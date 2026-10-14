Controlli a Salerno: fermato in auto con cocaina nel tettuccio e senza patente, scatta l’arresto

Un giovane residente a Salerno è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e contestualmente denunciato per guida senza patente. L’operazione, condotta dal personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno nel pomeriggio del 12 ottobre, rientra nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio mirati al contrasto dello spaccio di droga nei quartieri cittadini.

Il blitz in via Posidonia e il ritrovamento della droga

L’intervento dei poliziotti è scattato lungo via Posidonia, un’arteria viaria centrale della zona orientale di Salerno. Gli agenti della Squadra Mobile hanno notato un individuo, già noto alle forze dell’ordine, mentre si avvicinava con atteggiamento sospetto a un’autovettura in sosta in una strada limitrofa.

L’immediato blocco del veicolo e il controllo dei suoi occupanti hanno fatto scattare le perquisizioni personali e veicolari. L’ispezione approfondita dell’abitacolo ha permesso di scoprire il nascondiglio della sostanza stupefacente: 10 involucri di cocaina, accuratamente occultati all’interno dell’intercapedine del tetto dell’auto.

Precedenti e guida senza patente: la posizione del conducente

Dai successivi accertamenti di rito effettuati dalla Polizia di Stato, la posizione del conducente si è ulteriormente aggravata. Il giovane è risultato infatti gravato da precedenti specifici in materia di stupefacenti e già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un’altra causa. Inoltre, al momento del controllo, l’uomo si trovava alla guida dell’autovettura senza aver mai conseguito la patente di guida, circostanza che ha fatto scattare anche la deferizione in stato di libertà.