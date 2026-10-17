Almanacco 17 ottobre 2026: meteo, eventi e santo del giorno

Oggi è sabato 17 ottobre 2026, il 290º giorno dell’anno secondo il calendario gregoriano: mancano 75 giorni alla fine del 2026. È un sabato d’autunno che apre un weekend all’insegna dei sapori di stagione, con le sagre della castagna che animano i borghi del Salernitano da Scala a Salento, da Sicignano degli Alburni a Curti.

Il 17 ottobre è anche la Giornata mondiale per l’eliminazione della povertà, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1992 con la risoluzione 47/196, in ricordo della grande manifestazione contro la miseria che si tenne a Parigi il 17 ottobre 1987. La Chiesa cattolica celebra oggi Sant’Ignazio di Antiochia.

Meteo a Salerno e provincia

Sabato di tempo stabile e in prevalenza soleggiato sulla Campania, grazie a un campo di alta pressione. Sul litorale meridionale della regione, quello che interessa il Salernitano e il Cilento, il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata. Qualche nube in più è attesa dal pomeriggio e in serata, soprattutto sull’Appennino e sulle zone interne, dove la nuvolosità tenderà ad aumentare.

I venti saranno deboli, da est con rotazione verso sud-ovest nel corso della giornata, e il mare poco mosso. Le temperature restano miti per il periodo: sulla costa si attendono massime attorno ai 22-23 gradi, con minime intorno ai 15-17. Lo zero termico è intorno ai 3.500 metri.

Tendenza per domenica 18 ottobre: l’alta pressione si indebolisce e una perturbazione si avvicina al Mediterraneo occidentale, con scirocco in rinforzo. I fenomeni più intensi sono attesi al Nord-Ovest, in Sardegna e sul basso Ionio; sulla Campania prevalgono per ora condizioni più stabili, con alternanza di sole e nuvole. L’evoluzione va seguita con gli aggiornamenti dei prossimi giorni.

Eventi in provincia di Salerno

Sabato 17 ottobre

Sagra della Castagna – Sicignano degli Alburni. Nel centro storico, stand, spettacoli e tradizioni: si replica anche domenica 18 e nel weekend successivo, 24 e 25 ottobre. Ingresso gratuito.

Nel centro storico, stand, spettacoli e tradizioni: si replica anche domenica 18 e nel weekend successivo, 24 e 25 ottobre. Ingresso gratuito. Sagra della Castagna di Curti – Giffoni Valle Piana. Nella frazione picentina la sagra, organizzata dalla Pro Loco, festeggia il traguardo dei cinquant’anni e prosegue fino a domenica 18.

Nella frazione picentina la sagra, organizzata dalla Pro Loco, festeggia il traguardo dei cinquant’anni e prosegue fino a domenica 18. Festa della Castagna – Scala. Secondo e ultimo fine settimana per il borgo della Costiera Amalfitana: stand gastronomici e mercatini aprono dalle 16 il sabato e dalle 10 la domenica.

Secondo e ultimo fine settimana per il borgo della Costiera Amalfitana: stand gastronomici e mercatini aprono dalle 16 il sabato e dalle 10 la domenica. 53ª Festa della Castagna – Salento. Il centro storico cilentano resta in festa fino a domenica 18.

Il centro storico cilentano resta in festa fino a domenica 18. Sapori d’Autunno – Laureana Cilento. Settima edizione, in programma fino a domenica 18 con piatti della tradizione cilentana (serata dalle 20 il sabato, domenica solo a pranzo dalle 12).

Settima edizione, in programma fino a domenica 18 con piatti della tradizione cilentana (serata dalle 20 il sabato, domenica solo a pranzo dalle 12). Sapori d’Autunno – Felitto. Sabato e domenica, nel centro storico, piatti tipici e il celebre fusillo felittese con funghi porcini e salsiccia di cinghiale.

Sabato e domenica, nel centro storico, piatti tipici e il celebre fusillo felittese con funghi porcini e salsiccia di cinghiale. Paglia e Fieno – Annunziata di Castellabate. Seconda edizione, sabato e domenica, nella zona industriale della frazione.

Seconda edizione, sabato e domenica, nella zona industriale della frazione. Eboli Città Sveva – Eboli. Ultima giornata della rievocazione nel centro storico, nel cartellone di Eboli Cult.

Ultima giornata della rievocazione nel centro storico, nel cartellone di Eboli Cult. Salerno Smash Fest – Salerno. Fino a domenica 18, al Parco dell’Irno, street food, smash burger e carne alla brace con musica e intrattenimento a ingresso gratuito.

Fino a domenica 18, al Parco dell’Irno, street food, smash burger e carne alla brace con musica e intrattenimento a ingresso gratuito. “Arriva Lucilla” – Teatro Augusteo, Salerno. Lo show per bambini va in scena con doppio spettacolo, alle 15:30 e alle 18:30.

Da segnare per domenica 18 ottobre

Festa del Marrone – Campora. Castagne, caldarroste, dolci, pane e birra artigianale alla castagna.

Castagne, caldarroste, dolci, pane e birra artigianale alla castagna. Macbeth – Teatro Verdi, Salerno. L’opera inaugura la stagione lirica, in scena da domenica 18 a martedì 20 ottobre.

L’opera inaugura la stagione lirica, in scena da domenica 18 a martedì 20 ottobre. “C’era una volta” – Teatro delle Arti, Salerno. Parte la quindicesima edizione della stagione di fiabe in musica.

Santo del giorno: Sant’Ignazio di Antiochia

La Chiesa ricorda oggi Sant’Ignazio, vescovo e martire. Vissuto tra il I e il II secolo e considerato uno dei Padri apostolici, fu il terzo vescovo di Antiochia di Siria e, secondo la tradizione, discepolo dell’apostolo Giovanni. Arrestato sotto l’imperatore Traiano, fu condotto in catene a Roma per essere dato in pasto alle belve nell’anfiteatro Flavio, il Colosseo.

Durante il lungo viaggio verso la capitale scrisse sette lettere alle comunità cristiane dell’Asia Minore e a quella di Roma, oggi una delle testimonianze più preziose sulla vita della Chiesa dei primissimi tempi. È nei suoi scritti che compare per la prima volta l’espressione “Chiesa cattolica”. Alla vigilia del martirio si paragonò a un chicco di grano da macinare per diventare pane di Cristo. Le sue reliquie sono custodite a Roma, nella basilica di San Clemente al Laterano.

Ricorrono oggi anche il profeta Osea, San Riccardo Gwyn, San Rodolfo e San Fiorenzo. Buon onomastico a chi si chiama Ignazio.

Accadde oggi

1604 – Gli astronomi osservano nella costellazione dell’Ofiuco la supernova che prenderà il nome di Giovanni Keplero.

– Gli astronomi osservano nella costellazione dell’Ofiuco la supernova che prenderà il nome di Giovanni Keplero. 1771 – A Milano debutta Ascanio in Alba, opera composta da un Mozart quindicenne.

– A Milano debutta Ascanio in Alba, opera composta da un Mozart quindicenne. 1777 – Nella guerra d’indipendenza americana il generale britannico Burgoyne si arrende a Saratoga: è una svolta del conflitto.

– Nella guerra d’indipendenza americana il generale britannico Burgoyne si arrende a Saratoga: è una svolta del conflitto. 1849 – Muore a Parigi il compositore e pianista Fryderyk Chopin.

– Muore a Parigi il compositore e pianista Fryderyk Chopin. 1919 – Il re Alfonso XIII inaugura il primo tratto della metropolitana di Madrid.

– Il re Alfonso XIII inaugura il primo tratto della metropolitana di Madrid. 1931 – A Chicago il gangster Al Capone viene condannato per evasione fiscale.

– A Chicago il gangster Al Capone viene condannato per evasione fiscale. 1942 – A Poloj, in Croazia, il reggimento Cavalleggeri di Alessandria compie l’ultima carica di cavalleria dell’esercito italiano.

– A Poloj, in Croazia, il reggimento Cavalleggeri di Alessandria compie l’ultima carica di cavalleria dell’esercito italiano. 1987 – A Parigi si svolge la manifestazione contro la miseria che ispirerà la Giornata mondiale per l’eliminazione della povertà.

– A Parigi si svolge la manifestazione contro la miseria che ispirerà la Giornata mondiale per l’eliminazione della povertà. 1989 – Un terremoto di magnitudo 7.1 colpisce la California settentrionale e provoca 63 morti.

Le notizie di ieri

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