 a Eboli: traffico rallentato in direzione Sud

Un incidente stradale si è verificato lungo la A2 del Mediterraneo, a circa 100 metri dallo svincolo di Eboli, in provincia di Salerno, lungo la carreggiata in direzione sud. L’impatto si è registrato in un tratto strategico per la viabilità locale e di lunga percorrenza, causando immediati rallentamenti alla circolazione.

Intervento dei soccorsi e gestione della viabilità

Sul luogo dell’evento sono tempestivamente giunti i soccorritori del 118 e il personale di Anas SpA, al lavoro per effettuare i primi rilievi, mettere in sicurezza l’area interessata e coordinare il flusso dei veicoli. Le operazioni puntano a ripristinare nel minor tempo possibile le normali condizioni di transitabilità lungo l’arteria autostradale.

Dinamica in fase di accertamento e consigli per la circolazione

Resta ancora da chiarire l’esatta dinamica del sinistro, così come il numero dei veicoli coinvolti e l’eventuale presenza di feriti. Gli organi competenti stanno raccogliendo gli elementi utili per ricostruire le cause dell’impatto.

Si prevedono possibili ripercussioni e code per il traffico in viaggio verso sud. Per chi si trova in transito nel tratto compreso tra Battipaglia ed Eboli, si raccomanda di mantenere la massima prudenza, moderare la velocità e attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale di servizio sul posto.