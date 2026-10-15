Attualità

Poste Italiane, al via i lavori a Sala Consilina: la sede diventa hub Polis

L'ufficio postale di Sala Consilina si rinnova con il progetto Polis. Ecco i nuovi servizi della Pubblica Amministrazione e la sede alternativa

Di:
Ernesto Rocco
Poste Italiane

L’ufficio postale di Sala Consilina sospende temporaneamente la propria attività per consentire l’avvio di un importante intervento di ristrutturazione e ammodernamento degli spazi. I lavori, promossi da Poste Italiane, rientrano nell’ambito del più ampio progetto Polis, un pianificato programma di interventi pensato per dotare i piccoli comuni italiani di hub tecnologici avanzati e facilitare il rapporto tra cittadinanza e pubblica amministrazione.

I nuovi servizi digitali per i cittadini

Al termine dei lavori di restyling, la sede di Sala Consilina non offrirà soltanto i tradizionali servizi postali e finanziari, ma diventerà uno sportello unico di prossimità per la Pubblica Amministrazione. Grazie alla trasformazione prevista dal piano Polis, dedicato ai comuni con popolazione inferiore a 15mila abitanti, gli utenti potranno richiedere direttamente allo sportello i certificati anagrafici e di stato civile, i documenti Inps e l’attribuzione del codice fiscale per i neonati. L’obiettivo primario dell’iniziativa è abbattere il divario digitale, garantendo la coesione sociale e territoriale ed evitando spostamenti verso i centri più grandi per il disbrigo delle pratiche burocratiche.

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Sportello alternativo durante i lavori

Per limitare i disagi alla clientela durante la chiusura del cantiere, Poste Italiane ha predisposto un servizio alternativo presso la vicina sede di Trinità, situata in via Trinità 34. Gli utenti potranno fare riferimento a questo ufficio per tutte le operazioni quotidiane. Gli orari di apertura previsti sono dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.20 alle 13.35, mentre nella giornata di sabato la sede garantisce l’apertura fino alle ore 12.35.

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