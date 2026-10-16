Weekend al Parco 2026 nel Vallo di Diano: a Polla e Casalbuono arrivano Casagrande e Placido

Il Vallo di Diano si prepara ad accogliere due dei più celebri nomi dello spettacolo italiano per una due giorni dedicata al grande teatro e alla cultura d’autore. Il 17 e il 18 ottobre 2026, i comuni salernitani di Polla e Casalbuono diventeranno il fulcro della rassegna “Weekend al Parco 2026 – Festival Diffuso”, un’iniziativa promossa dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. L’evento punta a valorizzare il patrimonio dei borghi interni e i loro spazi culturali, dimostrando come l’offerta artistica possa rappresentare un importante fattore di attrattività turistica anche durante la stagione autunnale.

Il programma degli spettacoli a Polla e Casalbuono

Il primo appuntamento del fine settimana è fissato per sabato 17 ottobre 2026, alle ore 21:00, presso il Teatro Don Bosco di Polla. Sul palco salirà Maurizio Casagrande con lo spettacolo “La prova del nove”. L’attore e regista napoletano, noto per la sua verve comica e la capacità di dialogare con il pubblico, proporrà una performance ricca di ironia e spunti di riflessione. I biglietti per la serata, con posto unico, sono disponibili in prevendita online sulla piattaforma PostoRiservato.it.

La rassegna proseguirà domenica 18 ottobre 2026, alle ore 19:00, all’Auditorium M. Troisi di Casalbuono, dove sarà protagonista Michele Placido. Figura di spicco del cinema e del teatro internazionale, Placido offrirà una prova interpretativa basata sulla sua intensa presenza scenica e sulla declamazione di testi d’autore. Anche per questo evento l’ingresso prevede il posto unico e i tagliandi sono acquistabili sul circuito PostoRiservato.it.

L’organizzazione e la rete territoriale

La manifestazione si avvale della direzione artistica di Giovanni Ciao e dell’organizzazione curata da Di Fiore’s Cinema & Events. Il progetto è stato realizzato grazie alla sinergia istituzionale con le amministrazioni comunali di Polla e Casalbuono, oltre al sostegno dell’ente Parco, confermando l’importanza della collaborazione tra istituzioni locali per la promozione della cultura e la tutela delle tradizioni del territorio.