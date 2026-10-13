Castellabate, perde il controllo del motorino e impatta sull’asfalto: 75enne in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato questa sera nella frazione Alano, nel Comune di Castellabate. Secondo le primissime ricostruzioni, un uomo del posto di 75 anni ha perso il controllo del proprio scooter, un Honda SH di colore blu, ed è impattato violentemente sull’asfalto per cause ancora in corso di accertamento.

Tra le ipotesi al vaglio, la possibilità di una manovra improvvisa, probabilmente a causa della presenza di un ungulato che avrebbe attraversato la strada.

I primi ad allertare i soccorsi sono stati alcuni passanti e gli automobilisti in transito, che si sono immediatamente fermati per prestare la prima assistenza all’anziano.

I soccorsi e il ricovero all’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania

Tempestivo l’intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto con un’ambulanza. I soccorritori hanno stabilizzato l’uomo prima di trasferirlo d’urgenza all’Ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Nella rovinosa caduta sul manto stradale, il 75enne avrebbe riportato un trauma cranico e facciale.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Castellabate, guidati dal Comandante Alberto Giorgio. I vigili urbani hanno effettuato i rilievi geometrici e stradali necessari a ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto