Crollo dell’albero al Campus di Fisciano: la Procura chiede il processo per tre gestori del verde

Tre persone rischiano il processo per il crollo del pino secolare avvenuto il 30 novembre 2024 all’interno del Campus universitario di Fisciano, episodio che causò il grave ferimento di tre studenti dell’Ateneo salernitano. La Procura della Repubblica di Nocera Inferiore ha chiuso le indagini preliminari e ha disposto la citazione diretta a giudizio nei confronti dei legali rappresentanti e dei gestori di due ditte incaricate, in periodi differenti, della cura e della manutenzione delle aree verdi del plesso. L’accusa mossa dagli inquirenti è di lesioni personali gravissime. L’udienza predibattimentale è stata fissata per il prossimo anno: in quella sede il Tribunale analizzerà il materiale probatorio raccolto per decidere se procedere con il dibattimento o valutare eventuali riti alternativi.

Le accuse di negligenza e la mancata prevenzione del rischio

Secondo l’impianto accusatorio formulato dai magistrati nocerini, gli indagati avrebbero agito con imprudenza, negligenza e imperizia, violando le norme e gli obblighi specifici legati alle loro mansioni. Nello specifico, viene contestata la mancata adozione delle necessarie misure di vigilanza e prevenzione dello stato della vegetazione del Campus. Le condotte omissive avrebbero impedito di rilevare la fragilità della pianta e di avviare gli interventi tecnici o amministrativi indispensabili per neutralizzare il pericolo, compreso l’abbattimento preventivo dell’albero.

Il capitolato d’appalto per la gestione del servizio prevedeva infatti l’obbligo di eseguire un monitoraggio costante e verifiche periodiche sulla stabilità delle alberature. Dagli accertamenti della Procura è invece emerso che le relazioni tecniche trasmesse tra il 2022 e il 2024 si riducevano a una semplice «osservazione visiva». Inoltre, dall’ingresso della nuova ditta subentrata nel 2024 fino alla data del crollo, non risulterebbe effettuata alcuna ulteriore attività di controllo.

La perizia agronomica e il quadro dei feriti

L’incidente si verificò intorno alle ore 13:40, in una giornata caratterizzata da intense raffiche di vento sulla zona di Fisciano. Le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza dell’Ateneo hanno immortalato il momento esatto della caduta del pino. La successiva consulenza agronomica disposta dal pubblico ministero ha confermato che l’albero presentava criticità tali da richiederne l’immediato abbattimento e che il cedimento si sarebbe potuto evitare con interventi manutentivi idonei.

Le conseguenze dell’evento furono drammatiche per i tre giovani coinvolti, oggi costituiti parti offese nel procedimento giudiziario:

Carmine Fiorillo , 27 anni, di Eboli: riportò i danni più gravi a causa dei traumi vertebrali, che gli hanno causato un’invalidità totale permanente.

, 27 anni, di Eboli: riportò i danni più gravi a causa dei traumi vertebrali, che gli hanno causato un’invalidità totale permanente. Antonio La Regina , 27 anni, di Petina: subì lesioni con una prognosi di guarigione stimata in circa due mesi.

, 27 anni, di Petina: subì lesioni con una prognosi di guarigione stimata in circa due mesi. Carmine Pacifico, 22 anni, di Battipaglia: riportò lesioni giudicate guaribili in 40 giorni.

L’Università degli Studi di Salerno, tramite il proprio legale Gaspare Dalia, aveva tempestivamente depositato un esposto presso la Procura per ricostruire la catena delle responsabilità e segnalare le omissioni riscontrate. Parallelamente, anche la Fondazione Universitaria — ente affidatario della gestione complessiva dei servizi — ha evidenziato di aver esercitato le opportune verifiche sull’operato delle ditte, contestando formali inadempienze contrattuali.