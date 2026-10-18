Calcio

Prima categoria, quarta giornata: il punto sul girone H

Seconda vittoria di fila per l'Atletico Agropoli che rifila 5 gol all'Olympic Salerno. Vincono anche Quadrivio, Caprioli, Sicignano e Real Bellizzi.

Di:
Antonio Pagano
Prima categoria, quarta giornata: il punto sul girone H

Nella quarta giornata di Prima Categoria, girone H, l’Atletico Agropoli trova la seconda vittoria di fila vittoria, che batte l’Olympic Salerno con 5 gol e si porta a 8 punti in classifica.

In testa vincono anche il Quadrivio in casa sul Faraone, il Real Bellizzi sulla Calpazio che rimane ferma a 2 punti in classifica, e il Caprioli sul Real Filetta Pezzano.

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Risultati

Quadrivio – Faraone 2-0

Sicignano – Soporting Club Picentia 1-0

Atletico Agropoli – Olympic Salerno 5-0

Pol. Etruria – Palomonte 3-1

Calpazio – Real Bellizzi 0-1

Caprioli – Real Filetta Pezzano 3-0

Sporting Club Palomonte – Real Carilla 1-1

Classifica: Sporting Club Palomonte 10, Caprioli 10, Quadrivio 10, Real Bellizzi 10, Atletico Agropoli 8, Pol. Etruria 6, Sicignano 6, Olympic Salerno 6, Real Carilla 5, Calpazio 2, Faraone 2, Palomonte 1, Sporting Club Picentia 1 , Real Filetta Pezzano 0.

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