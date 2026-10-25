Promozione, l’Agropoli cade a Pagani: Sant’Antonio Abate allunga, Santa Maria Cilento ok

Dopo sei giornate senza sconfitte, l’Agropoli si ferma. Nella settima giornata del girone D di Promozione i delfini perdono 1-0 a Pregiato contro l’Atletico Pagani, al termine di una partita nervosa e spigolosa. Decide la rete di Starita nel primo tempo. Intanto il Sant’Antonio Abate dilaga con il Faiano (6-1) e porta a tre lunghezze il vantaggio sulle inseguitrici.

La gara del “Desiderio”

I padroni di casa partono con grande intensità, ma la sfida resta a lungo bloccata, con quasi nessuna occasione nitida. Il match è segnato da tanti falli e scontri aerei, che costringono più volte gli staff medici di entrambe le squadre a entrare in campo. Il vantaggio arriva al 38′: cross rasoterra di Siano per Starita, che batte l’incolpevole Zarra.

Nella ripresa il Pagani di Rapolo ha subito la palla per il raddoppio, ma Iapicco di testa, a pochi passi da Zarra, non trova la porta. Tre minuti più tardi arriva la potenziale svolta: rosso diretto a Robustelli per un tackle durissimo su De Sio a metà campo. Nonostante la superiorità numerica e un forcing forsennato, l’Agropoli non riesce a creare le occasioni per il pari e finisce anch’esso in dieci: Canavese viene ammonito per la seconda volta dopo una presunta simulazione in area, un episodio molto dubbio che ha fatto arrabbiare i biancoazzurri, convinti invece che fosse da assegnare il rigore. Dopo il fischio finale, un acceso battibecco nei pressi degli spogliatoi è costato l’espulsione anche a De Sio.

Con questo successo il Pagani sale a 13 punti, mentre l’Agropoli resta a quota 14, al quarto posto. Domenica prossima i delfini ospiteranno la Poseidon, e l’occasione per rialzarsi subito è ghiotta.

Il quadro generale

In testa il Sant’Antonio Abate non si ferma: il 6-1 al Faiano vale il 19° punto in sette gare (sei vittorie e un pareggio) e 23 gol all’attivo. Il Faiano resta a 16, in coabitazione al secondo posto con il Siano, che pareggia 1-1 sul campo del Club Serre Calcio.

Ottima giornata per la Rocchese, che batte 2-1 la Poseidon 1958 e sale a 13 punti, a una sola lunghezza dall’Agropoli. Vince anche la Città di Bellizzi, 2-1 sul campo della Pro Sangiorgese, e arriva a 11, come il Santa Maria Cilento, che nel sabato travolge 3-0 il Victoria Marra, ancora a zero punti. Un punto a testa per Baronissi 2010 e Atletico San Gregorio (1-1). Colpo del Centro Storico Salerno, che espugna Pisciotta 3-2 e conquista la prima vittoria stagionale.

Il focus sulle squadre a sud di Salerno

Agropoli: primo stop dopo un avvio positivo, ma il bilancio resta buono: 14 punti e miglior difesa del girone con appena due gol subiti. Si dovrà fare i conti con le squalifiche e con l’attesa sfida casalinga alla Poseidon.

primo stop dopo un avvio positivo, ma il bilancio resta buono: 14 punti e miglior difesa del girone con appena due gol subiti. Si dovrà fare i conti con le squalifiche e con l’attesa sfida casalinga alla Poseidon. Santa Maria Cilento: tre punti pesanti e prestazione convincente col Marra. Con 11 punti, la squadra cilentana si rilancia in zona medio-alta.

tre punti pesanti e prestazione convincente col Marra. Con 11 punti, la squadra cilentana si rilancia in zona medio-alta. Rocchese: altra vittoria esterna e quarta in sette gare. È la vera squadra in crescita del momento.

altra vittoria esterna e quarta in sette gare. È la vera squadra in crescita del momento. Città di Bellizzi: successo di misura sul campo della Pro Sangiorgese e 11 punti, in una classifica corta e ancora tutta da giocare.

successo di misura sul campo della Pro Sangiorgese e 11 punti, in una classifica corta e ancora tutta da giocare. Faiano: pesante battuta d’arresto con l’Abate, ma i 16 punti confermano un cammino ottimo.

pesante battuta d’arresto con l’Abate, ma i 16 punti confermano un cammino ottimo. Atletico Pisciotta: battuto in casa dal Centro Storico, resta a 6 punti e vive una fase delicata.

battuto in casa dal Centro Storico, resta a 6 punti e vive una fase delicata. Poseidon 1958: altro ko, con la Rocchese, e 5 punti. Serve una scossa, e il match ad Agropoli sarà un banco di prova difficile.

altro ko, con la Rocchese, e 5 punti. Serve una scossa, e il match ad Agropoli sarà un banco di prova difficile. Club Serre Calcio: un pari col Siano che pesa e vale il quinto punto in classifica.

I risultati della 7ª giornata

Sabato 24 ottobre

Atletico Pisciotta 2-3 Centro Storico Salerno

Pol. Santa Maria Cilento 3-0 S.C. Victoria Marra

Domenica 25 ottobre

Poseidon 1958 1-2 Rocchese

Atletico Pagani 1-0 Agropoli 1921

Pro Sangiorgese 1-2 Città di Bellizzi 1990

S. Antonio Abate 6-1 U.S. Faiano 1965

Club Serre Calcio 1-1 Siano Calcio 2017

Baronissi Calcio 2010 1-1 Atletico San Gregorio

La classifica