Petina, esce dal coma Antonio La Regina: venne colpito dal crollo dell’albero all’Università

Si è svegliato dal coma, Antonio La Regina, il ragazzo 25enne di Petina, rimasto ferito nel crollo dell’albero avvenuto il 30 novembre scorso presso il campus di Fisciano.

Il giovane era stato trasferito d’urgenza nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, dove era ricoverato dal 30 novembre, per un peggioramento delle condizioni cliniche che ha portato a rinviare l’intervento chirurgico previsto per le fratture al bacino riportate dopo l’incidente.

Il messaggio

“Ragazzi mi sono svegliato dal coma, sono in rianimazione devo riprendermi e ritornerò da voi.” Questo è il messaggio scritto da Antonio nel gruppo whatsapp del corso TFA Sostegno. Il ragazzo è ancora in rianimazione ma il quadro clinico sembrerebbe in miglioramento. La notizia è stata accolta con gioia e commozione tra studenti e professori del corso.

Stabili, invece, le condizioni di Carmine Fiorillo, ancora in coma e ricoverato in Terapia Intensiva presso l’ospedale Ruggi di Salerno.