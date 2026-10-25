Polisportiva Basket Agropoli piegata ai supplementari: Gragnano vince 72-81

Altra battuta d’arresto per la Polisportiva Basket Agropoli. Al Pala “Di Concilio”, i delfini cedono al Basket Gragnano con il punteggio finale di 72-81, al termine di una gara combattuta e decisa soltanto dopo un tempo supplementare.

Avvio equilibrato e primo allungo ospite

Parte meglio il Gragnano, che trova con continuità la via del canestro fin dalle prime battute. L’Agropoli risponde con la coppia composta da Radakovic e Lepre, riuscendo a restare in scia agli avversari. Al termine dei primi dieci minuti di gioco, il tabellone segna 17-19.

La reazione dei delfini nel secondo quarto

Nella seconda frazione i padroni di casa reagiscono e cambiano ritmo. Grazie ai canestri di Tiso e Di Mauro, i delfini ribaltano il risultato e vanno all’intervallo lungo in vantaggio sul 39-36.

Agropoli allunga nella terza frazione

Al rientro in campo l’Agropoli appare più reattivo e riesce ad allungare, trascinato dalle realizzazioni di Lepre e Marino. I cilentani consolidano il proprio margine e chiudono il terzo periodo sul 58-49, presentandosi all’ultima frazione con nove punti di vantaggio.

La rimonta del Gragnano nell’ultimo quarto

Nel quarto periodo il Gragnano non si arrende e torna prepotentemente in partita grazie alle conclusioni dalla distanza di Birra. L’Agropoli prova a resistere, ma gli ospiti riescono a ricucire interamente lo svantaggio. Alla sirena dei tempi regolamentari il punteggio è di 70-70: la sfida si sposta all’overtime.

L’overtime premia la formazione ospite

Nei cinque minuti aggiuntivi l’Agropoli perde lucidità e non riesce a mantenere la continuità mostrata nei tempi regolamentari. Il Gragnano ne approfitta, prende il controllo definitivo del match e conquista la vittoria con il finale di 72-81. Per la Polisportiva Basket Agropoli arriva così un altro stop al termine di una sfida condotta a lungo, ma sfuggita di mano proprio nelle battute conclusive.