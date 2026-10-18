Campionati Regionali

Promozione: l’Agropoli travolge la Pro Sangiorgese (4-0) e resta a due punti dalla vetta. Sant’Antonio e Faiano al comando

Promozione Campania girone D, 6ª giornata: Agropoli 4-0 alla Pro Sangiorgese, Faiano di misura sul Serre, Sant'Antonio Abate e Siano vincono. Risultati, commento e classifica aggiornata

Di:
Ernesto Rocco
Campo da calcio

La sesta giornata del girone D di Promozione conferma il rilancio dell’Agropoli, che davanti al proprio pubblico domina la Pro Sangiorgese con un netto 4-0 e sale a 14 punti. I delfini restano imbattuti (4 vittorie e 2 pareggi) e vantano la miglior difesa del torneo: una sola rete subita in sei gare. In vetta restano Sant’Antonio Abate e Faiano, appaiati a 16, con il Siano a una sola lunghezza.

I risultati

Sabato 17 ottobre

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  • Santa Maria Cilento 0-3 Sant’Antonio Abate
  • Rocchese 4-1 Atletico Pagani
  • Victoria Marra 1-3 Atletico San Gregorio
  • Siano 3-1 Atletico Pisciotta
  • Faiano 1-0 Club Serre

Domenica 18 ottobre

  • Agropoli 4-0 Pro Sangiorgese
  • Centro Storico Salerno 2-2 Poseidon 1958
  • Città di Bellizzi 0-0 Baronissi 2010

Le squadre a sud di Salerno

L’Agropoli è la grande protagonista del turno. Il 4-0 alla Pro Sangiorgese è un successo che arriva dopo l’avvio solido di inizio stagione e certifica la maturità di un gruppo che non ha ancora conosciuto la sconfitta. Con 11 gol fatti e uno solo subito, la squadra cilentana è la più difficile da battere del girone e può guardare con ambizione alle posizioni di vertice: la capolista dista appena due punti.

Il Faiano soffre ma vince: l’1-0 sul Club Serre vale la seconda posizione a 16 punti e il mantenimento dell’imbattibilità (5 successi e un pari). Per i granata è la quinta vittoria nelle prime sei, ottenuta di misura ma con la solidità di chi sa come si resta in alto. Per il Club Serre, invece, arriva la quarta sconfitta stagionale: 4 punti e quattordicesimo posto, con la zona bassa che comincia a farsi vicina.

Giornata amara per il Santa Maria Cilento, battuto 3-0 dalla capolista Sant’Antonio Abate. Resta comunque a quota 8, in nona posizione, in un centro classifica molto compatto. Stesso punteggio per la Città di Bellizzi, che non va oltre lo 0-0 contro il Baronissi 2010: un punto che muove poco la classifica, ma conferma la solidità del gruppo di casa (8 punti, ottavo posto).

Sconfitta pesante per l’Atletico Pisciotta, superato 3-1 a Siano: la squadra cilentana resta a 6 punti, in undicesima posizione, e dovrà ritrovare continuità per allontanarsi dalla zona calda. Frena anche il Poseidon 1958, che a Salerno non va oltre il 2-2 contro il Centro Storico: un punto che porta i biancorossi a quota 5, ma che lascia un po’ di rammarico per com’è maturato il risultato.

Il resto del girone

Il Sant’Antonio Abate supera 3-0 il Santa Maria Cilento e difende il primato con il miglior attacco del girone (17 reti). Il Siano si riprende dopo la sconfitta della scorsa settimana battendo il Pisciotta e resta in scia a 15. Domenica di grazia per la Rocchese, che travolge 4-1 l’Atletico Pagani e aggancia il gruppo a 10 punti, dove c’è anche l’Atletico San Gregorio, vittorioso 3-1 sul campo del Victoria Marra. Per la squadra di casa, ancora a secco, la situazione si fa preoccupante: zero punti e 19 gol subiti. Primo punto stagionale per il Centro Storico Salerno, ultimo ma non più a zero assoluto.

La classifica

Pos.SquadraPt
1S. Antonio Abate16
2Faiano 196516
3Siano Calcio 201715
4Agropoli 192114
5Atletico San Gregorio10
6Rocchese10
7Atletico Pagani10
8Città di Bellizzi 19908
9Pol. Santa Maria Cilento8
10Baronissi Calcio 20106
11Atletico Pisciotta6
12Pro Sangiorgese6
13Poseidon 19585
14Club Serre Calcio4
15Centro Storico Salerno1
16S.C. Victoria Marra0
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