Affitti in provincia di Salerno: a Cetara si spende il 35% del reddito netto, a Cuccaro Vetere l’8%

Per affittare un appartamento di 80 metri quadrati a Cetara servirebbe il 35% del reddito netto medio dei contribuenti, la quota più alta della provincia di Salerno. All’estremo opposto c’è Cuccaro Vetere, dove l’incidenza scende all’8%. È quanto emerge dal confronto tra i canoni di locazione dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) e i redditi dichiarati nei 142 comuni salernitani per cui è disponibile un affitto quotato. Ad elaborarli l’agenzia Quadrivo.
Come è stato calcolato l’indicatore
L’indice mette in rapporto due dati ufficiali. Al numeratore c’è l’affitto mensile centrale OMI del secondo semestre 2025 per un’abitazione di 80 m², moltiplicato per 12 mesi. Al denominatore il reddito netto medio per contribuente dell’anno d’imposta 2024, elaborato dal Dipartimento delle Finanze dopo IRPEF e addizionali.
I comuni dove l’affitto pesa di più
In vetta alla classifica si collocano i centri della Costiera Amalfitana e alcune località costiere del Cilento:
- Cetara: 35% del reddito netto, con un canone di 520 euro al mese;
- Castellabate: 33%, con 424 euro;
- Atrani: 32%, con 560 euro;
- Amalfi e Scala: 31%, rispettivamente con 560 e 424 euro;
- Pisciotta: 30%, con 384 euro.
Seguono con il 28% Vietri sul Mare e Maiori, poi con il 27% Minori, Conca dei Marini, Ravello, Praiano e Camerota. Quest’ultima è un caso particolare: l’affitto resta contenuto (280 euro), ma il rapporto con i redditi locali lo porta ai livelli dei comuni più cari.
Il quadro nelle città e nei centri più popolosi
Tra i comuni di maggiore peso demografico, Agropoli è al 26% con 376 euro mensili, Capaccio Paestum al 25% con 304 euro, come Pontecagnano Faiano (336 euro). Battipaglia si ferma al 24% (336 euro).
Il capoluogo Salerno registra un’incidenza del 22% con un affitto di 392 euro, tra i più alti della provincia in valore assoluto ma sostenuto da redditi medi più elevati. Allo stesso livello si trovano Cava de’ Tirreni, Baronissi, Pagani e Scafati. Più sotto Eboli (21%, 272 euro), Nocera Inferiore e Nocera Superiore (18%).
Quando il canone alto non pesa di più: il caso Positano
L’incidenza non coincide con il costo dell’affitto. Positano ha un canone di 368 euro, superiore a quello di molti comuni della classifica, ma un’incidenza ferma al 15%, grazie a un reddito netto medio più alto. Al contrario, Camerota (280 euro) e Centola (272 euro, 25%) hanno affitti moderati che però pesano molto sui redditi locali.
I canoni più elevati restano quelli di Amalfi e Atrani (560 euro), seguiti da Cetara (520 euro) e Conca dei Marini (472 euro).
Le aree interne e i piccoli comuni
Nell’entroterra e nelle aree interne l’incidenza scende sensibilmente. Si trovano all’11-12% numerosi comuni come Castel San Giorgio, Polla, Auletta e Roccapiemonte, mentre sotto il 10% ci sono Torchiara, Prignano Cilento, Piaggine e Cuccaro Vetere, dove il canone di riferimento è di 104 euro al mese, il più basso della tabella. A Rofrano l’affitto è di 128 euro (13%), a Casaletto Spartano di 120 euro (12%).
L’elenco dei comuni
|Comune
|Affitto (€/mq al mese)
|Amalfi
|7,0
|Ravello
|5,5
|Atrani
|7,0
|Praiano
|5,5
|Cetara
|6,5
|Conca dei Marini
|5,9
|Positano
|4,6
|Minori
|5,3
|Maiori
|5,2
|Scala
|5,3
|Vietri sul Mare
|5,3
|Furore
|4,7
|Salerno
|4,9
|Cava de’ Tirreni
|4,2
|Castellabate
|5,3
|Agropoli
|4,7
|Pisciotta
|4,8
|Baronissi
|4,1
|Pontecagnano Faiano
|4,2
|Scafati
|3,8
|Fisciano
|3,9
|Angri
|3,4
|Pagani
|3,5
|Nocera Inferiore
|3,3
|Tramonti
|4,0
|Nocera Superiore
|3,2
|Mercato San Severino
|3,1
|Pellezzano
|3,6
|Sarno
|3,2
|Camerota
|3,5
|Pollica
|3,5
|Battipaglia
|4,2
|Capaccio Paestum
|3,8
|Casal Velino
|3,3
|Vallo della Lucania
|3,0
|Eboli
|3,4
|Centola
|3,4
|Ispani
|3,1
|San Cipriano Picentino
|2,7
|San Mango Piemonte
|3,0
|Sapri
|3,1
|Vibonati
|3,0
|Santa Marina
|2,7
|Ogliastro Cilento
|2,5
|Montecorice
|3,0
|San Mauro Cilento
|2,3
|Bellizzi
|3,3
|Siano
|1,8
|Castel San Giorgio
|2,0
|San Giovanni a Piro
|2,8
|Montecorvino Pugliano
|2,8
|San Marzano sul Sarno
|2,3
|Altavilla Silentina
|2,5
|San Valentino Torio
|2,2
|Ascea
|2,7
|Bracigliano
|1,7
|Olevano sul Tusciano
|2,0
|Albanella
|2,3
|Giffoni Sei Casali
|2,3
|Corbara
|1,8
|Sant’Egidio del Monte Albino
|1,6
|Roccapiemonte
|2,0
|Montecorvino Rovella
|2,3
|Acerno
|2,0
|Contursi Terme
|2,3
|Sala Consilina
|2,6
|Calvanico
|2,1
|Giffoni Valle Piana
|1,8
|Omignano
|2,0
|Pertosa
|2,3
|Castiglione del Genovesi
|1,7
|Palomonte
|2,0
|Rutino
|1,8
|Sant’Arsenio
|2,5
|Atena Lucana
|2,5
|Campagna
|1,6
|Montesano sulla Marcellana
|2,5
|Padula
|2,5
|Teggiano
|2,5
|Petina
|2,0
|Postiglione
|1,9
|Castelnuovo Cilento
|1,8
|Oliveto Citra
|1,6
|Serre
|1,8
|Buccino
|1,6
|Caggiano
|1,8
|Cannalonga
|1,8
|Casaletto Spartano
|1,5
|Caselle in Pittari
|1,5
|Ceraso
|1,7
|Morigerati
|1,5
|Perdifumo
|1,8
|Roccadaspide
|1,8
|Salento
|1,8
|Sicignano degli Alburni
|1,8
|Torraca
|1,5
|Tortorella
|1,5
|Laurito
|1,7
|Stella Cilento
|1,5
|Torre Orsaia
|1,6
|Castel San Lorenzo
|1,8
|Magliano Vetere
|1,8
|San Pietro al Tanagro
|2,3
|Serramezzana
|1,8
|Valle dell’Angelo
|1,7
|Corleto Monforte
|1,7
|Romagnano al Monte
|1,7
|San Rufo
|2,3
|Santomenna
|1,7
|Lustra
|1,7
|Rofrano
|1,6
|Alfano
|1,5
|Celle di Bulgheria
|1,5
|Cicerale
|1,6
|Futani
|1,5
|Gioi
|1,6
|Laureana Cilento
|1,6
|Moio della Civitella
|1,7
|Montano Antilia
|1,4
|Novi Velia
|1,6
|Orria
|1,6
|Perito
|1,6
|Prignano Cilento
|1,5
|Roccagloriosa
|1,4
|San Mauro la Bruca
|1,5
|Sessa Cilento
|1,6
|Torchiara
|1,6
|Aquara
|1,6
|Auletta
|1,6
|Campora
|2,1
|Laviano
|1,6
|Ottati
|1,6
|Polla
|1,9
|Roscigno
|1,6
|Sant’Angelo a Fasanella
|1,6
|Sassano
|2,3
|Bellosguardo
|1,5
|Buonabitacolo
|1,6
|Castelcivita
|1,5
|Castelnuovo di Conza
|1,5
|Colliano
|1,6
|Controne
|1,6
|Felitto
|1,6
|Giungano
|1,6
|Laurino
|1,5
|Monteforte Cilento
|1,6
|Ricigliano
|1,5
|Sacco
|1,6
|Salvitelle
|1,5
|Stio
|1,6
|Trentinara
|1,6
|Valva
|1,5
|Casalbuono
|1,6
|Cuccaro Vetere
|1,3
|Sanza
|1,7
|Monte San Giacomo
|1,5
|Piaggine
|1,4
|San Gregorio Magno
|1,3