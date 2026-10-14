Albero crolla davanti a un’abitazione a Sala Consilina: famiglie bloccate in casa

Momenti di apprensione questa mattina a Sala Consilina, dove un albero di ampie dimensioni è crollato improvvisamente all’esterno di un’abitazione privata. La caduta del grosso fusto ha ostruito completamente l’ingresso dell’immobile, impedendo ai residenti di uscire e lasciandoli momentaneamente bloccati all’interno.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e la liberazione degli accessi

Il tronco si è abbattuto a ridosso del varco d’accesso, rendendo indispensabile la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono giunti tempestivamente i Vigili del Fuoco. Le squadre operative hanno lavorato alla sezionatura del fusto e alla successiva rimozione di rami e detriti dalla carreggiata e dal piazzale, riuscendo a liberare il passaggio e a consentire alla famiglia di uscire in sicurezza.

Messa in sicurezza dell’area nel Vallo di Diano

Una volta ripristinata la viabilità pedonale e garantita l’incolumità dei residenti, i caschi rossi hanno completato le operazioni con la bonifica dell’area circostante. L’intervento si è concluso con la verifica degli altri alberi limitrofi per eliminare ulteriori potenziali condizioni di pericolo nel quartiere.