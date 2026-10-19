Attualità

Eventi e feste a Polla: le nuove regole comunali sulla sicurezza

Tutte le indicazioni del Comune di Polla per organizzare feste, sagre ed eventi in sicurezza: scadenze Suap, capienza e adempimenti

Di:
Erminio Cioffi
Sagre e feste

Organizzare feste, sagre, concerti e altre manifestazioni pubbliche nel rispetto delle norme di sicurezza: è questo l’obiettivo delle nuove indicazioni pubblicate dal Comune di Polla, guidato dal sindaco Massimo Loviso, per supportare associazioni, organizzatori e professionisti nella pianificazione degli eventi sul territorio.

Il documento fornisce istruzioni operative per la predisposizione dei piani di sicurezza relativi alle iniziative all’aperto, dagli spettacoli alle proiezioni cinematografiche, fino alle feste popolari e agli appuntamenti gastronomici. L’intento dell’Amministrazione è favorire occasioni di incontro e partecipazione, garantendo al contempo la tutela degli organizzatori e del pubblico.

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Fasce di capienza e valutazione dei rischi per le manifestazioni

Le procedure amministrative e di sicurezza variano in base al numero massimo di persone che possono trovarsi contemporaneamente nell’area interessata. Sono previste tre fasce di affluenza:

  • Fino a 200 partecipanti
  • Da 201 a 2.000 partecipanti
  • Oltre 2.000 partecipanti

La capienza non rappresenta l’unico elemento da considerare. Nella valutazione delle misure necessarie assumono rilevanza anche le caratteristiche logistiche del luogo, le strutture temporanee utilizzate, gli impianti tecnici presenti, l’orario di svolgimento e la tipologia specifica della manifestazione.

Procedure Suap e scadenze per presentare le domande

Particolare attenzione viene riservata agli adempimenti amministrativi. La richiesta per lo svolgimento dell’evento, accompagnata dalla relativa documentazione di sicurezza, deve essere presentata al SUAP almeno 30 giorni prima della data programmata, esclusivamente attraverso il portale impresainungiorno.gov.it.

Un percorso procedurale distinto è previsto per le processioni religiose, per le quali occorre inviare formale preavviso al Questore almeno tre giorni prima dello svolgimento.

Le indicazioni pubblicate dal Comune costituiscono un punto di riferimento chiaro per chi intende promuovere iniziative pubbliche a Polla, semplificando il quadro normativo per garantire lo svolgimento degli appuntamenti in piena tutela di cittadini e visitatori.

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