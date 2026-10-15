Casalbuono punta sullo sport: inaugurato l’impianto “De Filippo” rinnovato e sostenibile

A Casalbuono la pratica sportiva e l’aggregazione sociale ripartono da una struttura all’avanguardia. Nei giorni scorsi la comunità locale si è riunita per il taglio del nastro dei nuovi interventi di ammodernamento realizzati presso il complesso sportivo comunale “Felice Antonio De Filippo”. L’opera di riqualificazione, promossa dall’amministrazione guidata dal sindaco Attilio Romano, restituisce al territorio un polo multidisciplinare moderno, accessibile e orientato all’efficienza energetica.

Nuovi campi e spazi riqualificati per il territorio

Il piano di restyling ha ampliato significativamente l’offerta sportiva dell’impianto, rispondendo alle crescenti richieste della cittadinanza e degli appassionati delle discipline di racchetta e di squadra. Tra le principali novità figura la realizzazione di un campo da padel coperto, disciplina in forte espansione che garantirà la fruibilità della struttura in ogni stagione dell’anno.

Contestualmente, è stato installato un nuovo campo da tennis in erba sintetica ed è stata completata la riqualificazione delle storiche piste di bocce, punto di riferimento per le attività ricreative della comunità. Per migliorare il comfort degli spettatori durante gli eventi calcistici, l’intervento ha incluso anche la posa di una nuova copertura per le tribune del campo da calcio principale.

Sostenibilità ed efficienza energetica al centro del progetto

Accanto all’ampliamento degli spazi di gioco, il progetto di restyling dell’impianto “Felice Antonio De Filippo” si distingue per una forte impronta ecologica. L’amministrazione comunale ha infatti integrato criteri di edilizia sostenibile nella ristrutturazione dei locali di servizio.

Gli spogliatoi totalmente rinnovati sono stati equipaggiati con impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e pannelli fotovoltaici per la generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Un’impostazione che consente di abbattere i costi di gestione dell’infrastruttura e ridurre l’impatto ambientale della struttura pubblica.