Allarme truffe anche nel salernitano: finti agenti mirano a cittadini e orafi

Aumento dei tentativi di truffa nel territorio salernitano, dove i malviventi stanno affinando le proprie tecniche estendendo il raggio d’azione oltre le tradizionali vittime vulnerabili. La Polizia di Stato di Salerno ha lanciato un nuovo allarme per mettere in guardia la popolazione di fronte a raggiri sempre più strutturati, che vedono i truffatori presentarsi con falsi tesserini, documenti contraffatti o riferimenti ingannevoli direttamente riconducibili alla Questura e ad altre Forze dell’ordine. La strategia punta sia sulla prevenzione capillare che sulla repressione, con un appello diretto alla vigilanza attiva di cittadini e commercianti.

Falsi agenti e truffe ai commercianti: la nuova tattica nel salernitano

Negli ultimi giorni le segnalazioni registrate dalla Questura di Salerno evidenziano un cambio di passo da parte dei malviventi. Tra i bersagli recenti figurano anche esercizi commerciali e operatori del settore orafo, indicando una pianificazione che mira ad accedere a beni di elevato valore o a somme ingenti di contante.

I truffatori si qualificano falsamente come appartenenti alla Polizia di Stato o ad altre Forze di polizia, utilizzando in alcuni casi materiale cartaceo e riferimenti fittizi capaci di trarre in inganno anche chi è abituato a gestire transazioni commerciali complesse. Questo tipo di raggiro sfrutta il senso di rispetto per le istituzioni per creare un clima di urgenza e indurre le vittime a cedere alle richieste senza svolgere le verifiche opportune.

Le regole d’oro della Polizia di Stato per evitare raggiri

Di fronte al ripetersi di questi episodi, la Polizia di Stato ribadisce le linee guida fondamentali per proteggere i propri beni ed evitare di cadere in trappola. Il principio base resta l’inviolabilità delle informazioni personali e del patrimonio di fronte a richieste non verificate.

Si raccomanda di non consegnare in alcun caso denaro, gioielli, oggetti preziosi, documenti d’identità o codici riservati, né di effettuare bonifici o pagamenti d’impulso. Dalla Questura arriva un chiarimento istituzionale categorico:

“Le Forze dell’ordine non richiedono mai, telefonicamente o tramite incaricati, la consegna di denaro o beni di valore per risolvere presunti problemi giudiziari, familiari o amministrativi.”

Qualsiasi sollecitazione di questo tipo deve essere considerata automaticamente un tentativo di reato.

Come comportarsi in caso di sospetti e l’importanza della rete sociale

Quando si riceve una telefonata sospetta, una visita inattesa o un messaggio da parte di presunti funzionari o uffici pubblici, l’azione corretta da compiere è immediata. Occorre interrompere subito ogni contatto, evitando assolutamente di chiamare i numeri di telefono o di utilizzare i recapiti forniti dall’interlocutore, in quanto potrebbero condurre a centralini falsi gestiti dagli stessi malviventi.

Per qualsiasi verifica o segnalazione reale, bisogna contattare esclusivamente il Numero Unico di Emergenza 112.

La prevenzione efficace nasce dalla condivisione delle informazioni all’interno della comunità. Parlare liberamente di questi rischi con familiari, anziani, vicini di casa e colleghi di lavoro rappresenta lo strumento principale per disarmare le truffe prima che possano trasformarsi in un danno economico e psicologico concreto per il territorio.