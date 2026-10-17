Cronaca

Tragico incidente in Corso Italia a Pontecagnano: scontro tra scooter e autobus, muore un 15enne

Drammatico scontro a Pontecagnano tra uno scooter e un autobus. Soccorsi inutili per un ragazzo di 15 anni. Carabinieri al lavoro per la dinamica.

Di:
Ernesto Rocco
Tragico incidente in Corso Italia: scontro tra scooter e autobus, muore un 15enne

Un tragico incidente stradale si è consumato questa mattina lungo Corso Italia a Pontecagnano, costando la vita a un ragazzo di soli 15 anni. Il giovanissimo viaggiava a bordo del proprio scooter quando, per dinamiche ancora in fase di accertamento, si è scontrato violentemente contro un autobus di linea. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo al minore, rovinato a terra a seguito del forte urto.

La ricostruzione dell’incidente e l’intervento dei soccorsi

L’allarme è scattato immediatamente dopo l’impatto, mobilitando tempestivamente i dispositivi di emergenza. Sul luogo del plesso viario sono giunti in pochi minuti i sanitari del 118 con un’ambulanza rianimativa, le squadre dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri per la messa in sicurezza dell’area.

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I medici hanno tentato a lungo di rianimare il quindicenne, praticando le manovre di primo soccorso direttamente sull’asfalto. Ogni sforzo si è però rivelato vano: le lesioni riportate nello scontro si sono dimostrate troppo gravi e il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane sul posto.

Rilievi delle forze dell’ordine e viabilità

I Carabinieri hanno transennato l’arteria stradale interessata per consentire l’esecuzione dei rilievi tecnici necessari a chiarire le cause dell’incidente. Gli operanti stanno raccogliendo gli elementi utili a stabilire la traiettoria dei due veicoli, la velocità di marcia ed eventuali responsabilità.

Nel tratto interessato di Corso Italia si registrano forti rallentamenti e deviazioni al traffico per permettere la gestione dell’emergenza e la successiva rimozione dei mezzi coinvolti. La comunità di Pontecagnano è sconvolta per la notizia che si è subito diffusa in città.

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