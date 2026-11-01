Calcio

Prima categoria, sesta giornata: il punto sul girone H

Vincono Quadrivio e Caprioli e Atletico Agropoli, pari tra Sporting Club Palomonte e Real Bellizzi.

Di:
Antonio Pagano
Campo calcio

Nella sesta giornata di Prima categoria, girone H, vincono Caprioli e Quadrivio contro Real Carilla e Sporting Club Picetia e si portano entrambe a 14 punti al secondo e terzo posto. Torna alla vittoria l’Atletico Agropoli contro il Torrione con un largo 5 a 2.

Finisce in parità la sfida tra Sporting Club Palomonte e Real Bellizzi,

Leggi anche:

Sapri, il Comitato di lotta a Fico: «La salute non si delega», consegnato il documento per salvare il Punto Nascita
Paura a Ispani: vasto incendio divampa in località Serriere
Ambientalismo ragionevole e sviluppo: la nuova strategia di FareAmbiente nel Cilento

Risultati

Atletico Agropoli – Torrione 5-2

Sicignano – Olympic Salerno sospesa

Caprioli – Real Carilla 3-1

Pol. Etruria – Calpazio 1-1

Quadrivio – Sporting Club Picentia 2-0

Sporting Club Palomonte – Real Bellizzi 1-1

Faraone – Real Filetta Pezzano 1-0

Classifica: Sporting Club Palomonte 16, Caprioli 14, Quadrivio 14, Real Bellizzi 14, Atletico Agropoli 11, Olympic Salerno 10, Pol. Etruria 7, Real Carilla 7, Sicignano 6, Faraone 5, Calpazio 4, Sporting Club Picentia 4, Real Filetta Pezzano 3, Torrione 1.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.