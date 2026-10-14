Almanacco 14 ottobre 2026: meteo, eventi e San Callisto

Oggi è mercoledì 14 ottobre 2026, il 287° giorno dell’anno: ne mancano 78 alla fine del 2026. Siamo in piena stagione autunnale, quella in cui il Cilento e la Costa d’Amalfi offrono forse la luce più bella dell’anno: mare ancora tiepido, borghi meno affollati, aria limpida dopo le piogge dei giorni scorsi.

La giornata si apre con l’alta pressione che torna a farsi sentire sull’Italia dopo il passaggio dell’ultima perturbazione. Per chi vive e lavora tra Salerno, la Piana del Sele, il Vallo di Diano e il Cilento è un buon momento per riprendere le attività all’aperto, tra passeggiate, trekking leggeri e uscite lungo la costa.

Il 14 ottobre è anche un giorno ricco di storia: dalla battaglia di Hastings del 1066 alla barriera del suono superata nel 1947, passando per un centenario speciale che farà felici grandi e piccoli. Ne parliamo più sotto.

Meteo in provincia di Salerno

Dopo il passaggio della terza perturbazione di ottobre, che nei giorni scorsi ha portato rovesci e vento forte al Centro-Sud, oggi il quadro meteorologico è in miglioramento grazie alla rimonta dell’anticiclone delle Azzorre.

Cielo: poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso su gran parte del Salernitano, con possibili residue nubi sui rilievi interni e sul Cilento.

poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso su gran parte del Salernitano, con possibili residue nubi sui rilievi interni e sul Cilento. Vento: ancora sostenuto da nord, con mare mosso lungo le coste esposte.

ancora sostenuto da nord, con mare mosso lungo le coste esposte. Temperature: massime attorno ai 22-23 °C, minime intorno ai 14 °C. Valori in linea con la media del periodo.

massime attorno ai 22-23 °C, minime intorno ai 14 °C. Valori in linea con la media del periodo. Tendenza: le previsioni nazionali indicano per il Sud un graduale esaurirsi dell’instabilità, ma non è escluso qualche rovescio isolato fino a giovedì 15. Dal fine settimana è atteso un ritorno di giornate soleggiate e miti.

le previsioni nazionali indicano per il Sud un graduale esaurirsi dell’instabilità, ma non è escluso qualche rovescio isolato fino a giovedì 15. Dal fine settimana è atteso un ritorno di giornate soleggiate e miti.

Eventi in provincia di Salerno

Ecco cosa segnare in agenda oggi:

Ritmi di Festa in Città (Salerno). Seconda e ultima giornata del Festival di Percussioni al Centro Pastorale San Giuseppe, organizzato dal Dipartimento di Strumenti a Tastiera e Percussione del Conservatorio “Martucci” con il coordinamento del maestro Paolo Cimmino. Alle 18 è previsto un seminario tecnologico e interattivo; alle 19.30 il concerto conclusivo con l’associazione Batti e Senti e l’I.S.I.S. “Albertini” di Nola.

Seconda e ultima giornata del Festival di Percussioni al Centro Pastorale San Giuseppe, organizzato dal Dipartimento di Strumenti a Tastiera e Percussione del Conservatorio “Martucci” con il coordinamento del maestro Paolo Cimmino. Alle 18 è previsto un seminario tecnologico e interattivo; alle 19.30 il concerto conclusivo con l’associazione Batti e Senti e l’I.S.I.S. “Albertini” di Nola. Restart 2026 – Il [S]oggetto ritrovato (Salerno). Al Complesso San Michele prosegue fino al 3 novembre il progetto che unisce arte contemporanea, upcycling e letteratura nel segno di Grazia Deledda, con la mostra di Eugenio Tibaldi, incontri e laboratori sulla sostenibilità.

Al Complesso San Michele prosegue fino al 3 novembre il progetto che unisce arte contemporanea, upcycling e letteratura nel segno di Grazia Deledda, con la mostra di Eugenio Tibaldi, incontri e laboratori sulla sostenibilità. “Cose di pazzi – Storie di vite poi recluse” (Salerno). Ultimi giorni, fino al 15 ottobre, per la mostra gratuita ospitata dall’Archivio di Stato.

Ultimi giorni, fino al 15 ottobre, per la mostra gratuita ospitata dall’Archivio di Stato. Cinema Teatro San Demetrio (Salerno). Ultima giornata di programmazione per “La città dei vivi”, con spettacoli alle 17.00, 19.30 e 22.00.

Santo del giorno: San Callisto I, papa e martire

Il 14 ottobre la Chiesa cattolica ricorda San Callisto I, papa dal 217 circa al 222 (memoria facoltativa). Nato schiavo a Roma, conobbe il carcere prima di ottenere la libertà. Divenuto diacono, ricevette dal papa Zefirino l’incarico di amministrare il cimitero cristiano sulla Via Appia, le catacombe che ancora oggi portano il suo nome.

Eletto papa, fu un pontefice della misericordia: aprì al perdono dei peccatori pentiti, attirandosi le critiche dei più rigoristi e l’opposizione di Ippolito, considerato il primo antipapa della storia. Morì martire a Roma intorno al 222. È ricordato come patrono dei custodi dei cimiteri. Il nome, di origine greca, significa “il più bello”.

Nello stesso giorno il calendario ricorda anche, tra gli altri, San Donaziano di Reims e San Celeste di Metz.

Accadde oggi, 14 ottobre

1066: nella battaglia di Hastings le truppe di Guglielmo il Conquistatore, duca di Normandia, sconfiggono gli anglosassoni: cambia la storia dell’Inghilterra.

nella battaglia di Hastings le truppe di Guglielmo il Conquistatore, duca di Normandia, sconfiggono gli anglosassoni: cambia la storia dell’Inghilterra. 1894: viene brevettato il pandoro, il dolce veronese simbolo delle feste natalizie.

viene brevettato il pandoro, il dolce veronese simbolo delle feste natalizie. 1926: esce in libreria “Winnie-the-Pooh” di A. A. Milne: il celebre orsetto compie oggi cent’anni .

esce in libreria “Winnie-the-Pooh” di A. A. Milne: il celebre orsetto compie oggi . 1947: il pilota Chuck Yeager, a bordo del Bell X-1, supera per la prima volta la barriera del suono.

il pilota Chuck Yeager, a bordo del Bell X-1, supera per la prima volta la barriera del suono. 1964: Martin Luther King riceve il premio Nobel per la pace.

Martin Luther King riceve il premio Nobel per la pace. 1981: Hosni Mubarak diventa presidente dell’Egitto.

Hosni Mubarak diventa presidente dell’Egitto. 1991: Aung San Suu Kyi è insignita del premio Nobel per la pace.

Nato il 14 ottobre: tra gli altri, la filosofa Hannah Arendt (1906) e il regista Marco Bellocchio (1939).

Le notizie di ieri

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