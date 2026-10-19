ASD Sassano: un gol per la prevenzione

L’ASD Sassano 2026 festeggia la prima vittoria in campionato unendo il successo agonistico a un forte messaggio di solidarietà e salute sul territorio. Nella terza giornata del girone L campano, la formazione sassanese ha superato per 2-1 il Tempalta al campo sportivo “Antonio Corcione” di Padula, cogliendo tre punti fondamentali per morale e classifica. A caratterizzare la giornata è stata soprattutto la corale adesione all’Ottobre Rosa, la campagna globale dedicata alla sensibilizzazione e alla prevenzione del tumore al seno, che ha visto atleti e tifosi farsi promotori di un’iniziativa dal profondo valore sociale.

Facciamo gol per la prevenzione: i bambini in campo per l’Ottobre Rosa

Prima del fischio d’inizio, la gara di Padula si è trasformata in un palcoscenico di promozione della salute e della diagnosi precoce. In occasione dell’Ottobre Rosa, i calciatori di ASD Sassano e Tempalta sono scesi sul terreno di gioco accompagnati da un gruppo di bambini, tutti con indosso una maglietta recante lo striscione e lo slogan “Facciamo gol per la prevenzione”.

Un gesto simbolico di forte impatto visivo ed emotivo, pensato per richiamare l’attenzione di famiglie e tifosi sull’importanza dei controlli periodici e della ricerca contro le patologie oncologiche femminili.

L’impegno della società: lo sport come veicolo di salute e vicinanza

L’iniziativa è stata promossa con convinzione dai quadri dirigenziali e dallo staff tecnico del club sassanese. Attraverso una nota congiunta, i vertici dell’ASD Sassano 2026 hanno espresso l’orgoglio di utilizzare la cassa di risonanza del calcio locale per sostenere chi combatte contro la malattia:

«Questo è un messaggio cruciale che vuole partire proprio dai più piccoli per passare attraverso i nostri giocatori – dichiarano all’unisono Presidente, Mister e dirigenti dell’ASD Sassano 2026 –. Il nostro obiettivo è fare in modo che lo sport si trasformi in un tramite di attenzione e sensibilizzazione verso tutte le famiglie del territorio che lottano quotidianamente la loro partita più importante contro la malattia».

Magia di Pisano e Ametrano, poi la sofferenza in dieci uomini

Sul piano della cronaca sportiva, l’ASD Sassano ha sbloccato la contesa grazie alla marcatura d’autore di Pisano, abile a guidare la manovra dei suoi. Poco dopo è arrivato il raddoppio firmato da Ametrano, autore di una prodezza balistica che ha entusiasmato la folta cornice di pubblico presente sugli spalti del “Corcione”.

Nella ripresa la gara si è complicata per la squadra dei mister Calabrese e Amato a causa dell’espulsione di Giordano. In inferiorità numerica, i gialloblu hanno saputo stringere i denti contro il Tempalta, difendendo il doppio vantaggio con determinazione e concedendo la rete del definitivo 2-1 solo nei minuti finali. Fondamentale il sostegno del pubblico di fede sassanese, che ha accompagnato la squadra con cori continui e una coreografia di fumogeni gialloblu.

Prossimo ostacolo la Cilentana SP. per dare continuità

Archiviato il primo successo stagionale e celebrata l’iniziativa di sensibilizzazione, l’attenzione dell’ASD Sassano 2026 è già rivolta alla quarta giornata di campionato. Domenica prossima la compagine sassanese farà visita alla Cilentana SP. con l’obiettivo di dare continuità alle prestazioni e raccogliere altri punti preziosi per la graduatoria.