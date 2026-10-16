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Protesta autotrasportatori nel Salernitano: blocco sull’A30 e disagi a Eboli

La mobilitazione dei camionisti contro il caro-carburante blocca lo svincolo A30 Nocera-Pagani e rallenta la viabilità a Eboli: percorsi alternativi e aggiornamenti.

Di:
Antonio Elia
Ernesto Rocco
Protesta autotrasportatori nel Salernitano: blocco sull’A30 e disagi a Eboli

La mobilitazione nazionale degli autotrasportatori contro l’impennata dei prezzi del carburante ha raggiunto con forza il territorio della provincia di Salerno, innescando criticità rilevanti per il traffico veicolare sia lungo la rete autostradale sia sulle arterie secondarie di collegamento regionale. Le ripercussioni più gravi si registrano al momento nell’Agro Nocerino-Sarnese e nella Piana del Sele, con provvedimenti d’emergenza presi dalle autorità per evitare che il blocco della circolazione congestioni l’intera viabilità provinciale.

Chiuso lo svincolo Nocera-Pagani sull’autostrada A30

Il punto più critico della protesta si concentra sull’autostrada A30 Caserta-Salerno, dove le autorità hanno disposto la chiusura temporanea dell’uscita di Nocera-Pagani in entrambe le direzioni di marcia. Il provvedimento impedisce agli automobilisti e ai mezzi di trasporto merci di abbandonare l’arteria autostradale in quel segmento, generando inevitabili incolonnamenti lungo la carreggiata e forti ripercussioni sulla viabilità locale tra i comuni di Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Pagani.

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Traffico a rilento e disagi anche al casello di Eboli

I disagi legati al fermo dei camionisti non si limitano all’area a nord del capoluogo. Rallentamenti significativi e blocchi intermittenti vengono segnalati anche allo svincolo autostradale di Eboli, snodo strategico per la mobilità della Piana del Sele. Le operazioni di ingresso e uscita dal casello risultano fortemente compromesse a causa della presenza dei mezzi pesanti in presidio, accumulando ritardi considerevoli per i pendolari e i trasporti commerciali diretti verso il sud della regione.

Presidio delle forze dell’ordine e percorsi alternativi

Per contenere l’emergenza e garantire la sicurezza stradale sono celermente intervenute le pattuglie della Polizia Stradale unitamente alle squadre operative di Autostrade per l’Italia. Il personale è impegnato nel presidio dei punti caldi per canalizzare il flusso di autoveicoli e ridurre al minimo i pericoli legati ai rallentamenti improvvisi.

Autostrade per l’Italia ha contestualmente indicato le deviazioni consigliate per chi deve transitare nell’Agro Nocerino-Sarnese:

  • Per i veicoli provenienti da Salerno: si consiglia l’utilizzo dell’uscita di Castel San Giorgio.
  • Per i veicoli provenienti da Caserta: si suggerisce di anticipare l’uscita al casello di Sarno.

Le motivazioni del fermo e le prospettive nelle prossime ore

Al centro della vertenza c’è la condizione economica contrassegnata dal costante aumento dei costi di gasolio e benzina, un fattore che sta riducendo al minimo i margini operativi delle aziende di autotrasporto. Poiché la mobilitazione continua a registrare l’adesione di nuovi operatori del settore, non si escludono ulteriori criticità o improvvisi blocchi stradali nelle prossime ore. Si raccomanda a tutti i viaggiatori di verificare lo stato della circolazione tramite i canali d’informazione sulla viabilità prima di mettersi in viaggio.

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