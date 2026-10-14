Polizia municipale di Salerno: oltre 2.000 interventi a settembre

Dalla sicurezza stradale alla gestione dei grandi eventi, fino ai controlli sui monopattini e al contrasto delle violazioni al Codice della strada: sono 2.185 le attività espletate e 595 gli interventi effettuati nel mese di settembre 2026 dal Nucleo Viabilità della Polizia municipale di Salerno.

Particolarmente intensa l’attività a sostegno della manutenzione urbana, con 31 interventi per Strade e Segnaletica, 24 per il Verde pubblico e 31 in collaborazione con Salerno Sistemi. A questi si aggiungono 15 interventi di ausilio ai Vigili del Fuoco e altrettante attività connesse a trattamenti sanitari obbligatori (Tso) e ad accertamenti sanitari obbligatori (Aso).

Gestione della mobilità durante i grandi eventi

Rilevante anche il contributo alla gestione della mobilità in occasione di manifestazioni sportive, cerimonie religiose, processioni ed eventi di grande richiamo. Tra gli appuntamenti che hanno richiesto servizi dedicati figurano la festa patronale di San Matteo, l’esibizione delle Frecce Tricolori, il Premio Charlot, la Festa dei Popoli e l’Asi Autogiro d’Italia.

Rilievi dei sinistri e contestazione delle infrazioni

Sul fronte della sicurezza stradale, nel corso del mese sono stati rilevati 99 incidenti, 49 dei quali con feriti. I controlli hanno portato alla contestazione di numerose violazioni, tra cui il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco, l’uso del cellulare alla guida, la mancata revisione dei veicoli e la guida senza patente.

Sequestri di veicoli e controlli sui monopattini

Significativi anche i provvedimenti relativi ai veicoli: 212 quelli rimossi, 9 sottoposti a sequestro e 18 spostati. Particolare attenzione è stata riservata alla circolazione dei monopattini, con 28 mezzi controllati e 19 verbali elevati, prevalentemente per la mancanza della copertura assicurativa.

Attività di polizia edilizia e giudiziaria

L’attività del Nucleo Viabilità ha riguardato, infine, altri ambiti di competenza della Polizia municipale, con 8 interventi di polizia edilizia e 4 attività di polizia giudiziaria. Nel corso dei controlli sono state inoltre sequestrate due carte d’identità elettroniche, risultate manomesse mediante l’asportazione del microchip.