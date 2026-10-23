Almanacco 23 ottobre 2026: meteo, eventi e santo del giorno

Oggi è venerdì 23 ottobre 2026, il 296° giorno dell’anno secondo il calendario gregoriano: ne mancano 69 alla fine del 2026. Il Sole entra nel segno dello Scorpione e l’autunno entra nel vivo anche nel Salernitano, dove i borghi si preparano a un fine settimana dedicato a castagne, caldarroste e prodotti della terra. Il 23 ottobre è anche la Giornata internazionale del leopardo delle nevi, ricorrenza dedicata alla tutela di uno dei felini più elusivi del pianeta.

Meteo in provincia di Salerno

La giornata di oggi dovrebbe essere ancora relativamente tranquilla al Sud: la nuova perturbazione in transito sull’Italia coinvolgerà dal pomeriggio soprattutto le regioni del Nord e del Centro, mentre il Meridione resterà inizialmente ai margini. Nel Salernitano, quindi, si prevedono nuvolosità variabile e temperature ancora gradevoli, con massime attorno ai 22-24 °C lungo la costa e nelle zone di pianura e minime intorno ai 14-15 °C.

Il cambio di scenario è atteso nel fine settimana. Sabato 24 ottobre il fronte perturbato potrebbe portare piogge e rovesci sulle aree tirreniche del Sud, Campania compresa; domenica 25 è previsto un graduale miglioramento, con qualche residuo fenomeno e vento di Maestrale, e un calo delle temperature. Per l’inizio della prossima settimana le tendenze indicano il ritorno dell’alta pressione. Chi si muove tra Cilento, Vallo di Diano e Picentini farà bene a portare con sé un ombrello e una giacca leggera.

Eventi in provincia di Salerno

Il weekend tra venerdì 23 e domenica 25 ottobre è all’insegna delle sagre autunnali e della cultura.

San Cipriano Picentino – Sagra della Castagna. Prende il via la 47ª edizione della storica sagra picentina, con stand gastronomici serali, caldarroste e musica. Il calendario ufficiale prevede appuntamenti dal 23 ottobre, con il secondo fine settimana dedicato a spettacoli e cortei.

Prende il via la 47ª edizione della storica sagra picentina, con stand gastronomici serali, caldarroste e musica. Il calendario ufficiale prevede appuntamenti dal 23 ottobre, con il secondo fine settimana dedicato a spettacoli e cortei. Cuccaro Vetere – Sagra della Pastorella Cuccarese. Alla 19ª edizione, la festa dedicata al formaggio della tradizione cilentana si svolge venerdì 23 e sabato 24 ottobre, con stand, piatti tipici e musica popolare.

Alla 19ª edizione, la festa dedicata al formaggio della tradizione cilentana si svolge venerdì 23 e sabato 24 ottobre, con stand, piatti tipici e musica popolare. Sicignano degli Alburni – Sagra della Castagna. Nuovo appuntamento il 24 e 25 ottobre, dopo il primo weekend di festa.

Nuovo appuntamento il 24 e 25 ottobre, dopo il primo weekend di festa. Stio Cilento. I frutti del sottobosco sono protagonisti con stand serali nel fine settimana.

I frutti del sottobosco sono protagonisti con stand serali nel fine settimana. Perrazze di Palomonte – Profumi d’autunno. Caldarroste e prodotti del Cilento nella giornata di oggi.

Caldarroste e prodotti del Cilento nella giornata di oggi. Salerno – Palazzo di Città. Oggi è in programma la XVIII edizione di “Salernitani Doc”, a ingresso gratuito.

Oggi è in programma la XVIII edizione di “Salernitani Doc”, a ingresso gratuito. Salerno – Piazza della Concordia. Da oggi a domenica, dalle 10, le iniziative dedicate alla prevenzione organizzate da Komen Italia.

Da oggi a domenica, dalle 10, le iniziative dedicate alla prevenzione organizzate da Komen Italia. Salerno – Teatro Verdi. Il fine settimana segna l’apertura della rassegna “Musica d’Artista”, mentre in settimana il teatro ha ospitato anche la lirica.

Santo del giorno: San Giovanni da Capestrano

Il 23 ottobre la Chiesa cattolica ricorda San Giovanni da Capestrano, frate francescano nato nel 1386 a Capestrano, in Abruzzo, da padre di origine tedesca e madre abruzzese. Dopo gli studi di diritto a Perugia divenne giudice e governatore della città. Fatto prigioniero durante la guerra con i Malatesta, in carcere maturò la decisione di lasciare la vita pubblica ed entrò tra i francescani dell’Osservanza, accanto a San Bernardino da Siena.

Predicatore instancabile e abile diplomatico, per decenni percorse l’Europa centrale su incarico dei papi. Nel 1456, ormai settantenne, contribuì alla difesa di Belgrado assediata dagli ottomani. Morì a Ilok, nell’attuale Croazia, proprio il 23 ottobre di quell’anno. È patrono dei giuristi e dei cappellani militari. Nello stesso giorno si ricordano anche Sant’Allucio, detto il “pacificatore dei poveri”, e San Severino.

Accadde oggi

42 a.C. – Nella seconda battaglia di Filippi, Marco Antonio e Ottaviano sconfiggono l’esercito di Bruto, che si toglie la vita poco dopo.

– Nella seconda battaglia di Filippi, Marco Antonio e Ottaviano sconfiggono l’esercito di Bruto, che si toglie la vita poco dopo. 1707 – Si riunisce per la prima volta il Parlamento del Regno di Gran Bretagna.

– Si riunisce per la prima volta il Parlamento del Regno di Gran Bretagna. 1942 – Nella Seconda guerra mondiale gli Alleati lanciano l’offensiva di El Alamein, in Egitto, che segna una svolta nella campagna del Nord Africa.

– Nella Seconda guerra mondiale gli Alleati lanciano l’offensiva di El Alamein, in Egitto, che segna una svolta nella campagna del Nord Africa. 1944 – Inizia la battaglia del Golfo di Leyte, nelle Filippine, considerata la più grande battaglia navale della storia.

– Inizia la battaglia del Golfo di Leyte, nelle Filippine, considerata la più grande battaglia navale della storia. 1946 – A New York si riunisce per la prima volta l’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

– A New York si riunisce per la prima volta l’Assemblea generale delle Nazioni Unite. 1956 – A Budapest inizia la rivolta ungherese contro il regime comunista, repressa dalle truppe sovietiche nel giro di poche settimane.

– A Budapest inizia la rivolta ungherese contro il regime comunista, repressa dalle truppe sovietiche nel giro di poche settimane. 1983 – A Beirut un attentato suicida contro le caserme dei contingenti americano e francese causa centinaia di vittime.

– A Beirut un attentato suicida contro le caserme dei contingenti americano e francese causa centinaia di vittime. 2001 – Apple presenta l’iPod.

Tra i nati di oggi: Gianni Rodari (1920), Pelé (1940), Alex Zanardi (1966) e il cantautore AKA 7even (2000).

Le notizie di ieri

Programmi tv

InfoCilento è anche tv, in tutta la provincia di Salerno sul Canale 79 del digitale terrestre. Segui il nostro Telegiornale, dal lunedì al sabato alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Lunedì, dopo il tg, appuntamento con l’approfondimento sportivo. Inoltre potrai seguire quotidianamente programmi di approfondimento e intrattenimento.

Clicca qui per vedere la programmazione completa o seguire la tv in streaming.

Chat

Resta aggiornato in tempo reale, iscriviti al nostro canale Telegram. Clicca qui.

Se vuoi ricevere le principali notizie su Whatsapp iscriviti al canale, clicca qui.

Seguici sui social

YOUTUBE: Clicca qui per Youtube con InfoCilento

INSTAGRAM: Clicca qui per Instagram

FACEBOOK: Clicca qui per Facebook

X: Clicca qui per X

Questi sono i nostri principali social network ma siamo presenti anche su altre piattaforme

Pubblicità

Spot tv, redazionali, banner, reel o post sui social. InfoCilento ti offre tante opportunità per promuovere la tua attività, ottenendo la massima visibilità a costi contenuti.

Mail: commerciale@infocilento.it

Telefono: +39 329 421 4814

Segnalazioni e contatti

Inviaci informazioni e segnalazioni. Invia un messaggio WhatsApp al numero +39 327 229 5001

Direttore: Ernesto Rocco