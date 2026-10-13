Eboli, stretta sul lavoro agile: stop ai vecchi accordi per il Comune

Cambiano le regole sul lavoro agile per il personale comunale proveniente dalle precedenti Aree Manutenzione e Patrimonio. Con la determinazione n. 1473 del 12 ottobre 2026, registro di settore n. 216, il Comune di Eboli ha disposto la cessazione dell’efficacia dei precedenti accordi individuali di lavoro agile e da remoto per i dipendenti trasferiti nella nuova Area Manutenzione, Patrimonio e Servizi Tecnologici. Il provvedimento, firmato dal responsabile dell’Area, Francesco Mandia, si inserisce nel percorso di riorganizzazione dell’Ente avviato con la deliberazione n. 238 del 24 settembre 2026 e completato, per quanto riguarda l’assegnazione del personale, con la deliberazione n. 255 del 9 ottobre 2026.

Le ragioni della riorganizzazione e la necessità della presenza

Alla base della decisione c’è la necessità di garantire il funzionamento della nuova struttura, che riunisce competenze legate alla manutenzione, alla gestione del patrimonio e ai servizi tecnologici. Secondo quanto riportato nell’atto, queste attività richiedono il presidio degli uffici, il coordinamento del personale tecnico e operativo, i sopralluoghi, gli interventi sul territorio e risposte tempestive alle esigenze dei cittadini. Per questo motivo, il lavoro presso gli uffici e le altre sedi istituzionali viene individuato come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa.

Decadenza dei contratti precedenti e nuova procedura POLA

La determinazione chiarisce che i precedenti accordi individuali cessano di avere efficacia dalla data di effettivo trasferimento dei dipendenti alla nuova Area. Da quella stessa decorrenza, il personale interessato è tenuto a svolgere la prestazione in presenza, salvo l’eventuale successiva autorizzazione a lavorare a distanza. La fine dei precedenti accordi non esclude in assoluto la possibilità di ricorrere nuovamente al lavoro agile o da remoto, ma i dipendenti interessati dovranno presentare una nuova istanza utilizzando l’Allegato A previsto dal Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA).

Criteri di valutazione e garanzie per i lavoratori

Ogni richiesta sarà esaminata individualmente dal responsabile dell’Area, tenendo conto delle mansioni assegnate, dei carichi di lavoro, delle scadenze, della copertura degli uffici, degli strumenti disponibili e dei risultati attesi. L’autorizzazione potrà essere concessa soltanto quando le attività risultino concretamente eseguibili a distanza e siano compatibili con le esigenze organizzative e operative della struttura. Il documento precisa inoltre che la presentazione della domanda non determina un diritto automatico al lavoro agile e non comporta il rinnovo dei precedenti accordi.

La determinazione prevede anche una particolare attenzione alle situazioni documentate per le quali la normativa vigente riconosce specifiche priorità o tutele. Eventuali dinieghi dovranno essere motivati sulla base di ragioni organizzative o tecniche riferite al singolo caso. Il provvedimento specifica che non vengono introdotte ulteriori categorie di esclusione rispetto a quelle già previste dalla disciplina vigente.

Condizioni del nuovo accordo e tempi di risposta

In caso di accoglimento della richiesta, sarà necessario sottoscrivere un nuovo accordo individuale, nel quale verranno definiti durata, giornate di lavoro a distanza, attività da svolgere, obiettivi, strumenti, modalità di contattabilità, diritto alla disconnessione e verifiche. Per il lavoro agile dovrà inoltre essere rispettata la prevalenza della presenza secondo quanto stabilito dal POLA, fatte salve le disposizioni e le deroghe previste dalle fonti normative applicabili. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l’Amministrazione provvederà alla sottoscrizione dell’accordo in caso di accoglimento oppure alla comunicazione del diniego motivato.

Continuità dei servizi alla cittadinanza

Nel provvedimento viene ribadita la necessità di assicurare continuità ed efficienza alle prestazioni rivolte alla cittadinanza, conciliando le esigenze dei lavoratori con quelle dell’organizzazione comunale. La nuova Area dovrà quindi definire attività, obiettivi e carichi di lavoro in modo da garantire il coordinamento tra le componenti amministrative, tecniche e operative. La determinazione sarà trasmessa a tutto il personale assegnato alla struttura e pubblicata all’Albo pretorio online del Comune. L’atto non comporta impegni di spesa per l’Ente. La decisione segna dunque una nuova fase organizzativa per i dipendenti interessati: i precedenti accordi di lavoro a distanza non saranno più validi dopo il trasferimento, mentre eventuali nuove autorizzazioni dipenderanno da una valutazione individuale e dalla compatibilità con le esigenze dei servizi comunali.