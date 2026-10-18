Almanacco 18 ottobre 2026: meteo, sagre nel Salernitano, San Luca e accadde oggi

Oggi è domenica 18 ottobre, il 291° giorno dell’anno secondo il calendario gregoriano: mancano 74 giorni alla fine del 2026. In Campania è una domenica di mezza stagione, con il sole che continua a farsi vedere ma con una novità all’orizzonte: dopo giorni di tempo stabile e temperature miti, l’anticiclone si indebolisce e le nuvole, trascinate dallo Scirocco, prendono gradualmente il sopravvento.

Il sole sorge poco dopo le 7 del mattino e tramonta intorno alle 18:20 (valori riferiti all’area napoletana, in linea con quelli del Salernitano): le giornate si accorciano a vista d’occhio, ma il calendario regala un weekend ricchissimo di sagre dedicate alla castagna, al marrone e ai sapori dell’autunno.

Oggi si ricordano anche due giornate internazionali: la Giornata europea contro la tratta di esseri umani, per ricordare le vittime e rilanciare l’impegno per la tutela dei diritti umani, e la Giornata mondiale della menopausa, dedicata alla sensibilizzazione su un tema ancora spesso avvolto da silenzi.

Meteo in provincia di Salerno

Dopo un sabato ancora dominato dal bel tempo, la giornata di domenica 18 ottobre segna un cambio di scenario. Le previsioni indicano un aumento della nuvolosità lungo il versante tirrenico e l’arrivo di venti di Scirocco, legati a una perturbazione che interessa soprattutto il Nord-Ovest, le Isole Maggiori e la Calabria. Sulla Campania, al momento, non sono segnalate precipitazioni diffuse: al più qualche pioggia debole e molto localizzata verso il nord-ovest della regione in serata.

Cosa aspettarsi, in sintesi:

Costa e Salerno città: cielo da poco a parzialmente nuvoloso, nubi in aumento nel corso della giornata, temperature miti per il periodo, con massime attorno ai 22-24 gradi.

cielo da poco a parzialmente nuvoloso, nubi in aumento nel corso della giornata, temperature miti per il periodo, con massime attorno ai 22-24 gradi. Piana del Sele e Valle dell’Irno: tra sole e nuvole, minime sui 13-14 gradi e massime intorno ai 22 (per Montecorvino Rovella si parla di 13 e 22 gradi).

tra sole e nuvole, minime sui 13-14 gradi e massime intorno ai 22 (per Montecorvino Rovella si parla di 13 e 22 gradi). Aree interne e Vallo di Diano: più fresco, con minime attorno ai 10 gradi e massime sui 18-19 (per Casalbuono 10 e 19 gradi).

più fresco, con minime attorno ai 10 gradi e massime sui 18-19 (per Casalbuono 10 e 19 gradi). Venti: Scirocco debole o moderato, mare da poco mosso a mosso.

Tendenza: nei giorni successivi la fase instabile potrebbe proseguire, con aria più fresca e piogge più probabili sulle regioni centro-meridionali verso la terza decade del mese. Chi ha in programma gite fuori porta può approfittare della mattinata e tenere un piano B per il pomeriggio e la serata.

Nota redazionale (da rimuovere prima della pubblicazione): le previsioni meteo sono soggette ad aggiornamenti frequenti. Verificare i valori su un servizio meteo ufficiale (Aeronautica Militare, Meteo.it, Protezione civile regionale) nelle 24-48 ore precedenti alla pubblicazione e adeguare il testo, in particolare per le precipitazioni.

Eventi in provincia di Salerno

Il fine settimana del 18 ottobre è dominato dalle sagre autunnali: castagne e marroni sono le protagoniste in diversi borghi, ma c’è spazio anche per il teatro per famiglie e per i mercatini.

Festa del Marrone a Campora

Nel cuore del Cilento interno, la Pro Loco di Campora riporta in piazza la storica Festa del Marrone, in calendario nella terza domenica di ottobre. Programma diurno e serale, stand nel centro storico, ingresso gratuito e degustazioni a pagamento.

Sagra della Castagna a Sicignano degli Alburni

Ai piedi dei Monti Alburni, la 54ª edizione della sagra si svolge su due fine settimana: il 17 e 18 ottobre e il 24 e 25 ottobre, nel centro storico, con ingresso libero e assaggi a pagamento.

Sagra della Castagna a Curti (Giffoni Valle Piana)

Cinquanta candeline per la sagra organizzata dalla Pro Loco di Curti, frazione di Giffoni Valle Piana: da venerdì 16 a domenica 18 ottobre, con la domenica che prevede apertura anche a pranzo.

Festa della Castagna di Scala

Secondo fine settimana (17 e 18 ottobre) per la festa dedicata al Marrone di Scala, nel centro storico del borgo della Costiera amalfitana, tra caldarroste e prodotti tipici.

Festa della Castagna a Salento

Ultimo giorno oggi per la 53ª edizione della festa nel centro storico di Salento.

Sapori d’Autunno a Felitto

Fino a oggi il borgo di Felitto propone sapori, saperi e tradizioni lungo le vie del centro storico, con il celebre fusillo felittese ai funghi porcini e salsiccia di cinghiale.

Paglia e Fieno ad Annunziata di Castellabate

Seconda edizione per l’evento nella zona industriale di Annunziata, con musica dal vivo, dj set, danza e mercatini dell’artigianato.

“C’era una volta” al Teatro delle Arti di Salerno

Parte oggi la quindicesima stagione di fiabe in musica della Compagnia dell’Arte, con lo spettacolo “Oceania”, diretto da Antonello Ronga e ispirato ai miti del mare. Repliche alle ore 11, alle 17 e alle 19:15; ingresso a pagamento, biglietti alla biglietteria del teatro.

Santo del giorno: San Luca evangelista

Il 18 ottobre la Chiesa cattolica celebra San Luca evangelista. Nato ad Antiochia di Siria da famiglia pagana, di professione medico, si convertì al cristianesimo e divenne discepolo e fedele compagno di viaggio di San Paolo, che lo ricorda nelle sue lettere come “il caro medico”. La tradizione gli attribuisce il terzo Vangelo e gli Atti degli Apostoli.

Il suo Vangelo si distingue per l’attenzione ai poveri, alla misericordia e al perdono, e per un racconto particolarmente curato dell’infanzia di Gesù e della figura di Maria: per questo Luca è chiamato anche “cronista della Vergine”. Una tradizione antica lo vuole inoltre pittore di immagini mariane. Il suo simbolo è il toro.

È considerato patrono di medici, chirurghi, farmacisti, artisti, notai, pittori e scrittori. Onomastico per chi si chiama Luca, Lucas, Luka e simili. Il nome deriva dal greco Loukás, collegato alla “luce”.

Altri santi e beati ricordati oggi: San Giusto, martire; Sant’Isacco Jogues, sacerdote e martire; Sant’Alda, vergine e martire; e i santi Procolo, Eutiche e Acuzio, martiri di Pozzuoli, legati alla tradizione cristiana della vicina area flegrea.

Accadde oggi, 18 ottobre

1009 – Il califfo fatimide Al-Hakim ordina la distruzione della Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme.

– Il califfo fatimide Al-Hakim ordina la distruzione della Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme. 1810 – Viene fondata a Pisa la Scuola Normale Superiore, destinata a diventare una delle istituzioni accademiche d’eccellenza in Italia.

– Viene fondata a Pisa la Scuola Normale Superiore, destinata a diventare una delle istituzioni accademiche d’eccellenza in Italia. 1851 – Esce a Londra “La balena”, il romanzo di Herman Melville oggi universalmente noto come Moby Dick.

– Esce a Londra “La balena”, il romanzo di Herman Melville oggi universalmente noto come Moby Dick. 1867 – Con una cerimonia a Sitka avviene il passaggio formale dell’Alaska dalla Russia agli Stati Uniti.

– Con una cerimonia a Sitka avviene il passaggio formale dell’Alaska dalla Russia agli Stati Uniti. 1889 – Muore a New York Antonio Meucci. Nel 2002, 113 anni dopo, il Congresso degli Stati Uniti ne riconosce i meriti come inventore del telefono.

– Muore a New York Antonio Meucci. Nel 2002, 113 anni dopo, il Congresso degli Stati Uniti ne riconosce i meriti come inventore del telefono. 1922 – Nasce a Londra la British Broadcasting Company, l’antenata dell’attuale BBC.

– Nasce a Londra la British Broadcasting Company, l’antenata dell’attuale BBC. 1945 – Viene istituito il tribunale militare internazionale per il processo di Norimberga contro i gerarchi nazisti.

– Viene istituito il tribunale militare internazionale per il processo di Norimberga contro i gerarchi nazisti. 1969 – A Palermo viene rubata dall’Oratorio di San Lorenzo la “Natività con i santi Lorenzo e Francesco d’Assisi” di Caravaggio, ancora oggi mai ritrovata.

– A Palermo viene rubata dall’Oratorio di San Lorenzo la “Natività con i santi Lorenzo e Francesco d’Assisi” di Caravaggio, ancora oggi mai ritrovata. 1989 – Parte con lo Space Shuttle Atlantis la sonda Galileo, destinata a esplorare Giove.

– Parte con lo Space Shuttle Atlantis la sonda Galileo, destinata a esplorare Giove. 1990 – Papa Giovanni Paolo II promulga il Codice dei canoni delle Chiese orientali.

Le notizie di ieri

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