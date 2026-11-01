Prima categoria, sesta giornata: il punto sul girone H

Nella sesta giornata di Prima categoria, girone H, vincono Caprioli e Quadrivio contro Real Carilla e Sporting Club Picetia e si portano entrambe a 14 punti al secondo e terzo posto. Torna alla vittoria l’Atletico Agropoli contro il Torrione con un largo 5 a 2.

Finisce in parità la sfida tra Sporting Club Palomonte e Real Bellizzi,

Risultati

Atletico Agropoli – Torrione 5-2

Sicignano – Olympic Salerno sospesa

Caprioli – Real Carilla 3-1

Pol. Etruria – Calpazio 1-1

Quadrivio – Sporting Club Picentia 2-0

Sporting Club Palomonte – Real Bellizzi 1-1

Faraone – Real Filetta Pezzano 1-0

Classifica: Sporting Club Palomonte 16, Caprioli 14, Quadrivio 14, Real Bellizzi 14, Atletico Agropoli 11, Olympic Salerno 10, Pol. Etruria 7, Real Carilla 7, Sicignano 6, Faraone 5, Calpazio 4, Sporting Club Picentia 4, Real Filetta Pezzano 3, Torrione 1.