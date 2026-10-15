Cronaca

Eboli, controlli della Polizia Municipale: multe ai tir e patente ritirata per droga

Operazioni straordinarie a Eboli: la Polizia Municipale sanziona i tir fuorilegge in via Salvemini e ritira una patente per cocaina sulla litoranea

Di:
Antonio Elia
Eboli tir

Non si fermano i controlli a tappeto sul territorio di Eboli da parte della Polizia Municipale, guidata dal Comandante De Sanctis. Gli agenti sono costantemente impegnati in un piano straordinario di verifiche con l’obiettivo di garantire la sicurezza stradale, assicurare il rispetto del codice della strada e contrastare ogni forma di illegalità.

Tolleranza zero per i mezzi pesanti in via Salvemini

Nella mattinata di oggi le verifiche si sono concentrate in via Salvemini, dove è scattata l’operazione “tolleranza zero” contro il traffico pesante non autorizzato. Gli agenti hanno presidiato l’arteria stradale sanzionando i conducenti dei mezzi pesanti transitati in violazione dei divieti vigenti, un intervento necessario per tutelare la viabilità locale e la sicurezza dei residenti.

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Controlli sulla litoranea: sequestro di droga e patente ritirata

L’azione della Polizia Municipale si è estesa anche al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. Nella serata del 14 ottobre sono stati effettuati controlli mirati lungo la litoranea: durante le verifiche, un automobilista è stato trovato in possesso di cocaina. Per l’uomo sono scattati l’immediato ritiro della patente di guida, il sequestro della sostanza e la segnalazione alla Prefettura competente, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90.

I controlli da parte del Comando di Polizia Municipale proseguiranno con la massima intensità anche nei prossimi giorni su tutto il territorio comunale.

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