Promozione D: Agropoli a Pagani per il big match, Santa Maria cerca il riscatto

Si accendono i riflettori sulla settima giornata del campionato di Promozione campana, Girone D. Due impegni di fondamentale importanza attendono le formazioni cilentane, chiamate a conquistare punti preziosi per i rispettivi obiettivi stagionali. La Polisportiva Santa Maria ospita il Victoria Marra in un delicato scontro salvezza, mentre l’Agropoli sarà impegnato in trasferta contro l’Atletico Pagani in una sfida di alta classifica che si preannuncia particolarmente intensa.

Santa Maria, vietato sbagliare contro il Victoria Marra al Carrano

Dopo la sconfitta interna rimediata contro la capolista Sant’Antonio Abate, la squadra guidata da mister Voza torna in campo allo stadio “Carrano” di Castellabate. Di fronte ci sarà il Victoria Marra, in uno scontro diretto fondamentale per la corsa alla salvezza.

I giallorossi sono determinati a conquistare l’intera posta in palio per migliorare la propria posizione in graduatoria e allontanarsi dalle zone calde del tabellone. Serviranno massima concentrazione, carattere e concretezza sotto porta per sfruttare il fattore campo e tornare a muovere la classifica.

Agropoli, esame Atletico Pagani al Desiderio per dare continuità

Dopo le brillanti vittorie ottenute in campionato e in Coppa Campania contro la Pro Sangiorgese, l’Agropoli si prepara a una trasferta impegnativa sul terreno di gioco dell’Atletico Pagani. La sfida si giocherà allo stadio “Desiderio”, un impianto che evoca ricordi felici ai delfini, protagonisti proprio su questo campo della vittoria nei play-off della passata stagione.

Mister Squillante orientato a confermare l’undici titolare che ha travolto la Pro Sangiorgese nell’ultimo turno di campionato, puntando sulla continuità tattica e sui meccanismi ben collaudati nelle ultime uscite. L’obiettivo principale è proseguire la striscia positiva e confermare la solidità del reparto difensivo: l’ultimo gol subito in campionato risale infatti alla gara d’esordio contro la Rocchese, dato che testimonia l’eccellente stato di forma della compagine cilentana.

Novanta minuti decisivi per il futuro delle cilentane

Per entrambe le compagini del Cilento si prospetta un turno di campionato determinante, seppur con traguardi differenti. La Polisportiva Santa Maria è chiamata a incamerare punti pesanti in chiave salvezza, mentre l’Agropoli intende confermare il proprio momento di grazia per continuare a scalare le posizioni di vertice del Girone D. Novanta minuti ad alta tensione, con la speranza per il calcio cilentano di conquistare un doppio successo interamente casalingo e in trasferta.