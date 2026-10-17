Tragedia a Pontecagnano Faiano: proclamato il lutto cittadino per la morte di Antonio

La comunità di Pontecagnano Faiano è ripiombata nel dolore a causa della prematura scomparsa di Antonio, un giovane di soli 15 anni la cui tragica perdita ha sconvolto residenti, istituzioni e mondo scolastico. Il giovane è stato sfortunato protagonista di un incidente tra il suo scooter e un autobus di linea avvenuto questa mattina in pieno centro. La vicenda ha suscitato profondo dolore, spingendo le autorità locali ad adottare tempestivamente misure straordinarie in segno di rispetto nei confronti dei familiari e delle persone vicine al ragazzo.

Il sopralluogo del sindaco e le reazioni delle istituzioni

Nella mattinata il primo cittadino di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, si è recato personalmente sul luogo del dramma per testimoniare la vicinanza dell’amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza ai familiari del quindicenne. Il sindaco ha espresso pubblicamente la propria commozione con parole chiare, evidenziando il forte impatto umano della vicenda: «Da sindaco e da papà ho vissuto un momento che mi ha profondamente segnato. Davanti a una tragedia così grande, ogni parola sembra troppo piccola».

L’annullamento degli eventi pubblici e le disposizioni del comune

Per onorare la memoria di Antonio e garantire un clima di raccoglimento, l’amministrazione comunale ha stabilito il blocco immediato delle manifestazioni pubbliche in programma nel territorio cittadino. Nello specifico, sono state annullate le iniziative previste per la giornata, tra cui gli appuntamenti popolari “Pane in Piazza” e “Le Notti dei Briganti”. La decisione riflette la volontà istituzionale di bloccare le attività festive di fronte al grave evento luttuoso che ha colpito la collettività.

Proclamazione del lutto cittadino nel giorno dei funerali

In concomitanza con la celebrazione dei funerali del giovane, il comune di Pontecagnano Faiano ha già predisposto la proclamazione formale del lutto cittadino, che resterà in vigore dall’inizio fino al termine delle esequie. L’ordinanza prevede l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici della città, la presenza ufficiale del Gonfalone comunale durante la cerimonia religiosa e la contestuale sospensione di tutte le manifestazioni organizzate dalle strutture amministrative.

Nel rinnovare l’appello alla coesione della comunità, il sindaco Lanzara ha sottolineato: «Oggi è soltanto il momento di stringerci nel silenzio, nel dolore e nell’affetto. Per chi crede, è il momento di unirsi in preghiera per questo ragazzo, per la sua famiglia, per i suoi amici e per tutta la nostra comunità», per poi concludere con un messaggio diretto di cordoglio: «Ciao Antonio. Il nostro abbraccio e le nostre preghiere ti accompagnino fin lassù».