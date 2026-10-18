Promozione: l’Agropoli travolge la Pro Sangiorgese (4-0) e resta a due punti dalla vetta. Sant’Antonio e Faiano al comando

La sesta giornata del girone D di Promozione conferma il rilancio dell’Agropoli, che davanti al proprio pubblico domina la Pro Sangiorgese con un netto 4-0 e sale a 14 punti. I delfini restano imbattuti (4 vittorie e 2 pareggi) e vantano la miglior difesa del torneo: una sola rete subita in sei gare. In vetta restano Sant’Antonio Abate e Faiano, appaiati a 16, con il Siano a una sola lunghezza.

I risultati

Sabato 17 ottobre

Santa Maria Cilento 0-3 Sant’Antonio Abate

Rocchese 4-1 Atletico Pagani

Victoria Marra 1-3 Atletico San Gregorio

Siano 3-1 Atletico Pisciotta

Faiano 1-0 Club Serre

Domenica 18 ottobre

Agropoli 4-0 Pro Sangiorgese

Centro Storico Salerno 2-2 Poseidon 1958

Città di Bellizzi 0-0 Baronissi 2010

Le squadre a sud di Salerno

L’Agropoli è la grande protagonista del turno. Il 4-0 alla Pro Sangiorgese è un successo che arriva dopo l’avvio solido di inizio stagione e certifica la maturità di un gruppo che non ha ancora conosciuto la sconfitta. Con 11 gol fatti e uno solo subito, la squadra cilentana è la più difficile da battere del girone e può guardare con ambizione alle posizioni di vertice: la capolista dista appena due punti.

Il Faiano soffre ma vince: l’1-0 sul Club Serre vale la seconda posizione a 16 punti e il mantenimento dell’imbattibilità (5 successi e un pari). Per i granata è la quinta vittoria nelle prime sei, ottenuta di misura ma con la solidità di chi sa come si resta in alto. Per il Club Serre, invece, arriva la quarta sconfitta stagionale: 4 punti e quattordicesimo posto, con la zona bassa che comincia a farsi vicina.

Giornata amara per il Santa Maria Cilento, battuto 3-0 dalla capolista Sant’Antonio Abate. Resta comunque a quota 8, in nona posizione, in un centro classifica molto compatto. Stesso punteggio per la Città di Bellizzi, che non va oltre lo 0-0 contro il Baronissi 2010: un punto che muove poco la classifica, ma conferma la solidità del gruppo di casa (8 punti, ottavo posto).

Sconfitta pesante per l’Atletico Pisciotta, superato 3-1 a Siano: la squadra cilentana resta a 6 punti, in undicesima posizione, e dovrà ritrovare continuità per allontanarsi dalla zona calda. Frena anche il Poseidon 1958, che a Salerno non va oltre il 2-2 contro il Centro Storico: un punto che porta i biancorossi a quota 5, ma che lascia un po’ di rammarico per com’è maturato il risultato.

Il resto del girone

Il Sant’Antonio Abate supera 3-0 il Santa Maria Cilento e difende il primato con il miglior attacco del girone (17 reti). Il Siano si riprende dopo la sconfitta della scorsa settimana battendo il Pisciotta e resta in scia a 15. Domenica di grazia per la Rocchese, che travolge 4-1 l’Atletico Pagani e aggancia il gruppo a 10 punti, dove c’è anche l’Atletico San Gregorio, vittorioso 3-1 sul campo del Victoria Marra. Per la squadra di casa, ancora a secco, la situazione si fa preoccupante: zero punti e 19 gol subiti. Primo punto stagionale per il Centro Storico Salerno, ultimo ma non più a zero assoluto.

La classifica