Almanacco 26 ottobre 2026: meteo, eventi, santo e accadde oggi

Oggi è lunedì 26 ottobre 2026, il 299º giorno dell’anno: ne mancano 66 alla fine del 2026. È il primo lunedì dopo il ritorno all’ora solare, scattato nella notte tra sabato e domenica con le lancette portate indietro di un’ora: la mattina arriva prima, ma il buio cala già nel tardo pomeriggio, e il passaggio all’autunno inoltrato si fa sentire anche sulle abitudini quotidiane.

Il calendario segna il segno dello Scorpione, mentre il 26 ottobre ricorre anche la Giornata della consapevolezza intersessuale, nata nel 1996 e riconosciuta ufficialmente nel 2003 per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone intersessuali.

Sul territorio salernitano è una giornata di transizione: il meteo volge al meglio dopo un fine settimana instabile, la stagione delle castagne vive le sue ultime ore a San Cipriano Picentino e la città di Salerno propone teatro e mostre. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Meteo in provincia di Salerno

Dopo un sabato instabile, con piogge e temporali al Centro-Sud, e una domenica più asciutta, lunedì 26 ottobre segna il ritorno di un campo di alta pressione sul Mediterraneo. Le previsioni parlano di condizioni in graduale miglioramento, con ampie schiarite e un clima gradevole nelle ore centrali.

Costa (Salerno, Costiera Amalfitana, Piana del Sele, Cilento costiero): cielo variabile al mattino con possibili nubi residue, poi più soleggiato nel corso della giornata. Le temperature massime dovrebbero attestarsi indicativamente tra i 21 e i 23 °C, con valori leggermente più alti nelle ore centrali.

Zone interne (Alburni, Vallo di Diano, Cilento interno): più fresco, soprattutto all’alba e dopo il tramonto. L’escursione termica tra giorno e notte sarà marcata e non si escludono nebbie o foschie nelle valli nelle ore più fredde.

Venti e mare: possibile ventilazione settentrionale ancora vivace nelle prime ore, in attenuazione nel corso della giornata. Mari tra poco mossi e mossi.

Il tempo stabile dovrebbe proseguire anche nei giorni successivi: da martedì 27 ottobre le tendenze indicano giornate soleggiate e miti, con minime basse al mattino. Chi esce presto è bene che porti un capo in più.

Eventi in provincia di Salerno

Il lunedì è di solito un giorno più tranquillo, ma il calendario non è vuoto.

Sagra della Castagna a San Cipriano Picentino. Ultimo giorno per la 47ª edizione, in programma dal 23 al 26 ottobre, con stand gastronomici dedicati alla castagna, serate musicali, caldarroste e gli appuntamenti della tradizione: la Giostra delle Contrade, la sfilata storica e le esibizioni dei Tupperetunne. Orario indicativo dalle 16 alle 23, ingresso libero (i piatti sono a pagamento).

Ultimo giorno per la 47ª edizione, in programma dal 23 al 26 ottobre, con stand gastronomici dedicati alla castagna, serate musicali, caldarroste e gli appuntamenti della tradizione: la Giostra delle Contrade, la sfilata storica e le esibizioni dei Tupperetunne. Orario indicativo dalle 16 alle 23, ingresso libero (i piatti sono a pagamento). “La vie en rose… Bolero” al Teatro Verdi di Salerno. Spettacolo in cartellone domenica 25 e lunedì 26 ottobre al Teatro Municipale Giuseppe Verdi. Biglietti da 20 a 40 euro.

Spettacolo in cartellone domenica 25 e lunedì 26 ottobre al Teatro Municipale Giuseppe Verdi. Biglietti da 20 a 40 euro. Mostre a Salerno. A Palazzo Fruscione l’esposizione è visitabile gratuitamente fino a domenica 1 novembre. Proseguono anche le mostre di arte contemporanea al Pavilion Lautania Valley e alla galleria Sandro Bongiani, entrambe gratuite fino al 22 novembre.

A Palazzo Fruscione l’esposizione è visitabile gratuitamente fino a domenica 1 novembre. Proseguono anche le mostre di arte contemporanea al Pavilion Lautania Valley e alla galleria Sandro Bongiani, entrambe gratuite fino al 22 novembre. Arte contemporanea a Vallo della Lucania. Dal 24 ottobre al 19 dicembre un percorso curato da Olga Marciano: una buona occasione per una visita in giornata nel cuore del Cilento.

Dal 24 ottobre al 19 dicembre un percorso curato da Olga Marciano: una buona occasione per una visita in giornata nel cuore del Cilento. Museo archeologico nazionale di Pontecagnano Faiano. Nel museo è allestita la mostra “Evoluzione” di Giovanna Corcione: meglio verificare giorni e orari di apertura.

Guardando avanti: dal 31 ottobre al 1° novembre a Castelcivita torna la Festa della patata di montagna, con stand aperti anche a pranzo e musica popolare.

Il santo del giorno: Sant’Evaristo

Il 26 ottobre il Martirologio Romano ricorda Sant’Evaristo, papa, quarto successore di San Pietro (e quinto vescovo di Roma, a seconda del conteggio) al tempo dell’imperatore Traiano.

Le notizie su di lui sono poche e arrivano soprattutto dal Liber Pontificalis, secondo cui sarebbe stato di famiglia greca e figlio di un ebreo di Betlemme. Il suo pontificato, collocato tra la fine del I e l’inizio del II secolo (all’incirca dal 99 al 107-108), gli viene attribuito dopo la vicenda di papa Clemente I, esiliato. La tradizione gli attribuisce l’assegnazione dei tituli ai presbiteri di Roma e la nomina di sette diaconi per assistere nelle celebrazioni, oltre alla conferma della benedizione sacerdotale per i matrimoni dei cristiani. Fu sepolto in Vaticano, vicino alla tomba di Pietro. Il suo martirio è tradizionale, ma non provato storicamente.

Il nome Evaristo viene dal greco Euàristos e significa “riconoscente”. Oggi si ricordano anche i santi martiri Luciano e Marciano. Auguri a chi festeggia l’onomastico!

Accadde oggi, 26 ottobre

1825: viene inaugurato il Canale Erie, nello Stato di New York, che collega i Grandi Laghi all’oceano Atlantico.

viene inaugurato il Canale Erie, nello Stato di New York, che collega i Grandi Laghi all’oceano Atlantico. 1860: a Teano, nel Casertano, Giuseppe Garibaldi incontra il re Vittorio Emanuele II e gli consegna le conquiste nel Mezzogiorno, in un passaggio decisivo dell’unità d’Italia. Un episodio che riguarda da vicino la storia del Sud.

a Teano, nel Casertano, Giuseppe Garibaldi incontra il re Vittorio Emanuele II e gli consegna le conquiste nel Mezzogiorno, in un passaggio decisivo dell’unità d’Italia. Un episodio che riguarda da vicino la storia del Sud. 1881: a Tombstone, in Arizona, avviene la celebre sparatoria all’O.K. Corral.

a Tombstone, in Arizona, avviene la celebre sparatoria all’O.K. Corral. 1896: il Regno d’Italia e l’Impero d’Etiopia firmano ad Addis Abeba il trattato di pace dopo la battaglia di Adua.

il Regno d’Italia e l’Impero d’Etiopia firmano ad Addis Abeba il trattato di pace dopo la battaglia di Adua. 1905: la Norvegia diventa indipendente dalla Svezia.

la Norvegia diventa indipendente dalla Svezia. 1954: Trieste torna all’Italia.

Trieste torna all’Italia. 2017: Jacinda Ardern diventa primo ministro della Nuova Zelanda, la più giovane donna a ricoprire quel ruolo.

Nati il 26 ottobre: Georges Danton (1759), Trilussa (1871), Primo Carnera (1906), Maria Grazia Cutuli (1962). Morti il 26 ottobre: Vincenzo Gioberti (1852), Carlo Collodi (1890), Igor Sikorsky (1972).

Note per la redazione (non pubblicare)

Meteo: le previsioni per il 26 ottobre derivano da tendenze nazionali e regionali pubblicate tra il 20 e il 24 ottobre (meteo.it, ilmeteo.it). Non è stato trovato un bollettino puntuale per Salerno: le temperature indicate (21-23 °C) sono indicative. Alcune fonti segnalano residue piogge al Sud/Sicilia nelle prime ore di lunedì. Verificare nelle 24-48 ore prima della pubblicazione e controllare eventuali avvisi della Protezione Civile della Campania.

le previsioni per il 26 ottobre derivano da tendenze nazionali e regionali pubblicate tra il 20 e il 24 ottobre (meteo.it, ilmeteo.it). Non è stato trovato un bollettino puntuale per Salerno: le temperature indicate (21-23 °C) sono indicative. Alcune fonti segnalano residue piogge al Sud/Sicilia nelle prime ore di lunedì. Verificare nelle 24-48 ore prima della pubblicazione e controllare eventuali avvisi della Protezione Civile della Campania. Eventi: controllare programmi e orari con le fonti ufficiali (Comuni, organizzatori, Teatro Verdi). Per “La vie en rose… Bolero” non sono disponibili dettagli oltre a data, luogo e prezzo. Per Palazzo Fruscione, Vallo della Lucania e Pontecagnano date e costi sono da confermare. Una fonte indicava Castelcivita il 26 ottobre, ma la maggior parte riporta il 31 ottobre-1° novembre.

controllare programmi e orari con le fonti ufficiali (Comuni, organizzatori, Teatro Verdi). Per “La vie en rose… Bolero” non sono disponibili dettagli oltre a data, luogo e prezzo. Per Palazzo Fruscione, Vallo della Lucania e Pontecagnano date e costi sono da confermare. Una fonte indicava Castelcivita il 26 ottobre, ma la maggior parte riporta il 31 ottobre-1° novembre. Santo: Sant’Evaristo è ricordato il 26 ottobre dal Martirologio Romano, ma alcune fonti indicano il 27 ottobre. Le date e i numeri del pontificato variano tra le fonti storiche (98/99-106/108).

Sant’Evaristo è ricordato il 26 ottobre dal Martirologio Romano, ma alcune fonti indicano il 27 ottobre. Le date e i numeri del pontificato variano tra le fonti storiche (98/99-106/108). Accadde oggi: i fatti del 1881, 1825, 1860, 1896, 1905, 1954 e 2017 sono da verificare su fonti storiche prima della pubblicazione. Per Teano, la tradizione colloca l’incontro il 26 ottobre 1860 nei pressi di Teano (Caserta).

i fatti del 1881, 1825, 1860, 1896, 1905, 1954 e 2017 sono da verificare su fonti storiche prima della pubblicazione. Per Teano, la tradizione colloca l’incontro il 26 ottobre 1860 nei pressi di Teano (Caserta). SEO: parola chiave principale “almanacco 26 ottobre 2026”; secondarie “meteo Salerno”, “eventi provincia di Salerno”, “santo del giorno”, “accadde oggi”. Titolo di circa 60 caratteri e meta description di circa 135. Suggerito URL: /almanacco-26-ottobre-2026.

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