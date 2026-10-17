Controlli NAS nel Salernitano: sanzioni, cosmetici fuorilegge e dipendenti abusivi

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Salerno hanno portato a termine un’articolata serie di controlli mirati nel settore della cura della persona e dell’estetica, operando sul territorio provinciale salernitano e in aree adiacenti della Campania. Le verifiche, volte ad accertare il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e delle normative sui lavoratori e sui prodotti commerciali, hanno portato al riscontro di diverse violazioni amministrative, al sequestro di centinaia di cosmetici irregolari e al comminamento di sanzioni per decine di migliaia di euro.

Lavoratori senza qualifica e cosmetici non registrati nel Salernitano

Particolarmente rilevanti gli esiti dell’ispezione condotta all’interno di un salone di acconciatore della provincia di Salerno. Durante il controllo, i militari del NAS hanno scoperto la presenza di ben sette dipendenti che svolgevano l’attività privi della prevista qualifica professionale, titolo abilitativo fondamentale e obbligatorio per garantire la corretta esecuzione dei trattamenti in sicurezza.

Nel corso della medesima verifica, gli operanti hanno individuato sul bancone ed esposti alla vendita diversi prodotti cosmetici totalmente sprovvisti della documentazione informativa di supporto. In particolare, gli accertamenti hanno confermato che tali cosmetici non risultavano inseriti nel portale ufficiale della Commissione Europea (CPNP), il sistema centralizzato dove ogni prodotto deve essere notificato prima della sua immissione in commercio nel mercato dell’Unione. A carico dei responsabili sono state elevate nove sanzioni amministrative