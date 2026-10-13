Cilento

Tragedia a Agropoli: 40enne trovato sgozzato in un’auto a Trentova

Drammatico ritrovo in località Trentova ad Agropoli: un 40enne di Eboli è stato rinvenuto privo di vita in auto. Indagano le forze dell'ordine

Di:
Ernesto Rocco
Tragedia a Agropoli: giovane trovato sgozzato in un’auto a Trentova

Tragedia ad Agropoli nella giornata di oggi. Un 40enne, di Eboli, ancora in corso di identificazione, è stato trovato privo di vita all’interno della propria automobile, una Ford B-Max di colore bianco, parcheggiata nello spiazzo sterrato di località Trentova. L’allarme è scattato immediatamente. A fare l’amara scoperta, un carabiniere in pensione intento a fare footing che, notando la portiera dell’auto aperta, si è avvicinato e ha visto l’uomo accasciato nell’auto, per lui ogni tentativo di soccorso si è rivelato purtroppo inutile.

I soccorsi e i primi rilievi sul posto

Sul luogo del ritrovo sono tempestivamente giunti i sanitari del 118, i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Insieme al personale medico sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Agropoli e gli agenti della polizia municipale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare i primi rilievi utili a ricostruire la dinamica dei fatti.

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Le indagini per chiarire le cause del decesso

La vittima sarebbe stata sgozzata. Presentava infatti una evidente ferita d’arma da taglio alla gola. Le forze dell’ordine stanno valutando ogni ipotesi per fare piena luce sull’accaduto e stabilire con esattezza le circostanze del decesso. Un elemento rilevante per lo svolgimento delle indagini potrebbe essere rappresentato dai dispositivi di videosorveglianza presenti nella zona di località Trentova: i filmati registrati dalle telecamere saranno accuratamente analizzati dagli inquirenti per ricostruire gli ultimi spostamenti del veicolo e chiarire gli ultimi istanti di vita dell’uomo.

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