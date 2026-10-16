Trasporto pubblico Salerno: firmato il contratto decennale con Busitalia e SITA SUD

La Regione Campania ha siglato il contratto per l’affidamento decennale del servizio di trasporto pubblico locale nel bacino salernitano (lotto 1) al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Busitalia Campania (società del Gruppo FS controllata da Trenitalia) e SITA SUD. L’intesa stabilisce una programmazione di 28,4 milioni di bus-km all’anno, destinata a riorganizzare la rete di collegamenti urbani ed extraurbani sull’intero territorio provinciale.

Un piano decennale per la mobilita salernitana

La provincia di Salerno si estende su una superficie di circa 5.000 chilometri quadrati e comprende 158 Comuni, configurandosi come la più vasta della Campania. La spiccata eterogeneità geografica, che spazia dalle zone urbane alle fasce costiere a forte flusso turistico, fino ai centri montani e alle aree rurali, richiede un’architettura dei servizi altamente flessibile.

L’assegnazione, avvenuta a seguito di gara pubblica, mira a superare la storica frammentazione dell’offerta attraverso una gestione coordinata dei flussi di traffico. L’operatività del nuovo assetto, prevista nei prossimi mesi, coinvolgerà oltre 200 linee autobus e 15 depositi strategici, garantendo la copertura sia dei servizi urbani nel capoluogo sia dei collegamenti provinciali per lavoratori, studenti e turisti.

Le dichiarazioni dei vertici aziendali

L’accordo segna un passaggio strutturale per la mobilità regionale, come sottolineato da Aldo Paribelli, Amministratore Delegato di Busitalia Campania, intervenuto in rappresentanza dell’intero RTI:

«La sottoscrizione di questo contratto rappresenta per noi un traguardo di grande importanza, raggiunto al termine di un percorso lungo e articolato, affrontato anche in un contesto economico particolarmente complesso. Assumiamo con orgoglio e senso di responsabilità l’impegno di gestire, insieme a SITA SUD, un servizio strategico per un territorio vasto, complesso e fortemente diversificato come quello salernitano. I 28,4 milioni di bus-km annui e i dieci anni di affidamento rappresentano non soltanto una sfida significativa, ma soprattutto un’opportunità per contribuire concretamente all’evoluzione del trasporto pubblico e al miglioramento della mobilità del territorio. Questo risultato rappresenta inoltre una tappa importante nel percorso di crescita delle nostre società e nel consolidamento del ruolo di Busitalia e SITA SUD nel panorama del trasporto pubblico regionale e nazionale. Desideriamo infine ringraziare la Regione Campania e ACaMIR per il prezioso contributo».