Almanacco 30 ottobre 2026: meteo, eventi, santo e storia

Oggi, venerdì 30 ottobre 2026, è il 303° giorno dell’anno: ne mancano 62 alla fine del 2026. Siamo nel cuore dell’autunno, con le giornate ormai corte dell’ora solare tornata da pochi giorni e un tramonto che arriva poco dopo le 17.

È una data di passaggio. Domani sarà Halloween, domenica 1° novembre Ognissanti, lunedì 2 la commemorazione dei defunti: il weekend lungo che chiude ottobre e apre il mese dei ricordi. In provincia di Salerno, però, la vigilia è tutta all’insegna del gusto: castagne, caldarroste e stand gastronomici animano i borghi dell’entroterra, mentre a Paestum si respira cultura con la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico.

Meteo in provincia di Salerno

Dopo giorni di alta pressione e temperature miti, la giornata porta un cambio di scenario. Da oggi l’ingresso di correnti più fresche da nord-est favorisce un aumento della nuvolosità, con venti deboli o moderati settentrionali e mari generalmente calmi.

Sulla Campania le nubi si faranno più compatte nel corso della giornata e nel pomeriggio non si escludono piogge sparse, più probabili sui settori meridionali della regione. Le temperature massime restano gradevoli, intorno ai 18-21 gradi sulle zone costiere, con minime senza variazioni di rilievo.

Il peggioramento è però il preludio di un fine settimana più autunnale: nei prossimi giorni è atteso un calo delle temperature e un tempo più instabile, con i dettagli ancora da definire. Chi ha in programma sagre e passeggiate all’aperto farà bene a tenere un ombrello a portata di mano e a controllare gli aggiornamenti.

Eventi in provincia di Salerno

BMTA a Paestum (29 ottobre – 1° novembre). Prosegue a Capaccio-Paestum la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, con incontri, esposizioni e confronti sul patrimonio culturale e sul turismo.

Festa della Castagna a Stio (30 ottobre – 1° novembre). Tre giorni nel borgo cilentano tra caldarroste, piatti tipici, musica e passeggiate nei castagneti, con gli stand aperti in serata.

Festa della Castagna a Roccadaspide (30 ottobre – 1° novembre). Il centro del Cilento interno dedica il weekend al frutto simbolo dell’autunno.

Festa della Castagna a San Rufo (30 ottobre – 1° novembre). Giunta alla 23ª edizione, propone un percorso gastronomico, mercatini di artigianato e prodotti tipici e una passeggiata nel bosco per la raccolta.

Festa della Castagna a Montano Antilia (fino al 1° novembre). Alla 32ª edizione, con stand gastronomici, musica e spettacoli ogni sera dalle 20.

Festa della Montagna a Sessa Cilento (30 e 31 ottobre). Prima edizione all’ex campo sportivo comunale, con ingresso gratuito e consumazioni a gettoni. Stand dalle 19, spettacoli dalle 21:30: stasera Domenico Monaco e il concerto dei Rittantico.

Choco Italia a Cava de’ Tirreni (30 ottobre – 2 novembre). In corso Mazzini la fiera itinerante del cioccolato artigianale.

Da segnare. Sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre la Festa della Patata di Montagna a Castelcivita, negli Alburni.

Santo del giorno: San Germano di Capua

Il 30 ottobre la Chiesa ricorda San Germano, vescovo di Capua. Nato in una famiglia agiata, secondo la tradizione si spogliò dei suoi beni per darli ai poveri e accettò l’episcopato solo dopo molte insistenze della comunità. Fu vescovo di Capua dagli anni 516-519 e, nel 519, prese parte alla legazione papale inviata a Costantinopoli per ricomporre lo scisma di Acacio.

Amico di San Benedetto, è ricordato nei Dialoghi di San Gregorio Magno: si racconta che, alla sua morte, Benedetto vide gli angeli portare la sua anima in cielo. Parte delle sue reliquie fu trasferita a Montecassino intorno all’873, e da lui prende nome San Germano, l’antico centro di Casinum, oggi Cassino.

Oggi ricorrono anche san Marcello di Tangeri, centurione e martire, e sant’Angelo d’Acri, frate cappuccino.

Accadde oggi, 30 ottobre

1908. Il francese Henri Farman compie il primo volo cross-country in Europa, da una città all’altra.

Il francese Henri Farman compie il primo volo cross-country in Europa, da una città all’altra. 1938. La radio americana CBS manda in onda La guerra dei mondi di Orson Welles. Il format da finto notiziario sull’invasione marziana spaventa una parte degli ascoltatori, lanciando la fama del giovane regista.

La radio americana CBS manda in onda La guerra dei mondi di Orson Welles. Il format da finto notiziario sull’invasione marziana spaventa una parte degli ascoltatori, lanciando la fama del giovane regista. 1961. L’Unione Sovietica fa esplodere nell’Artico la Bomba Zar, da circa 50 megatoni: la più potente arma nucleare mai testata.

L’Unione Sovietica fa esplodere nell’Artico la Bomba Zar, da circa 50 megatoni: la più potente arma nucleare mai testata. 1963. Al Salone di Torino debutta la Lamborghini 350 GTV, prototipo da cui nasce il mito di Ferruccio Lamborghini.

Al Salone di Torino debutta la Lamborghini 350 GTV, prototipo da cui nasce il mito di Ferruccio Lamborghini. 1974. A Kinshasa, nello Zaire, Muhammad Ali batte George Foreman nel celebre “Rumble in the Jungle”.

Nati il 30 ottobre: Alfred Sisley (1839), Paul Valéry (1871), Luisa Spagnoli (1877), Ezra Pound (1885), Diego Armando Maradona (1960).

Le notizie di ieri

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