Almanacco 25 ottobre 2026: meteo, eventi e santo del giorno

Oggi, domenica 25 ottobre 2026, il Cilento si sveglia con un’ora in più. Nella notte tra sabato e domenica è tornata l’ora solare: alle 3 le lancette sono state riportate indietro alle 2, e il giorno dura così 25 ore. Un piccolo regalo d’autunno, che sposta il tramonto in anticipo ma regala una mattinata più luminosa.

È anche la trentesima domenica del Tempo Ordinario e, nel calendario delle ricorrenze civili, la Giornata mondiale della pasta, nata dopo il primo congresso mondiale dedicato a questo simbolo della cucina italiana, svoltosi a Roma nel 1995. Per una domenica d’autunno, con il profumo di castagne che arriva dai borghi, non c’è sfondo migliore.

Meteo in provincia di Salerno

Dopo il passaggio del fronte freddo di sabato, che ha portato rovesci e temporali soprattutto sul litorale meridionale della Campania, la giornata odierna è all’insegna del miglioramento. L’alta pressione torna ad affacciarsi sulla regione, con più schiarite e meno nuvole rispetto a ieri.

Il cambio di massa d’aria si farà sentire sul termometro: le temperature sono in calo e si collocano sotto le medie del periodo, con mattine decisamente fresche, specie nelle aree interne come Alburni, Vallo di Diano e Cilento montano. Soffiano venti settentrionali. Non si escludono residui di instabilità o qualche velatura in più nelle ore serali.

Il consiglio è di uscire con una giacca: per le sagre dell’entroterra e per chi corre sul lungomare di Salerno, il clima sarà quello tipico della fine di ottobre.

Eventi in provincia di Salerno

Salerno città

31ª StraSalerno : partenza alle 8:45 dalla Piscina Vitale con la mezza maratona di 21,097 km, la prova competitiva sui 10 km e la Family Run di 2 km. La gara assegna quest’anno anche i titoli nazionali ASI.

: partenza alle 8:45 dalla Piscina Vitale con la mezza maratona di 21,097 km, la prova competitiva sui 10 km e la Family Run di 2 km. La gara assegna quest’anno anche i titoli nazionali ASI. Villaggio della Salute Komen Italia : in Piazza della Concordia, dalle 10:00, ultimo giorno di incontri e informazione sulla prevenzione dei tumori del seno, a ingresso gratuito.

: in Piazza della Concordia, dalle 10:00, ultimo giorno di incontri e informazione sulla prevenzione dei tumori del seno, a ingresso gratuito. “La vie en rose… Bolero”: al Teatro Verdi, alle 18:00, il Balletto di Milano porta in scena le canzoni francesi di Piaf, Aznavour, Brel e Montand accanto al Boléro di Ravel.

Sagre e feste nei borghi

47ª Sagra della Castagna a San Cipriano Picentino : la giornata clou. Alle 11:00 la sfilata storica con le nove contrade, alle 16:30 la 43ª Giostra delle Contrade, il celebre “Palio del Ciuccio”.

: la giornata clou. Alle 11:00 la sfilata storica con le nove contrade, alle 16:30 la 43ª Giostra delle Contrade, il celebre “Palio del Ciuccio”. 54ª Sagra della Castagna a Sicignano degli Alburni : ultimo giorno della manifestazione, dalle 9:30, con sbandieratori, falconeria, musici e scenografie pirotecniche al Castello Giusso del Galdo.

: ultimo giorno della manifestazione, dalle 9:30, con sbandieratori, falconeria, musici e scenografie pirotecniche al Castello Giusso del Galdo. Festa della Patata di Montagna a Castelcivita: appuntamento di domenica 25 e lunedì 26 ottobre dedicato a un prodotto simbolo dell’entroterra cilentano.

Altre iniziative

Salerno Tattoo Convention : ultimo giorno all’ex Tabacchificio Centola, a Pontecagnano Faiano.

: ultimo giorno all’ex Tabacchificio Centola, a Pontecagnano Faiano. Vela d’Autunno, Trofeo Nino Rainis: ad Agropoli prende il via oggi la rassegna velica che accompagnerà il porto fino a fine novembre.

Il santo del giorno: Crisanto e Daria

Il Martirologio Romano ricorda oggi i santi Crisanto e Daria, martiri sepolti a Roma nel cimitero di Trasone, lungo la via Salaria Nuova, e lodati da papa Damaso. La tradizione li tramanda come una coppia di sposi che pagò con la vita la fedeltà al Vangelo. Festeggiano l’onomastico tutti i Crisanto, i Daria e le Daria.

Nel calendario si ricordano oggi anche i martiri Crispino e Crispiniano, giustiziati secondo la tradizione al tempo di Diocleziano e venerati come patroni dei calzolai. Va ricordato che, essendo domenica, la liturgia della giornata è quella ordinaria della trentesima domenica del Tempo Ordinario.

Accadde oggi, 25 ottobre

1415 : ad Azincourt, nel nord della Francia, l’esercito di Enrico V d’Inghilterra, composto in gran parte da arcieri, travolge la cavalleria francese. È una delle battaglie più sanguinose della Guerra dei cent’anni.

: ad Azincourt, nel nord della Francia, l’esercito di Enrico V d’Inghilterra, composto in gran parte da arcieri, travolge la cavalleria francese. È una delle battaglie più sanguinose della Guerra dei cent’anni. 1555 : a Bruxelles Carlo V annuncia la sua intenzione di abdicare, aprendo la strada al ritiro dalla scena politica.

: a Bruxelles Carlo V annuncia la sua intenzione di abdicare, aprendo la strada al ritiro dalla scena politica. 1760 : Giorgio III sale al trono d’Inghilterra.

: Giorgio III sale al trono d’Inghilterra. 1854 : durante la guerra di Crimea, a Balaclava, ha luogo la sfortunata carica della Brigata leggera, resa celebre da una poesia di Tennyson.

: durante la guerra di Crimea, a Balaclava, ha luogo la sfortunata carica della Brigata leggera, resa celebre da una poesia di Tennyson. 1881 : a Málaga, in Spagna, nasce Pablo Picasso, uno dei più influenti artisti del Novecento e, con Braque, padre del cubismo.

: a Málaga, in Spagna, nasce Pablo Picasso, uno dei più influenti artisti del Novecento e, con Braque, padre del cubismo. 1936 : nasce l’Asse Roma-Berlino, l’intesa tra l’Italia fascista e la Germania nazista.

: nasce l’Asse Roma-Berlino, l’intesa tra l’Italia fascista e la Germania nazista. 1971 : l’Assemblea generale dell’ONU assegna alla Repubblica Popolare Cinese il seggio della Cina alle Nazioni Unite, al posto di Taiwan.

: l’Assemblea generale dell’ONU assegna alla Repubblica Popolare Cinese il seggio della Cina alle Nazioni Unite, al posto di Taiwan. 1973 : si chiude la guerra dello Yom Kippur.

: si chiude la guerra dello Yom Kippur. 1983: gli Stati Uniti invadono l’isola caraibica di Grenada.

Nello stesso giorno, nel 1838, nasceva a Parigi il compositore Georges Bizet, autore della Carmen.

Le notizie di ieri

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