Almanacco 31 ottobre: Halloween, meteo ed eventi a Salerno

Oggi è sabato 31 ottobre, il 304º giorno dell’anno: ne mancano 61 alla fine del 2026. È l’ultimo giorno di ottobre e la vigilia di Ognissanti, in un weekend che porta con sé anche il passaggio dalla stagione dei colori caldi a quella delle prime giornate davvero autunnali.

Per molti è la notte di Halloween, festa di origine celtica legata a Samhain, che segnava la fine del raccolto e l’inizio della stagione buia. Il 31 ottobre è anche la Giornata mondiale del risparmio e ricorda la Riforma protestante, per tradizione avviata proprio in questa data nel 1517. In provincia di Salerno la giornata si divide tra feste in maschera per i più piccoli, sagre della castagna e serate nei borghi dell’entroterra.

Meteo in provincia di Salerno

Le previsioni per la Campania indicano per oggi un cielo alternato tra nubi sparse e schiarite sia sul litorale sia sul subappennino. Sulle pianure meridionali, quindi anche nelle aree più a sud della provincia, la nuvolosità potrebbe aumentare nel pomeriggio fino a portare deboli piogge, con schiarite in serata.

I venti saranno deboli da nord-est e in attenuazione, il mare poco mosso, lo zero termico intorno ai 2.300 metri. È il preludio a un cambio di scenario: con l’arrivo di aria più fredda dai quadranti settentrionali, le temperature sono in graduale diminuzione e il peggioramento sarà più evidente domenica 1° novembre, con rovesci anche temporaleschi sul litorale meridionale. Chi esce per Halloween farà bene a portare un ombrello e a vestire i bambini a strati, soprattutto nei paesi dell’entroterra, dove la sera si fa più fresca.

Eventi in provincia di Salerno

Cilento e Vallo di Diano

Halloween Park, Castelnuovo Cilento: dalle 16 alle 19, al Cilento Shopping Park, pomeriggio con giochi, animazione e laboratori per bambini e famiglie.

dalle 16 alle 19, al Cilento Shopping Park, pomeriggio con giochi, animazione e laboratori per bambini e famiglie. Cilento Outlet, gran galà in maschera: dalle 17 alle 19 baby dance, sfilata e premiazione dei travestimenti più originali; il programma prosegue domenica con una parata itinerante.

dalle 17 alle 19 baby dance, sfilata e premiazione dei travestimenti più originali; il programma prosegue domenica con una parata itinerante. Festa della Montagna, Sessa Cilento: prima edizione, stand dalle 19 all’ex campo sportivo, ingresso gratuito. Alle 21.30 il trio comico Villa Perbene e a seguire Halloween party con DJ set.

prima edizione, stand dalle 19 all’ex campo sportivo, ingresso gratuito. Alle 21.30 il trio comico Villa Perbene e a seguire Halloween party con DJ set. Festa della Castagna, Montano Antilia: sagra con serata di Halloween.

sagra con serata di Halloween. Festa della Castagna, Caselle in Pittari: appuntamento tra il 30 e il 31 ottobre.

appuntamento tra il 30 e il 31 ottobre. Festa della Patata di Montagna, Castelcivita: quindicesima edizione, sabato e domenica nel centro storico, con stand dalle 18.

Salerno e dintorni

Trekking urbano notturno, Salerno: per la Giornata nazionale del trekking urbano, passeggiata nel centro storico con partenza alle 19 da Palazzo di Città.

per la Giornata nazionale del trekking urbano, passeggiata nel centro storico con partenza alle 19 da Palazzo di Città. Halloween al Museo Archeologico Provinciale, Salerno: dalle 17.30 alle 19.30, con prenotazione consigliata per i posti limitati.

dalle 17.30 alle 19.30, con prenotazione consigliata per i posti limitati. Festa della Castagna, San Rufo: ventitreesima edizione, fino a domenica; stand a pranzo (dalle 12) e a cena (dalle 19), mercatini e passeggiata nel bosco.

ventitreesima edizione, fino a domenica; stand a pranzo (dalle 12) e a cena (dalle 19), mercatini e passeggiata nel bosco. Choco Italia, Cava de’ Tirreni: fiera del cioccolato artigianale dal 30 ottobre al 2 novembre, insieme al programma “Cava da Paura”.

fiera del cioccolato artigianale dal 30 ottobre al 2 novembre, insieme al programma “Cava da Paura”. “Festa contro la paura”, Angri: dalle 21.30, serata con DJ set dell’associazione Controra.

Il santo del giorno

Il 31 ottobre il calendario ricorda Santa Lucilla, vergine e martire, vissuta a Roma nel III secolo durante le persecuzioni dell’imperatore Valeriano. Il suo nome è un diminutivo di Lucia e richiama la luce: nell’antica Roma veniva dato alle ragazze nate all’alba.

Nella stessa data si ricordano anche San Quintino, missionario e martire del III secolo, e Sant’Alfonso Rodriguez, religioso gesuita. Domani, 1° novembre, la Chiesa celebra Tutti i Santi.

Accadde oggi

475: Romolo Augustolo viene proclamato imperatore: sarà l’ultimo imperatore romano d’Occidente.

Romolo Augustolo viene proclamato imperatore: sarà l’ultimo imperatore romano d’Occidente. 1517: secondo la tradizione, Martin Lutero affigge a Wittenberg le 95 tesi, dando avvio alla Riforma protestante.

secondo la tradizione, Martin Lutero affigge a Wittenberg le 95 tesi, dando avvio alla Riforma protestante. 1926: muore a Detroit il mago Harry Houdini.

muore a Detroit il mago Harry Houdini. 1929: nasce a Napoli Carlo Pedersoli, il celebre Bud Spencer.

nasce a Napoli Carlo Pedersoli, il celebre Bud Spencer. 1961: la salma di Stalin viene rimossa dal Mausoleo di Lenin, sulla Piazza Rossa.

la salma di Stalin viene rimossa dal Mausoleo di Lenin, sulla Piazza Rossa. 1984: a Nuova Delhi viene assassinata la premier indiana Indira Gandhi.

a Nuova Delhi viene assassinata la premier indiana Indira Gandhi. 1992: Giovanni Paolo II riconosce ufficialmente gli errori commessi dalla Chiesa nel processo a Galileo Galilei.

Giovanni Paolo II riconosce ufficialmente gli errori commessi dalla Chiesa nel processo a Galileo Galilei. 1993: muore a Los Angeles l’attore River Phoenix, a soli 23 anni.

Le notizie di ieri

Programmi tv

InfoCilento è anche tv, in tutta la provincia di Salerno sul Canale 79 del digitale terrestre. Segui il nostro Telegiornale, dal lunedì al sabato alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Inoltre potrai seguire quotidianamente programmi di approfondimento e intrattenimento.

Clicca qui per vedere la programmazione completa o seguire la tv in streaming.

Chat

Resta aggiornato in tempo reale, iscriviti al nostro canale Telegram. Clicca qui.

Se vuoi ricevere le principali notizie su Whatsapp iscriviti al canale, clicca qui.

Seguici sui social

YOUTUBE: Clicca qui per Youtube con InfoCilento

INSTAGRAM: Clicca qui per Instagram

FACEBOOK: Clicca qui per Facebook

X: Clicca qui per X

Questi sono i nostri principali social network ma siamo presenti anche su altre piattaforme

Pubblicità

Spot tv, redazionali, banner, reel o post sui social. InfoCilento ti offre tante opportunità per promuovere la tua attività, ottenendo la massima visibilità a costi contenuti.

Mail: info@infocilento.it

Telefono: +39 329 421 4814

Segnalazioni e contatti

Inviaci informazioni e segnalazioni. Invia un messaggio WhatsApp al numero +39 327 229 5001

Direttore: Ernesto Rocco