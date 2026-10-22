Almanacco 22 ottobre 2026: meteo, eventi e santo del giorno

Oggi è giovedì 22 ottobre, il 295º giorno dell’anno: ne mancano 70 alla fine del 2026. Dopo la fase di maltempo dei giorni scorsi, la giornata si apre con le ultime piogge e con un clima che torna finalmente in linea con la stagione. Il 22 ottobre ricorre anche la Giornata internazionale della consapevolezza sulla balbuzie, mentre il calendario liturgico ricorda San Giovanni Paolo II.

In questo Almanacco trovi tutto quello che serve per organizzare la giornata in provincia di Salerno: le previsioni del tempo, gli appuntamenti in programma, il santo del giorno e le pagine di storia che portano la data del 22 ottobre.

Meteo in provincia di Salerno: allerta gialla fino alle 16

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’allerta meteo anche per oggi, ma con un livello più basso: da arancione a gialla, valida dalle 00:00 alle 16:00 su tutto il territorio regionale. Sono previste precipitazioni isolate, in alcuni casi a carattere di temporale. Le piogge dovrebbero attenuarsi già in mattinata nelle aree di Napoli, Piana Campana, Alto Volturno, Matese, Alta Irpinia e Sannio, mentre nelle restanti zone della regione il livello di vigilanza resta alto per il possibile rischio idrogeologico, con la raccomandazione di prestare attenzione a cadute massi e frane, soprattutto dove i suoli sono saturi.

Dal punto di vista delle temperature, la giornata sarà più fresca rispetto ai giorni scorsi: i modelli per le località costiere campane indicano minime attorno ai 17-18 °C e massime intorno ai 20-21 °C, con cielo nuvoloso o a nubi sparse. A livello nazionale è previsto un generale miglioramento, con un calo termico dovuto all’ingresso di aria più fredda e mari molto mossi o agitati, quindi occhio alla navigazione lungo la costa.

Anche domani, venerdì 23 ottobre, il cielo resterà nuvoloso ma senza piogge, con temperature in lieve ulteriore calo. Nuove perturbazioni sono attese verso il weekend.

Eventi in provincia di Salerno

Giornata di transizione per il calendario degli eventi, ma l’offerta culturale non manca.

Oggi, giovedì 22 ottobre

Certi sguardi al Piccolo Teatro Porta Catena di Salerno: penultimo appuntamento della rassegna dedicata ai classici della commedia, con proiezione e commento. Ingresso gratuito.

Mostre in corso

Le Stanze dell’Arte , VII edizione, a Palazzo Fruscione (Salerno): fino al 1° novembre, ingresso gratuito.

, VII edizione, a Palazzo Fruscione (Salerno): fino al 1° novembre, ingresso gratuito. L’Altrove nella pittura di Ciro Palumbo alla Dadart Gallery di Salerno: fino al 10 dicembre, ingresso gratuito.

di Ciro Palumbo alla Dadart Gallery di Salerno: fino al 10 dicembre, ingresso gratuito. Mirabilia di Felipe Cardeña al Castello dell’Abate di Castellabate: fino al 31 ottobre.

di Felipe Cardeña al Castello dell’Abate di Castellabate: fino al 31 ottobre. Moment in Life ad Atrani: il borgo costiero diventa un museo a cielo aperto fino al 31 ottobre.

ad Atrani: il borgo costiero diventa un museo a cielo aperto fino al 31 ottobre. L’Oltre di Claudio Malangone al Museo archeologico nazionale di Pontecagnano Faiano: ultimi giorni, fino al 25 ottobre.

Per le famiglie

La Casa delle Zucche al Cilento Outlet di Eboli, con allestimenti d’autunno e attività per bambini fino a Halloween.

Da segnare in agenda

Venerdì 23 ottobre: Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello a Cava de’ Tirreni per Ottobre in Jazz; Sick Tamburo a Baronissi; Festa della Castagna a Olevano sul Tusciano; Profumi d’autunno a Perrazze di Palomonte; inizia la 19ª Sagra della Pastorella Cuccarese a Cuccaro Vetere (anche sabato 24).

Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello a Cava de’ Tirreni per Ottobre in Jazz; Sick Tamburo a Baronissi; Festa della Castagna a Olevano sul Tusciano; Profumi d’autunno a Perrazze di Palomonte; inizia la 19ª Sagra della Pastorella Cuccarese a Cuccaro Vetere (anche sabato 24). Sabato 24 e domenica 25 ottobre: 54ª Sagra della Castagna a Sicignano degli Alburni, Festa della Castagna a Pellare di Moio della Civitella, Paestum & Velia on the road.

54ª Sagra della Castagna a Sicignano degli Alburni, Festa della Castagna a Pellare di Moio della Civitella, Paestum & Velia on the road. Domenica 25 ottobre: 31ª StraSalerno (10 km e mezza maratona, partenza alle 8:30 dal lungomare Tafuri) e prima giornata della Vela d’Autunno nel porto di Agropoli.

Santo del giorno: San Giovanni Paolo II, papa

Il 22 ottobre la Chiesa celebra San Giovanni Paolo II, al secolo Karol Józef Wojtyła, nato a Wadowice, in Polonia, il 18 maggio 1920. Sacerdote, poi vescovo ausiliare e arcivescovo di Cracovia, partecipò al Concilio Vaticano II e il 16 ottobre 1978 fu eletto papa, diventando il primo pontefice non italiano dopo oltre quattro secoli. Il suo lungo pontificato è ricordato per i viaggi apostolici, l’istituzione della Giornata mondiale della gioventù, la promulgazione del Catechismo della Chiesa Cattolica e il dialogo con le altre religioni. Morì a Roma il 2 aprile 2005.

Fu canonizzato il 27 aprile 2014 da Papa Francesco, insieme a Giovanni XXIII. La memoria liturgica (facoltativa) è fissata al 22 ottobre perché coincide con il giorno della Messa di inizio pontificato, nel 1978. È considerato protettore delle famiglie e delle Giornate mondiali della gioventù.

Nello stesso giorno il calendario ricorda anche San Donato di Fiesole, vescovo, e San Simmaco di Capua, vescovo.

Accadde oggi, 22 ottobre

451: il Concilio di Calcedonia approva la definizione sulla natura divina e umana di Gesù Cristo.

il Concilio di Calcedonia approva la definizione sulla natura divina e umana di Gesù Cristo. 794: l’imperatore giapponese Kanmu sposta la capitale a Heian-kyō, l’attuale Kyoto.

l’imperatore giapponese Kanmu sposta la capitale a Heian-kyō, l’attuale Kyoto. 1797: a Parigi André-Jacques Garnerin compie il primo lancio documentato con il paracadute, da circa mille metri di quota.

a Parigi André-Jacques Garnerin compie il primo lancio documentato con il paracadute, da circa mille metri di quota. 1811: nasce a Raiding, in Ungheria, il compositore e pianista Franz Liszt.

nasce a Raiding, in Ungheria, il compositore e pianista Franz Liszt. 1962: durante la crisi dei missili di Cuba, il presidente statunitense John Kennedy annuncia in diretta televisiva il blocco navale dell’isola.

durante la crisi dei missili di Cuba, il presidente statunitense John Kennedy annuncia in diretta televisiva il blocco navale dell’isola. 1978: in piazza San Pietro si celebra la Messa di inizio pontificato di Giovanni Paolo II, la cui omelia resta famosa per l’invito a spalancare le porte a Cristo.

in piazza San Pietro si celebra la Messa di inizio pontificato di Giovanni Paolo II, la cui omelia resta famosa per l’invito a spalancare le porte a Cristo. 2009: muore a Roma Stefano Cucchi, mentre era sottoposto a custodia cautelare, una vicenda che ha segnato il dibattito pubblico italiano per anni.

Tra i nati del 22 ottobre anche il fotografo Robert Capa (1913), la scrittrice Doris Lessing (1919) e l’attrice Valeria Golino (1965).

Le notizie di ieri

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