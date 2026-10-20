Montesano sulla Marcellana, blitz in un frantoio: sequestrate olive non tracciabili

Controlli serrati sulla filiera olearia a Montesano sulla Marcellana. Un’ispezione condotta all’interno di un frantoio della zona ha portato al sequestro sanitario di un ingente quantitativo di olive e prodotti oleari privi dei requisiti di legge.

L’intervento dei Carabinieri e dell’ASL Salerno

L’attività di verifica è stata eseguita dai Carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare, supportati dai militari della Stazione di Montesano sulla Marcellana, dalla Compagnia di Sala Consilina e dai tecnici dell’ASL Salerno. L’operazione rientra nell’ambito delle attività strategiche volte a garantire la sicurezza alimentare sul territorio regionale.

Irregolarità sulla tracciabilità: scattano blocco e sanzioni

Durante gli accertamenti sono emerse gravi criticità nella documentazione relativa alla provenienza della materia prima. Gli ispettori non hanno potuto ricostruire il percorso di filiera delle olive e degli oli stoccati nella struttura. Alla luce delle violazioni contestate, le autorità hanno disposto il blocco ufficiale e il sequestro sanitario della merce. Nei confronti del titolare del frantoio sono state elevate sanzioni amministrative per diverse centinaia di euro.

Tutela dei consumatori e prosieguo delle indagini

L’intervento si inserisce nel piano straordinario di controlli sulla filiera agroalimentare, finalizzato a verificare il rispetto delle normative sulla rintracciabilità dei prodotti ed eliminare possibili rischi per la salute dei consumatori. La merce resta attualmente sotto sequestro in attesa dei successivi accertamenti previsti dalla legge.