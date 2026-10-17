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Affitti in provincia di Salerno: a Cetara si spende il 35% del reddito netto, a Cuccaro Vetere l’8%

Quanto pesa l’affitto sul reddito netto nei 142 comuni salernitani: Cetara al 35%, Salerno al 22%, Cuccaro Vetere all’8%. Scopri i dati del tuo comune

Di:
Ernesto Rocco
Panorama di Agropoli

Per affittare un appartamento di 80 metri quadrati a Cetara servirebbe il 35% del reddito netto medio dei contribuenti, la quota più alta della provincia di Salerno. All’estremo opposto c’è Cuccaro Vetere, dove l’incidenza scende all’8%. È quanto emerge dal confronto tra i canoni di locazione dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) e i redditi dichiarati nei 142 comuni salernitani per cui è disponibile un affitto quotato. Ad elaborarli l’agenzia Quadrivo.

Come è stato calcolato l’indicatore

L’indice mette in rapporto due dati ufficiali. Al numeratore c’è l’affitto mensile centrale OMI del secondo semestre 2025 per un’abitazione di 80 m², moltiplicato per 12 mesi. Al denominatore il reddito netto medio per contribuente dell’anno d’imposta 2024, elaborato dal Dipartimento delle Finanze dopo IRPEF e addizionali.

I comuni dove l’affitto pesa di più

In vetta alla classifica si collocano i centri della Costiera Amalfitana e alcune località costiere del Cilento:

  • Cetara: 35% del reddito netto, con un canone di 520 euro al mese;
  • Castellabate: 33%, con 424 euro;
  • Atrani: 32%, con 560 euro;
  • Amalfi e Scala: 31%, rispettivamente con 560 e 424 euro;
  • Pisciotta: 30%, con 384 euro.

Seguono con il 28% Vietri sul Mare e Maiori, poi con il 27% Minori, Conca dei Marini, Ravello, Praiano e Camerota. Quest’ultima è un caso particolare: l’affitto resta contenuto (280 euro), ma il rapporto con i redditi locali lo porta ai livelli dei comuni più cari.

Il quadro nelle città e nei centri più popolosi

Tra i comuni di maggiore peso demografico, Agropoli è al 26% con 376 euro mensili, Capaccio Paestum al 25% con 304 euro, come Pontecagnano Faiano (336 euro). Battipaglia si ferma al 24% (336 euro).

Il capoluogo Salerno registra un’incidenza del 22% con un affitto di 392 euro, tra i più alti della provincia in valore assoluto ma sostenuto da redditi medi più elevati. Allo stesso livello si trovano Cava de’ Tirreni, Baronissi, Pagani e Scafati. Più sotto Eboli (21%, 272 euro), Nocera Inferiore e Nocera Superiore (18%).

Quando il canone alto non pesa di più: il caso Positano

L’incidenza non coincide con il costo dell’affitto. Positano ha un canone di 368 euro, superiore a quello di molti comuni della classifica, ma un’incidenza ferma al 15%, grazie a un reddito netto medio più alto. Al contrario, Camerota (280 euro) e Centola (272 euro, 25%) hanno affitti moderati che però pesano molto sui redditi locali.

I canoni più elevati restano quelli di Amalfi e Atrani (560 euro), seguiti da Cetara (520 euro) e Conca dei Marini (472 euro).

Le aree interne e i piccoli comuni

Nell’entroterra e nelle aree interne l’incidenza scende sensibilmente. Si trovano all’11-12% numerosi comuni come Castel San Giorgio, Polla, Auletta e Roccapiemonte, mentre sotto il 10% ci sono Torchiara, Prignano Cilento, Piaggine e Cuccaro Vetere, dove il canone di riferimento è di 104 euro al mese, il più basso della tabella. A Rofrano l’affitto è di 128 euro (13%), a Casaletto Spartano di 120 euro (12%).

L’elenco dei comuni

ComuneAffitto (€/mq al mese)
Amalfi7,0
Ravello5,5
Atrani7,0
Praiano5,5
Cetara6,5
Conca dei Marini5,9
Positano4,6
Minori5,3
Maiori5,2
Scala5,3
Vietri sul Mare5,3
Furore4,7
Salerno4,9
Cava de’ Tirreni4,2
Castellabate5,3
Agropoli4,7
Pisciotta4,8
Baronissi4,1
Pontecagnano Faiano4,2
Scafati3,8
Fisciano3,9
Angri3,4
Pagani3,5
Nocera Inferiore3,3
Tramonti4,0
Nocera Superiore3,2
Mercato San Severino3,1
Pellezzano3,6
Sarno3,2
Camerota3,5
Pollica3,5
Battipaglia4,2
Capaccio Paestum3,8
Casal Velino3,3
Vallo della Lucania3,0
Eboli3,4
Centola3,4
Ispani3,1
San Cipriano Picentino2,7
San Mango Piemonte3,0
Sapri3,1
Vibonati3,0
Santa Marina2,7
Ogliastro Cilento2,5
Montecorice3,0
San Mauro Cilento2,3
Bellizzi3,3
Siano1,8
Castel San Giorgio2,0
San Giovanni a Piro2,8
Montecorvino Pugliano2,8
San Marzano sul Sarno2,3
Altavilla Silentina2,5
San Valentino Torio2,2
Ascea2,7
Bracigliano1,7
Olevano sul Tusciano2,0
Albanella2,3
Giffoni Sei Casali2,3
Corbara1,8
Sant’Egidio del Monte Albino1,6
Roccapiemonte2,0
Montecorvino Rovella2,3
Acerno2,0
Contursi Terme2,3
Sala Consilina2,6
Calvanico2,1
Giffoni Valle Piana1,8
Omignano2,0
Pertosa2,3
Castiglione del Genovesi1,7
Palomonte2,0
Rutino1,8
Sant’Arsenio2,5
Atena Lucana2,5
Campagna1,6
Montesano sulla Marcellana2,5
Padula2,5
Teggiano2,5
Petina2,0
Postiglione1,9
Castelnuovo Cilento1,8
Oliveto Citra1,6
Serre1,8
Buccino1,6
Caggiano1,8
Cannalonga1,8
Casaletto Spartano1,5
Caselle in Pittari1,5
Ceraso1,7
Morigerati1,5
Perdifumo1,8
Roccadaspide1,8
Salento1,8
Sicignano degli Alburni1,8
Torraca1,5
Tortorella1,5
Laurito1,7
Stella Cilento1,5
Torre Orsaia1,6
Castel San Lorenzo1,8
Magliano Vetere1,8
San Pietro al Tanagro2,3
Serramezzana1,8
Valle dell’Angelo1,7
Corleto Monforte1,7
Romagnano al Monte1,7
San Rufo2,3
Santomenna1,7
Lustra1,7
Rofrano1,6
Alfano1,5
Celle di Bulgheria1,5
Cicerale1,6
Futani1,5
Gioi1,6
Laureana Cilento1,6
Moio della Civitella1,7
Montano Antilia1,4
Novi Velia1,6
Orria1,6
Perito1,6
Prignano Cilento1,5
Roccagloriosa1,4
San Mauro la Bruca1,5
Sessa Cilento1,6
Torchiara1,6
Aquara1,6
Auletta1,6
Campora2,1
Laviano1,6
Ottati1,6
Polla1,9
Roscigno1,6
Sant’Angelo a Fasanella1,6
Sassano2,3
Bellosguardo1,5
Buonabitacolo1,6
Castelcivita1,5
Castelnuovo di Conza1,5
Colliano1,6
Controne1,6
Felitto1,6
Giungano1,6
Laurino1,5
Monteforte Cilento1,6
Ricigliano1,5
Sacco1,6
Salvitelle1,5
Stio1,6
Trentinara1,6
Valva1,5
Casalbuono1,6
Cuccaro Vetere1,3
Sanza1,7
Monte San Giacomo1,5
Piaggine1,4
San Gregorio Magno1,3
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