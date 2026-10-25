Campionati Regionali

Promozione, l’Agropoli cade a Pagani: Sant’Antonio Abate allunga, Santa Maria Cilento ok

Promozione girone D, 7ª giornata: prima sconfitta per l'Agropoli a Pagani (1-0), l'Abate travolge il Faiano 6-1, vincono Santa Maria Cilento, Rocchese e Bellizzi. Risultati e classifica.

Di:
Augusto Salerno
Campo da calcio

Dopo sei giornate senza sconfitte, l’Agropoli si ferma. Nella settima giornata del girone D di Promozione i delfini perdono 1-0 a Pregiato contro l’Atletico Pagani, al termine di una partita nervosa e spigolosa. Decide la rete di Starita nel primo tempo. Intanto il Sant’Antonio Abate dilaga con il Faiano (6-1) e porta a tre lunghezze il vantaggio sulle inseguitrici.

La gara del “Desiderio”

I padroni di casa partono con grande intensità, ma la sfida resta a lungo bloccata, con quasi nessuna occasione nitida. Il match è segnato da tanti falli e scontri aerei, che costringono più volte gli staff medici di entrambe le squadre a entrare in campo. Il vantaggio arriva al 38′: cross rasoterra di Siano per Starita, che batte l’incolpevole Zarra.

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Nella ripresa il Pagani di Rapolo ha subito la palla per il raddoppio, ma Iapicco di testa, a pochi passi da Zarra, non trova la porta. Tre minuti più tardi arriva la potenziale svolta: rosso diretto a Robustelli per un tackle durissimo su De Sio a metà campo. Nonostante la superiorità numerica e un forcing forsennato, l’Agropoli non riesce a creare le occasioni per il pari e finisce anch’esso in dieci: Canavese viene ammonito per la seconda volta dopo una presunta simulazione in area, un episodio molto dubbio che ha fatto arrabbiare i biancoazzurri, convinti invece che fosse da assegnare il rigore. Dopo il fischio finale, un acceso battibecco nei pressi degli spogliatoi è costato l’espulsione anche a De Sio.

Con questo successo il Pagani sale a 13 punti, mentre l’Agropoli resta a quota 14, al quarto posto. Domenica prossima i delfini ospiteranno la Poseidon, e l’occasione per rialzarsi subito è ghiotta.

Il quadro generale

In testa il Sant’Antonio Abate non si ferma: il 6-1 al Faiano vale il 19° punto in sette gare (sei vittorie e un pareggio) e 23 gol all’attivo. Il Faiano resta a 16, in coabitazione al secondo posto con il Siano, che pareggia 1-1 sul campo del Club Serre Calcio.

Ottima giornata per la Rocchese, che batte 2-1 la Poseidon 1958 e sale a 13 punti, a una sola lunghezza dall’Agropoli. Vince anche la Città di Bellizzi, 2-1 sul campo della Pro Sangiorgese, e arriva a 11, come il Santa Maria Cilento, che nel sabato travolge 3-0 il Victoria Marra, ancora a zero punti. Un punto a testa per Baronissi 2010 e Atletico San Gregorio (1-1). Colpo del Centro Storico Salerno, che espugna Pisciotta 3-2 e conquista la prima vittoria stagionale.

Il focus sulle squadre a sud di Salerno

  • Agropoli: primo stop dopo un avvio positivo, ma il bilancio resta buono: 14 punti e miglior difesa del girone con appena due gol subiti. Si dovrà fare i conti con le squalifiche e con l’attesa sfida casalinga alla Poseidon.
  • Santa Maria Cilento: tre punti pesanti e prestazione convincente col Marra. Con 11 punti, la squadra cilentana si rilancia in zona medio-alta.
  • Rocchese: altra vittoria esterna e quarta in sette gare. È la vera squadra in crescita del momento.
  • Città di Bellizzi: successo di misura sul campo della Pro Sangiorgese e 11 punti, in una classifica corta e ancora tutta da giocare.
  • Faiano: pesante battuta d’arresto con l’Abate, ma i 16 punti confermano un cammino ottimo.
  • Atletico Pisciotta: battuto in casa dal Centro Storico, resta a 6 punti e vive una fase delicata.
  • Poseidon 1958: altro ko, con la Rocchese, e 5 punti. Serve una scossa, e il match ad Agropoli sarà un banco di prova difficile.
  • Club Serre Calcio: un pari col Siano che pesa e vale il quinto punto in classifica.

I risultati della 7ª giornata

Sabato 24 ottobre

  • Atletico Pisciotta 2-3 Centro Storico Salerno
  • Pol. Santa Maria Cilento 3-0 S.C. Victoria Marra

Domenica 25 ottobre

  • Poseidon 1958 1-2 Rocchese
  • Atletico Pagani 1-0 Agropoli 1921
  • Pro Sangiorgese 1-2 Città di Bellizzi 1990
  • S. Antonio Abate 6-1 U.S. Faiano 1965
  • Club Serre Calcio 1-1 Siano Calcio 2017
  • Baronissi Calcio 2010 1-1 Atletico San Gregorio

La classifica

  1. S. Antonio Abate 19
  2. Siano Calcio 2017 16
  3. U.S. Faiano 1965 16
  4. Agropoli 1921 14
  5. Rocchese 13
  6. Atletico Pagani 13
  7. Atletico San Gregorio 11
  8. Città di Bellizzi 1990 11
  9. Pol. Santa Maria Cilento 11
  10. Baronissi Calcio 2010 7
  11. Atletico Pisciotta 6
  12. Pro Sangiorgese 6
  13. Club Serre Calcio 5
  14. Poseidon 1958 5
  15. Centro Storico Salerno 4
  16. S.C. Victoria Marra 0

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