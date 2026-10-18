Promozione: l’Agropoli travolge la Pro Sangiorgese (4-0) e resta a due punti dalla vetta. Sant’Antonio e Faiano al comando

La sesta giornata del girone D di Promozione conferma il rilancio dell’Agropoli, che davanti al proprio pubblico domina la Pro Sangiorgese con un netto 4-0 e sale a 14 punti. I delfini restano imbattuti (4 vittorie e 2 pareggi) e vantano la miglior difesa del torneo: una sola rete subita in sei gare. In vetta restano Sant’Antonio Abate e Faiano, appaiati a 16, con il Siano a una sola lunghezza.
I risultati
Sabato 17 ottobre
- Santa Maria Cilento 0-3 Sant’Antonio Abate
- Rocchese 4-1 Atletico Pagani
- Victoria Marra 1-3 Atletico San Gregorio
- Siano 3-1 Atletico Pisciotta
- Faiano 1-0 Club Serre
Domenica 18 ottobre
- Agropoli 4-0 Pro Sangiorgese
- Centro Storico Salerno 2-2 Poseidon 1958
- Città di Bellizzi 0-0 Baronissi 2010
Le squadre a sud di Salerno
L’Agropoli è la grande protagonista del turno. Il 4-0 alla Pro Sangiorgese è un successo che arriva dopo l’avvio solido di inizio stagione e certifica la maturità di un gruppo che non ha ancora conosciuto la sconfitta. Con 11 gol fatti e uno solo subito, la squadra cilentana è la più difficile da battere del girone e può guardare con ambizione alle posizioni di vertice: la capolista dista appena due punti.
Il Faiano soffre ma vince: l’1-0 sul Club Serre vale la seconda posizione a 16 punti e il mantenimento dell’imbattibilità (5 successi e un pari). Per i granata è la quinta vittoria nelle prime sei, ottenuta di misura ma con la solidità di chi sa come si resta in alto. Per il Club Serre, invece, arriva la quarta sconfitta stagionale: 4 punti e quattordicesimo posto, con la zona bassa che comincia a farsi vicina.
Giornata amara per il Santa Maria Cilento, battuto 3-0 dalla capolista Sant’Antonio Abate. Resta comunque a quota 8, in nona posizione, in un centro classifica molto compatto. Stesso punteggio per la Città di Bellizzi, che non va oltre lo 0-0 contro il Baronissi 2010: un punto che muove poco la classifica, ma conferma la solidità del gruppo di casa (8 punti, ottavo posto).
Sconfitta pesante per l’Atletico Pisciotta, superato 3-1 a Siano: la squadra cilentana resta a 6 punti, in undicesima posizione, e dovrà ritrovare continuità per allontanarsi dalla zona calda. Frena anche il Poseidon 1958, che a Salerno non va oltre il 2-2 contro il Centro Storico: un punto che porta i biancorossi a quota 5, ma che lascia un po’ di rammarico per com’è maturato il risultato.
Il resto del girone
Il Sant’Antonio Abate supera 3-0 il Santa Maria Cilento e difende il primato con il miglior attacco del girone (17 reti). Il Siano si riprende dopo la sconfitta della scorsa settimana battendo il Pisciotta e resta in scia a 15. Domenica di grazia per la Rocchese, che travolge 4-1 l’Atletico Pagani e aggancia il gruppo a 10 punti, dove c’è anche l’Atletico San Gregorio, vittorioso 3-1 sul campo del Victoria Marra. Per la squadra di casa, ancora a secco, la situazione si fa preoccupante: zero punti e 19 gol subiti. Primo punto stagionale per il Centro Storico Salerno, ultimo ma non più a zero assoluto.
La classifica
|Pos.
|Squadra
|Pt
|1
|S. Antonio Abate
|16
|2
|Faiano 1965
|16
|3
|Siano Calcio 2017
|15
|4
|Agropoli 1921
|14
|5
|Atletico San Gregorio
|10
|6
|Rocchese
|10
|7
|Atletico Pagani
|10
|8
|Città di Bellizzi 1990
|8
|9
|Pol. Santa Maria Cilento
|8
|10
|Baronissi Calcio 2010
|6
|11
|Atletico Pisciotta
|6
|12
|Pro Sangiorgese
|6
|13
|Poseidon 1958
|5
|14
|Club Serre Calcio
|4
|15
|Centro Storico Salerno
|1
|16
|S.C. Victoria Marra
|0