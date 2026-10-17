Affitti in provincia di Salerno: a Cetara si spende il 35% del reddito netto, a Cuccaro Vetere l’8%

Per affittare un appartamento di 80 metri quadrati a Cetara servirebbe il 35% del reddito netto medio dei contribuenti, la quota più alta della provincia di Salerno. All’estremo opposto c’è Cuccaro Vetere, dove l’incidenza scende all’8%. È quanto emerge dal confronto tra i canoni di locazione dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) e i redditi dichiarati nei 142 comuni salernitani per cui è disponibile un affitto quotato. Ad elaborarli l’agenzia Quadrivo.

Come è stato calcolato l’indicatore

L’indice mette in rapporto due dati ufficiali. Al numeratore c’è l’affitto mensile centrale OMI del secondo semestre 2025 per un’abitazione di 80 m², moltiplicato per 12 mesi. Al denominatore il reddito netto medio per contribuente dell’anno d’imposta 2024, elaborato dal Dipartimento delle Finanze dopo IRPEF e addizionali.

I comuni dove l’affitto pesa di più

In vetta alla classifica si collocano i centri della Costiera Amalfitana e alcune località costiere del Cilento:

Cetara : 35% del reddito netto, con un canone di 520 euro al mese;

: 35% del reddito netto, con un canone di 520 euro al mese; Castellabate : 33%, con 424 euro;

: 33%, con 424 euro; Atrani : 32%, con 560 euro;

: 32%, con 560 euro; Amalfi e Scala : 31%, rispettivamente con 560 e 424 euro;

e : 31%, rispettivamente con 560 e 424 euro; Pisciotta: 30%, con 384 euro.

Seguono con il 28% Vietri sul Mare e Maiori, poi con il 27% Minori, Conca dei Marini, Ravello, Praiano e Camerota. Quest’ultima è un caso particolare: l’affitto resta contenuto (280 euro), ma il rapporto con i redditi locali lo porta ai livelli dei comuni più cari.

Il quadro nelle città e nei centri più popolosi

Tra i comuni di maggiore peso demografico, Agropoli è al 26% con 376 euro mensili, Capaccio Paestum al 25% con 304 euro, come Pontecagnano Faiano (336 euro). Battipaglia si ferma al 24% (336 euro).

Il capoluogo Salerno registra un’incidenza del 22% con un affitto di 392 euro, tra i più alti della provincia in valore assoluto ma sostenuto da redditi medi più elevati. Allo stesso livello si trovano Cava de’ Tirreni, Baronissi, Pagani e Scafati. Più sotto Eboli (21%, 272 euro), Nocera Inferiore e Nocera Superiore (18%).

Quando il canone alto non pesa di più: il caso Positano

L’incidenza non coincide con il costo dell’affitto. Positano ha un canone di 368 euro, superiore a quello di molti comuni della classifica, ma un’incidenza ferma al 15%, grazie a un reddito netto medio più alto. Al contrario, Camerota (280 euro) e Centola (272 euro, 25%) hanno affitti moderati che però pesano molto sui redditi locali.

I canoni più elevati restano quelli di Amalfi e Atrani (560 euro), seguiti da Cetara (520 euro) e Conca dei Marini (472 euro).

Le aree interne e i piccoli comuni

Nell’entroterra e nelle aree interne l’incidenza scende sensibilmente. Si trovano all’11-12% numerosi comuni come Castel San Giorgio, Polla, Auletta e Roccapiemonte, mentre sotto il 10% ci sono Torchiara, Prignano Cilento, Piaggine e Cuccaro Vetere, dove il canone di riferimento è di 104 euro al mese, il più basso della tabella. A Rofrano l’affitto è di 128 euro (13%), a Casaletto Spartano di 120 euro (12%).

L’elenco dei comuni