Eboli, droga nei casolari di Santa Cecilia: maxi sequestro dell’Arma

I Carabinieri della Stazione di Eboli, affiancati dall’unita cinofila del Nucleo di Sarno, hanno portato a termine una mirata operazione antidroga nella frazione di Santa Cecilia, precisamente in località Papaleone. Nel corso dei controlli condotti nei casolari abbandonati della zona, i militari hanno rinvenuto e posto sotto sequestro a carico di ignoti un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti.

Il blitz nei casolari abbandonati della Piana del Sele

L’intervento rientra nell’ambito delle attività straordinarie di monitoraggio e prevenzione del territorio disposte nella Piana del Sele. L’attenzione delle forze dell’ordine si è concentrata sui fabbricati rurali in stato di degrado, spesso utilizzati sia come ricoveri di fortuna sia come hub logistici per lo stoccaggio e lo spaccio di droghe.

L’ispezione delle strutture, resa ancora più capillare grazie al supporto fondamentale dei cani antidroga di Sarno, ha consentito di individuare il materiale illegale prima che potesse finire sul mercato locale.

Hashish, cocaina e crack nascosti in uno zaino

Tutto lo stupefacente e l’attrezzatura correlata erano stati accuratamente occultati all’interno di uno zaino nascosto tra i ruderi. All’interno della sacca le forze dell’ordine hanno rinvenuto:

Hashish : circa 900 grammi;

: circa 900 grammi; Crack : circa 70 grammi;

: circa 70 grammi; Cocaina : circa 60 grammi;

: circa 60 grammi; Strumentazione : un bilancino di precisione e materiale vario destinato al confezionamento delle dosi;

: un bilancino di precisione e materiale vario destinato al confezionamento delle dosi; Dispositivi: un telefono cellulare, verosimilmente impiegato per gestire i contatti e l’attività illecita.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro penalmente a carico di ignoti. Le indagini dei Carabinieri proseguono ora per risalire all’identità delle persone che avevano in uso il deposito informale e ricostruire la rete di smercio collegata al canale di rifornimento.