Oltre la bellezza: all’Università di Salerno un convegno su salute e benessere

Un’analisi profonda sul significato della bellezza e sulle sue dirette implicazioni nella salute, nella cura della persona e nella qualità della vita quotidiana. Con questo obiettivo l’Aula Magna “Vincenzo Buonocore” dell’Università degli Studi di Salerno, al campus di Fisciano, ospita l’Incontro dal titolo “Oltre la bellezza. Scienza, salute e cultura del benessere”. L’iniziativa rientra nell’ambito di ProBen, il progetto finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca volto a promuovere il benessere della popolazione studentesca attraverso un approccio multidisciplinare.

Un dialogo tra scienze umane e medicina

L’evento punta a superare il concetto puramente estetico dell’avvenenza per indagare le interconnessioni tra dimensione esteriore e salute interiore. Attraverso il confronto tra filosofia, pedagogia, letteratura, diritto, medicina e farmacologia, il convegno approfondisce il binomio beauty inside e beauty outside, intesi non come concetti contrapposti ma come componenti complementari di un’unica esperienza che coinvolge corpo, emozioni, identità e relazioni sociali.

Ampio spazio viene riservato al ruolo della cura di sé in tutte le fasi della vita, analizzando il valore che la percezione estetica assume anche nei percorsi di malattia. Tra le tematiche al centro del dibattito compaiono l’impatto dei modelli estetici contemporanei sulla società, il rapporto con l’immagine corporea, la tutela della dignità individuale e i diritti della persona.

Innovazione scientifica e la presenza di Licia Colò

Sul fronte scientifico e della ricerca, il programma include interventi sull’innovazione nei settori della dermatologia, della cosmetologia e della nutraceutica, con un focus specifico orientato verso la cosmesi sostenibile e la dermocosmesi per i pazienti oncologici.

A completare la riflessione sul legame tra estetica e ambiente è la presenza di Licia Colò, ospite d’eccezione della manifestazione. La giornalista e divulgatrice scientifica porta la propria testimonianza sul valore educativo e rigenerativo della natura, analizzando come l’incontro con i paesaggi e la meraviglia dell’ambiente naturale possano incidere positivamente sul benessere individuale.

Il programma delle due giornate di lavori

I lavori prendono il via mercoledì 14 ottobre alle ore 9:30 con i saluti istituzionali del Rettore dell’Ateneo di Salerno, Virgilio D’Antonio. La mattinata prosegue con le sessioni tematiche “La cultura della bellezza” e “Bellezza tra regola, ambiente e cultura”, fino alle ore 12:00, momento in cui è previsto l’intervento di Licia Colò.

La seconda giornata, giovedì 15 ottobre, è focalizzata sulle prospettive della pratica clinica e della ricerca applicata. I relatori approfondiscono argomenti specifici quali l’odontoiatria estetica, la dermocosmesi in ambito oncologico e la sostenibilità nella produzione cosmetica. La chiusura dell’evento è affidata a una tavola rotonda con esponenti del mondo accademico, delle professioni sanitarie e degli ordini professionali, chiamati a tracciare le linee guida per una promozione integrata del benessere collettivo.