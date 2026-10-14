Attualità

Albero crolla davanti a un’abitazione a Sala Consilina: famiglie bloccate in casa

Sala Consilina: albero di grandi dimensioni cade davanti a una casa e blocca i residenti. Intervengono i Vigili del Fuoco per liberare l'accesso

Di:
Erminio Cioffi
Crollo albero Sala Consilina

Momenti di apprensione questa mattina a Sala Consilina, dove un albero di ampie dimensioni è crollato improvvisamente all’esterno di un’abitazione privata. La caduta del grosso fusto ha ostruito completamente l’ingresso dell’immobile, impedendo ai residenti di uscire e lasciandoli momentaneamente bloccati all’interno.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e la liberazione degli accessi

Il tronco si è abbattuto a ridosso del varco d’accesso, rendendo indispensabile la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono giunti tempestivamente i Vigili del Fuoco. Le squadre operative hanno lavorato alla sezionatura del fusto e alla successiva rimozione di rami e detriti dalla carreggiata e dal piazzale, riuscendo a liberare il passaggio e a consentire alla famiglia di uscire in sicurezza.

Leggi anche:

Consac amplia la gestione idrica: quattro nuovi comuni affidati alla società
Archeologia nel Vallo di Diano: nuove scoperte alla Grotta Colombo
Crollo dell’albero al Campus di Fisciano: la Procura chiede il processo per tre gestori del verde

Messa in sicurezza dell’area nel Vallo di Diano

Una volta ripristinata la viabilità pedonale e garantita l’incolumità dei residenti, i caschi rossi hanno completato le operazioni con la bonifica dell’area circostante. L’intervento si è concluso con la verifica degli altri alberi limitrofi per eliminare ulteriori potenziali condizioni di pericolo nel quartiere.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.